Nem akárki erősítette meg a 2032-es magyar euróbevezetést: náluk nagyon sokat számít, nekünk spórolnak
A magyar kormány a költségvetési kiigazítás előrehozásával teremtene alapot az államháztartási hiány tartós csökkentéséhez, és ezzel az euró bevezetéséhez. Kármán András pénzügyminiszter a Reutersnek adott interjújában arról beszélt, hogy a kabinet nem egyszerűen a rövid távú hiánycsökkentést tartja szem előtt, hanem olyan intézkedéseket hoz, amelyek hosszabb távon is fenntartható pályára állítják a költségvetést. Tardos Gergely, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója szintén 2032-ről mint lehetséges csatlakozási dátumról beszélt a Bloomberg jelentése szerint.
Markáns hiánycsökkentés kell a 2032-es magyar euróhoz
A kormány 2027-re a GDP 4,9 százalékára mérsékelné a hiányt az idei évre várt 7,5 százalékról. A következő fontos mérföldkő a 2030-as év lehet, amikorra a deficitnek a GDP 3 százaléka alá kellene csökkennie.
Ez teremthetné meg az alapot ahhoz, hogy Magyarország 2032-ben bevezesse az eurót.
A miniszter szerint a 2027-es költségvetésben szereplő kiigazítások célja nem pusztán a következő évi mutatók javítása, hanem a tartós hiánycsökkentés. A kormány így azt is el akarja kerülni, hogy a 2030-as választáshoz közeledve kelljen újabb, politikailag nehezen vállalható megszorításokat bevezetnie.
A piacok kedvezően fogadták a vártnál nagyobb költségvetési kiigazítást, ugyanakkor a globális kötvénypiacok és az energiapiacok ingadozása továbbra is kockázatot jelent. A magasabb hozamok megdrágíthatják az államadósság finanszírozását, a kedvezőtlen külső környezet pedig a gazdasági növekedést és a hiánycsökkentést egyaránt hátráltathatja.
Az Orbán-kormány örökségéhez is hozzá kell nyúlni
A költségvetési célok teljesítéséhez a kormánynak olyan intézkedéseket is felül kell vizsgálnia, amelyek a korábbi kabinet meghatározó politikai vállalásai közé tartoztak. Ezek közé tartozik
- az anyák személyi jövedelemadó-mentességének korlátozása, valamint
- a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésének leállítása.
A Magyar-kormány a 2027-es költségvetési elképzelések ismertetésekor tett is ilyen vonatkozású bejelentéseket.
Az intézkedések politikailag érzékenyek lehetnek, hiszen a családokat és a nyugdíjasokat érintik. A kormány ugyanakkor úgy ítéli meg, hogy az örökölt kiadási kötelezettségek egy része hosszabb távon nem fenntartható. A nyugdíjasoknak juttatott támogatások átalakítása ennek ellenére sem feltétlenül jelent alacsonyabb kiadásokat: a kabinet szerint a nyugdíjellátások változásai összességében így is magasabb időskori kiadásokkal járnak majd.
Az előző kormány gazdaságpolitikájának más elemei is nehezen visszafordíthatónak bizonyulhatnak. Ilyenek a különböző ágazati különadók, valamint a lakossági energiaárakat korlátozó rendszer. Utóbbi költsége a tervek szerint 2027-ben 232 milliárd forinttal emelkedik. Ez az összeg meghaladja azt a 200 milliárd forintos bevételt, amelyet a kormány az új vagyonadótól vár. Az Európai Unió eközben a lakossági energiaár-korlátozási rendszer megszüntetését sürgeti.
A példa jól mutatja, milyen nehézséget jelenthet a költségvetési konszolidáció: miközben a kabinet új bevételi forrásokat keres és kiadáscsökkentést hajt végre, egyes korábban bevezetett támogatási rendszerek fenntartása továbbra is jelentős összegeket emészt fel.
