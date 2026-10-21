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Rendkívüli

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Rendkívüli: áttört a gát, a Tisza elárulta, mikor szeretné bevezetni az eurót Magyarországon

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Jelentős költségvetési kiigazításra készül a Magyar-kormány, amely már jövőre drasztikusan csökkentené az államháztartási hiányt. Sajtóérteslés szerint az euró bevezetésének lehetséges időpontja is körvonalazódik, ám ehhez komoly áldozatokat vár az országtól a Tisza-kormány.
VG
2026.10.21, 12:42
Frissítve: 2026.10.21, 13:24
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Alaposan meghúzná a nadrágszíjat a Magyar-kormány, a következő években jelentősen visszafognák az állami kiadásokat. Az euró bevezetésére már konkrét céldátumot is meghatároztak, Kármán András pénzügyminiszter pedig már a szükséges költségvetési kiigazításokra is utalt.

Kármán András, euró
Jelentős megszorításokat kell végrehajtania a Tisza-kormánynak, ha valóban komolyan gondolják a most közölt céldátumot az euró bevezetésére. / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Megszorításokkal készül az euró bevezetésére a Magyar-kormány, már a céldátum is körvonalazódik

A magyar kormány a költségvetési kiadások előrehozott lefaragásával kívánja tartósan csökkenő pályára állítani az államháztartási hiányt, és ezzel megteremteni az euró bevezetésének feltételeit – számolt be a Reuters a pénzügyminiszter nyilatkozata alapján.

A tárcavezető szerint a kabinet abban bízik, hogy a kiadáscsökkentésre épülő, a költségvetési alkalmazkodás jelentős részét az időszak elejére összpontosító intézkedések fenntartható hiánycsökkentést tesznek lehetővé, így Magyarország akár már 2032-ben bevezetheti az eurót. Vigyázat: ez még nem hivatalos céldátum, de a választási ígéretek óta, a költségvetés bejelentése után először fogalmaz meg világos dátumot az új kormány. 

Magyar Péter miniszterelnök első költségvetése már ennek a gazdaságpolitikai fordulatnak a jegyében készült. A 2027-es büdzsé a bruttó hazai termék 4,9 százalékának megfelelő államháztartási hiánnyal számol, szemben az idei évre várt 7,5 százalékkal.

Ez egyetlen év alatt 2,6 százalékpontos hiánycsökkentést jelentene, ami jelentős megszorításokkal járhat.

A 2027-es költségvetés egyúttal Magyar Péter korábbi vállalásának első komoly próbája, a miniszterelnök ugyanis azt ígérte, hogy Magyarország 2030-ra teljesíti az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket.

Varga Mihály szerint még sok előkészítő munka szükséges, hogy be lehessen vezetni az eurót

A tervezett 4,9 százalékos hiány ugyanakkor még mindig meghaladja az euróövezeti csatlakozás egyik fontos maastrichti kritériumát, amely a GDP 3 százalékában maximálja az államháztartási deficitet. A kormánynak ezért 2027 után is folytatnia kell a költségvetési egyensúly javítását.

Varga Mihály a héten az MNB Monetáris Tanácsának kamatdöntő ülése után tartott sajtótájékoztatóján rámutatott: 

  • más az ERM II-be való belépés, 
  • és más az euró bevezetése. 

Az ERM II-höz viszonylag gyorsan lehetne csatlakozni, elindítva az euróra való felkészülést. Maga az euró bevezetése egy ettől eltérő későbbi időpont, amihez "sok előkészítő munka szükséges",  és ebből majd az MNB-nek is ki kell vennie a maga részét – emelte ki.

Varga Mihály hangsúlyozta: ha a kormány is úgy látja, ezt az előkészítő munkát el kell végezni – a döntésnek azonban a kormányon belül kell megszületnie, és a többi érintett intézmény ezt követően tud csatlakozni a folyamathoz. Kármán András mai nyilatkozata alapján ez a döntés most megszületett.

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