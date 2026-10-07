Hernádi Zsolt kimondta, amitől Európa retteg: egészen más dízelválság jöhet, mint négy éve és nehezebb lesz kijönni belőle – „a piac előbb-utóbb kíméletlenül benyújtja a számlát!"
Veszélyes ponthoz érkezett a globális energiapiac: egyre nehezebb eljuttatni a dízelt és más olajtermékeket oda, ahol szükség lenne rájuk. Hernádi Zsolt a Budapest Economic Forumon arról beszélt, hogy a jelenlegi válság már nem egyszerű logisztikai probléma, ráadásul Közép-Európa különösen kiszolgáltatott helyzetben van az energiahordozók terén.
Az árvízvédelmi paradoxon működik az energiapiacon is
Hernádi Zsolt szerint az energiapiacon ugyanaz a jelenség ismétlődik újra és újra: a döntéshozók pontosan látják a hosszú távú veszélyeket, a felkészülést és a szükséges beruházásokat mégis addig halogatják, amíg be nem következik a válság. A Mol elnök-vezérigazgatója előadásában arra figyelmeztetett, hogy ennek most különösen súlyos következményei lehetnek, mivel a globális energiapiac kulcsfontosságú útvonalain rendkívül kevés a tartalék.
A cégvezető az úgynevezett árvízvédelmi paradoxonból indult ki. Ennek lényege, hogy egy veszélyt mindenki ismerhet, a megelőzés mégis háttérbe szorul egészen addig, amíg a baj be nem következik.
Magyarországon az elmúlt 15 évben rendszeresen rendeztek konferenciákat a szárazságról és a vízhiányról, a tervek jelentős része azonban nem valósult meg, így a nyári aszály felkészületlenül érte a mezőgazdaságot.
Hernádi szerint ugyanez a logika érvényesül a globális energiapiacon, ennek egyik leglátványosabb példája a Hormuzi-szoros.
A térségben működnek a legnagyobb OPEC-termelők is, amelyek együttesen naponta mintegy 25 millió hordó olajat termelnek, vagyis a világ teljes kitermelésének körülbelül negyedét adják.
Hernádi Zsolt rámutatott, az energiapiacon alkalmazott hüvelykujjszabály alapján már 1 százalékos termeléskiesés is akár 10 százalékos áremelkedést okozhat.
A probléma az, hogy egy komolyabb fennakadás esetén kevés lehetőség marad a Hormuzi-szoros kiváltására.
- Az Abu-Dzabiból Ománba vezető,
- illetve a Szaúd-Arábiát keletről nyugatra átszelő
olajvezetékek együttesen is csak a kieső mennyiség mintegy negyedét képesek pótolni. A G7-országok által felszabadított stratégiai készletek pedig Hernádi számításai szerint nagyjából további 10 százalék fedezésére elegendők.
Ha nem építjük be az ellátás biztonságának árát a mindennapi működésbe, a piac előbb-utóbb kíméletlenül benyújtja a számlát
– fogalmazott a Mol elnök-vezérigazgatója.
Hernádi szerint a magyar energiapolitika történetében is rendre valamilyen krízis kényszerítette ki a nagy infrastruktúra-fejlesztéseket. Az Adria-kőolajvezeték az első olajválság után épült meg, a hazai stratégiai gáztároló létrehozását pedig a 2006-os ukrán gázválság gyorsította fel.
A 2009-es második ukrán gázválság után készült el a magyar–szlovák gázvezeték-összeköttetés. A vezetékre kezdetben gyakorlatilag senki sem kötött le kapacitást, mára azonban Hernádi szerint ez lett a leginkább kihasznált ilyen útvonal.
A Mol vezetője arra is figyelmeztetett, hogy az energetikai infrastruktúrát nem lehet egyik napról a másikra felépíteni. A tervezéstől az üzembe helyezésig egy nagyobb beruházás esetében legalább öt évvel kell számolni.