Akár 2030-ban is jöhet az euró, de ez a legkedvezőbb forgatókönyv
Tardos Gergely, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója a most zajló Portfolio-konferencián arról beszélt a tudósítások szerint, hogy
a kormány jelenlegi költségvetési tervei alapján Magyarország 2032-ben csatlakozhat az euróövezethez.
A legkedvezőbb forgatókönyv szerint azonban ennél korábbi időpont is elképzelhető. Ha a hiánycsökkentés a tervezettnél gyorsabban halad, és a nemzetközi gazdasági környezet is kedvezően alakul, akár 2030 körül is sor kerülhet a közös pénz bevezetésére.
A kormány egyelőre nem jelölt meg hivatalos céldátumot. Kármán András szerint ugyanakkor a GDP 3 százaléka alatti hiány 2030-ra történő elérése lehetővé tenné a 2032-es csatlakozást, amely összhangban áll a piaci várakozásokkal.
A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország számára minél előbb előnyös lehet az euró bevezetése. Ezzel éles fordulat következne be a korábbi kormányfő, Orbán Viktor politikájához képest, aki határozottan ellenezte a közös valuta bevezetését.
Nem szabad elsietni az euró előszobájába való belépést
A csatlakozás egyik fontos lépése az ERM–II árfolyam-mechanizmushoz való csatlakozás, amely az euró bevezetésének előszobájaként szolgál. A rendszerben a tagjelölt ország valutájának árfolyamát az euróhoz viszonyítva meghatározott középárfolyam körül kell tartani, a csatlakozást megelőzően pedig legalább két évet kell eltölteni a mechanizmusban jelentős árfolyamfeszültségek nélkül.
A magyar kormány a jegybankkal közösen jövőre munkacsoportot hozna létre, amely felméri a csatlakozás előkészítéséhez szükséges feladatokat, és reális ütemtervet dolgoz ki.
Kármán András ugyanakkor óva intett attól, hogy Magyarország a lehető leggyorsabban belépjen az ERM–II-be. Szerinte nem az a cél, hogy az ország minél előbb csatlakozzon az árfolyam-mechanizmushoz, hanem hogy a lehető leghamarabb bevezesse az eurót, és közben a szükségesnél ne töltsön több időt az előszobában.
A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy az euróövezet intézményrendszere ma jóval összetettebb, mint tíz-tizenöt évvel ezelőtt. Az árfolyam megfelelő szintjének meghatározása szintén komoly kihívást jelenthet: a túl korai belépés vagy a középárfolyam idő előtti rögzítése nem feltétlenül lenne előnyös Magyarország számára.
Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke korábban arra figyelmeztetett, hogy a költségvetési célok elmaradása, illetve az ERM–II-tagság idején jelentkező árfolyam-ingadozások akár 2033 utánra is kitolhatják az euró bevezetését.
Az államadósság finanszírozása is átalakulhat
Az euró bevezetésének előkészítése az államadósság kezelésére is hatással lehet. Mit korábban arról beszámoltunk, Tardos Gergely szerint a csatlakozás közeledtével az adósságkezelő egyre nagyobb figyelmet fordíthat az euróalapú finanszírozásra, bár ez jövőre még nem lesz meghatározó szempont, mivel a belépés időpontja továbbra is távol van.
A devizában történő finanszírozás szerepének növekedése a magyar államadósság szerkezetében is változást hozhat. Az eurókötvény-kibocsátások nagyobb súlya illeszkedhetne ahhoz a folyamathoz, amelyben az ország fokozatosan közelít az euróövezethez.
Az ÁKK vezetője ugyanakkor a nemzetközi kötvénypiacok kockázataira is felhívta a figyelmet, különösen a meghatározó fejlett piacokon emelkedő állampapírhozamokra. Ezek a folyamatok a magyar állam finanszírozási költségeit is növelhetik.
Tardos szerint a magyar euróbevezetési törekvések és a kormány költségvetési tervei még ebben a kedvezőtlenebb nemzetközi környezetben is hozzájárultak a finanszírozási költségek mérséklődéséhez. A következő években további közeledésre számítanak az euróövezet finanszírozási feltételeihez.