Nem akárki erősítette meg a 2032-es magyar euróbevezetést: náluk nagyon sokat számít, nekünk spórolnak

A magyar kormány a költségvetési kiigazítás előrehozásával teremtene alapot az államháztartási hiány tartós csökkentéséhez, és ezzel az euró bevezetéséhez. Kármán András pénzügyminiszter a Reutersnek adott interjújában arról beszélt, hogy a kabinet nem egyszerűen a rövid távú hiánycsökkentést tartja szem előtt, hanem olyan intézkedéseket hoz, amelyek hosszabb távon is fenntartható pályára állítják a költségvetést. Tardos Gergely, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója szintén 2032-ről mint lehetséges csatlakozási dátumról beszélt a Bloomberg jelentése szerint.

Egyre többször hangzik el magyar gazdaságpolitiai vezetők részéről 2032 a magyar euró céldátumaként (llusztráció)

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Markáns hiánycsökkentés kell a 2032-es magyar euróhoz

A kormány 2027-re a GDP 4,9 százalékára mérsékelné a hiányt az idei évre várt 7,5 százalékról. A következő fontos mérföldkő a 2030-as év lehet, amikorra a deficitnek a GDP 3 százaléka alá kellene csökkennie.

Ez teremthetné meg az alapot ahhoz, hogy Magyarország 2032-ben bevezesse az eurót.

A miniszter szerint a 2027-es költségvetésben szereplő kiigazítások célja nem pusztán a következő évi mutatók javítása, hanem a tartós hiánycsökkentés. A kormány így azt is el akarja kerülni, hogy a 2030-as választáshoz közeledve kelljen újabb, politikailag nehezen vállalható megszorításokat bevezetnie.

A piacok kedvezően fogadták a vártnál nagyobb költségvetési kiigazítást, ugyanakkor a globális kötvénypiacok és az energiapiacok ingadozása továbbra is kockázatot jelent. A magasabb hozamok megdrágíthatják az államadósság finanszírozását, a kedvezőtlen külső környezet pedig a gazdasági növekedést és a hiánycsökkentést egyaránt hátráltathatja.

Az Orbán-kormány örökségéhez is hozzá kell nyúlni

A költségvetési célok teljesítéséhez a kormánynak olyan intézkedéseket is felül kell vizsgálnia, amelyek a korábbi kabinet meghatározó politikai vállalásai közé tartoztak. Ezek közé tartozik

az anyák személyi jövedelemadó-mentességének korlátozása, valamint

a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésének leállítása.

A Magyar-kormány a 2027-es költségvetési elképzelések ismertetésekor tett is ilyen vonatkozású bejelentéseket.