A Közel-Keleten ennek ellenére más területekre jutottak hatalmas összegek. Hernádi példaként említette Szaúd-Arábiát, amely az elmúlt három évben mintegy kétmilliárd dollárt költött labdarúgók szerződtetésére, az alternatív energiaexport-útvonalak fejlesztése azonban elmaradt.
Hasonló problémát lát Kurdisztánban is, ahol a világ egyik legnagyobb szárazföldi gázmezője található, amelyben a Mol 10 százalékos részesedéssel rendelkezik. A kitermelhető földgázt azonban megfelelő vezeték hiányában nem lehet eljuttatni a világpiacra.
Közép-Európa kifejezetten kiszolgáltatott helyzetben van
A Mol elnök-vezérigazgatója szerint a jelenlegi dízelválság alapvetően különbözik a 2022-estől. Akkor elsősorban a logisztikai útvonalakat kellett átszervezni, és ezzel végül kezelni lehetett a helyzetet. Most már maguknak a termékeknek a világpiacra juttatása ütközik egyre komolyabb akadályokba.
A globális olajkereskedelem kétharmadát olyan exportőrök biztosítják, amelyek háború, szankciók vagy blokád által érintett térségekben működnek. Oroszországban a finomítók és kikötők elleni támadások termékhiányhoz vezettek, amire Moszkva a dízelexport korlátozásával reagált.
Ez Közép-Európát különösen érzékenyen érinti, ugyanis a régió strukturálisan dízelimportra szorul, egyedül Szlovákia rendelkezik exporttöbblettel.
Hernádi Zsolt kitért arra is, hogy a Brent kőolaj hordónkénti ára tartósan 120 dollár felett mozog, ráadásul egyetlen nap alatt 10-15 dolláros kilengések is előfordulnak. A fizikai és a határidős piaci árazás jelentősen elszakadt egymástól: az azonnal rendelkezésre álló olajért a vevők akár 50 dolláros felárat is hajlandók megfizetni. A tankerek bérleti díjai pedig volt, hogy egyetlen nap alatt a háromszorosukra ugrottak.
Hernádi óva intett az árszabályozástól
A környező országok egy része adócsökkentéssel próbálja tompítani az üzemanyag-drágulás hatását. Hernádi Zsolt szerint ennek ára van: az intézkedések jelentős bevételkiesést okoznak az állami költségvetéseknek, így kevesebb pénz marad célzott támogatásokra és azokra a beruházásokra, amelyekkel a következő válságra lehetne felkészülni.
A Mol vezetője az árszabályozást még veszélyesebb eszköznek tartja. Szerinte ugyanis a kínálati hiány időszakában különösen fontos, hogy a piac működőképes maradjon. Az árak mesterséges leszorítása ráadásul növelheti a fogyasztást éppen akkor, amikor a szűkös kínálat miatt takarékosságra lenne szükség.
Hernádi Zsolt előadása végén arról beszélt, hogy Magyarország az elmúlt két évtizedben jelentős energetikai infrastruktúrát épített ki.
Gáz- és olajipari beruházásokra – az akvizíciókat nem számítva – összesen mintegy 1800 milliárd forintot fordítottak. A Mol eközben az elmúlt tíz évben 1700 milliárd forint adót fizetett be a magyar költségvetésbe.
Az ország éves gázimport-kapacitása mára meghaladja a 40 milliárd köbmétert, szemben a mintegy 8 milliárd köbméteres éves hazai fogyasztással. Hernádi szerint ez európai összevetésben is kiemelkedő ellátásbiztonságot jelent.
A 2014-es krími válság óta a Mol 170 millió dollárt költött arra, hogy a százhalombattai és a pozsonyi finomító déli irányból, az Adria-kőolajvezetéken keresztül is ellátható legyen. Jelenleg egy 60 milliárd forintos termékvezeték épül Pozsony és Százhalombatta között, amely üzemzavar esetén mindkét finomító számára ellátásbiztonsági tartalékot jelent majd.
A Mol emellett további 500 millió dollárt különített el arra a technológiai átállásra, amely lehetővé teszi az orosz kőolajról történő teljes leválást.