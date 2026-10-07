Hernádi Zsolt kimondta, amitől Európa retteg: egészen más dízelválság jöhet, mint négy éve és nehezebb lesz kijönni belőle – „a piac előbb-utóbb kíméletlenül benyújtja a számlát!"

Veszélyes ponthoz érkezett a globális energiapiac: egyre nehezebb eljuttatni a dízelt és más olajtermékeket oda, ahol szükség lenne rájuk. Hernádi Zsolt a Budapest Economic Forumon arról beszélt, hogy a jelenlegi válság már nem egyszerű logisztikai probléma, ráadásul Közép-Európa különösen kiszolgáltatott helyzetben van az energiahordozók terén.

Hernádi Zsolt szerint az úgynevezett árvízvédelmi paradoxon működik az energiapiacon is. / Fotó: Lakatos Péter

Az árvízvédelmi paradoxon működik az energiapiacon is

Hernádi Zsolt szerint az energiapiacon ugyanaz a jelenség ismétlődik újra és újra: a döntéshozók pontosan látják a hosszú távú veszélyeket, a felkészülést és a szükséges beruházásokat mégis addig halogatják, amíg be nem következik a válság. A Mol elnök-vezérigazgatója előadásában arra figyelmeztetett, hogy ennek most különösen súlyos következményei lehetnek, mivel a globális energiapiac kulcsfontosságú útvonalain rendkívül kevés a tartalék.

A cégvezető az úgynevezett árvízvédelmi paradoxonból indult ki. Ennek lényege, hogy egy veszélyt mindenki ismerhet, a megelőzés mégis háttérbe szorul egészen addig, amíg a baj be nem következik.

Magyarországon az elmúlt 15 évben rendszeresen rendeztek konferenciákat a szárazságról és a vízhiányról, a tervek jelentős része azonban nem valósult meg, így a nyári aszály felkészületlenül érte a mezőgazdaságot.

Hernádi szerint ugyanez a logika érvényesül a globális energiapiacon, ennek egyik leglátványosabb példája a Hormuzi-szoros.

A térségben működnek a legnagyobb OPEC-termelők is, amelyek együttesen naponta mintegy 25 millió hordó olajat termelnek, vagyis a világ teljes kitermelésének körülbelül negyedét adják.

Hernádi Zsolt rámutatott, az energiapiacon alkalmazott hüvelykujjszabály alapján már 1 százalékos termeléskiesés is akár 10 százalékos áremelkedést okozhat.

A probléma az, hogy egy komolyabb fennakadás esetén kevés lehetőség marad a Hormuzi-szoros kiváltására.

Az Abu-Dzabiból Ománba vezető,

illetve a Szaúd-Arábiát keletről nyugatra átszelő

olajvezetékek együttesen is csak a kieső mennyiség mintegy negyedét képesek pótolni. A G7-országok által felszabadított stratégiai készletek pedig Hernádi számításai szerint nagyjából további 10 százalék fedezésére elegendők.

Ha nem építjük be az ellátás biztonságának árát a mindennapi működésbe, a piac előbb-utóbb kíméletlenül benyújtja a számlát

– fogalmazott a Mol elnök-vezérigazgatója.