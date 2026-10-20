Időjárás: itt lehet a fordulat, órákon belül jön az országos eső – mutatjuk, hol várható a legtöbb csapadék

A keddi száraz idő után szerdán ismét előkerülhetnek az esernyők. A nap első felében még többfelé számíthatunk napsütésre, különösen a Dunától keletre, délutántól azonban délnyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet, és egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, sőt helyenként beágyazott zivatarok is előfordulhatnak − olvasható az időkép előrejelzésében.

Órákon belül jön az országos eső / Fotó: nito

A csapadék nagyobb területre szerda este, illetve az éjszakai órákban terjedhet ki. Csütörtökön is több helyen várható eső, zápor, de ekkor már a keleti országrészben lehet nagyobb esély csapadékra.

Hol várható a legtöbb eső?

A várható csapadékmennyiség területi eloszlása meglehetősen egyenetlennek ígérkezik. Az ország jelentős részén néhány milliméter, helyenként 10–20 milliméter eső hullhat, de nyugaton és északkeleten lokálisan 20–40 milliméteres mennyiségek sem kizártak. Máshol ennél jóval kevesebb csapadék érkezhet.

A csapadék csütörtök estétől nyugat felől fokozatosan megszűnhet, péntekre virradóan már főként keleten, északkeleten fordulhat elő további eső, zápor. Pénteken napközben aztán egyre többfelé felszakadozhat a felhőzet, és hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk.

Rendkívüli aszályhelyzet

Az Európai Bizottság legfrissebb előrejelzése szerint az uniós gabonatermés közel tíz százalékkal csökken, a kukoricahiány miatt pedig jelentősen növekedhet az import. Ennek egyik oka a kontinenst sújtó aszály. Ahogy a Világgazdaság megírta, a 2026/2027-es gazdasági évben az EU gabonatermelése mindössze 262 millió tonna lehet, ami 9,6 százalékos visszaesés az előző évhez képest, és 4,7 százalékkal marad el az elmúlt öt év átlagától. A jelentés szerint a rendkívüli nyári hőség és az aszály elsősorban a tavaszi vetésű növényeket, köztük a kukoricát és a szóját érintette. A súlyos nyári hőség és aszály a nyári termények hozamának jelentős lefelé történő módosításához és a gyepterületek biomasszájának csökkentéséhez vezetett, miközben szűkült a takarmány elérhetősége is.