Rendkívüli: áttört a gát, a Tisza elárulta, mikor szeretné bevezetni az eurót Magyarországon

Alaposan meghúzná a nadrágszíjat a Magyar-kormány, a következő években jelentősen visszafognák az állami kiadásokat. Az euró bevezetésére már konkrét céldátumot is meghatároztak, Kármán András pénzügyminiszter pedig már a szükséges költségvetési kiigazításokra is utalt.

Jelentős megszorításokat kell végrehajtania a Tisza-kormánynak, ha valóban komolyan gondolják a most közölt céldátumot az euró bevezetésére. / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Megszorításokkal készül az euró bevezetésére a Magyar-kormány, már a céldátum is körvonalazódik

A magyar kormány a költségvetési kiadások előrehozott lefaragásával kívánja tartósan csökkenő pályára állítani az államháztartási hiányt, és ezzel megteremteni az euró bevezetésének feltételeit – számolt be a Reuters a pénzügyminiszter nyilatkozata alapján.

A tárcavezető szerint a kabinet abban bízik, hogy a kiadáscsökkentésre épülő, a költségvetési alkalmazkodás jelentős részét az időszak elejére összpontosító intézkedések fenntartható hiánycsökkentést tesznek lehetővé, így Magyarország akár már 2032-ben bevezetheti az eurót. Vigyázat: ez még nem hivatalos céldátum, de a választási ígéretek óta, a költségvetés bejelentése után először fogalmaz meg világos dátumot az új kormány.

Magyar Péter miniszterelnök első költségvetése már ennek a gazdaságpolitikai fordulatnak a jegyében készült. A 2027-es büdzsé a bruttó hazai termék 4,9 százalékának megfelelő államháztartási hiánnyal számol, szemben az idei évre várt 7,5 százalékkal.

Ez egyetlen év alatt 2,6 százalékpontos hiánycsökkentést jelentene, ami jelentős megszorításokkal járhat.

A 2027-es költségvetés egyúttal Magyar Péter korábbi vállalásának első komoly próbája, a miniszterelnök ugyanis azt ígérte, hogy Magyarország 2030-ra teljesíti az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket.

Varga Mihály szerint még sok előkészítő munka szükséges, hogy be lehessen vezetni az eurót

A tervezett 4,9 százalékos hiány ugyanakkor még mindig meghaladja az euróövezeti csatlakozás egyik fontos maastrichti kritériumát, amely a GDP 3 százalékában maximálja az államháztartási deficitet. A kormánynak ezért 2027 után is folytatnia kell a költségvetési egyensúly javítását.

Varga Mihály a héten az MNB Monetáris Tanácsának kamatdöntő ülése után tartott sajtótájékoztatóján rámutatott:

más az ERM II-be való belépés,

és más az euró bevezetése.

Az ERM II-höz viszonylag gyorsan lehetne csatlakozni, elindítva az euróra való felkészülést. Maga az euró bevezetése egy ettől eltérő későbbi időpont, amihez "sok előkészítő munka szükséges", és ebből majd az MNB-nek is ki kell vennie a maga részét – emelte ki.