Euróbevezetés Magyarországon: új, minden eddiginél korábbi dátumot mondott az amerikai hitelminősítő – ez még csak a kezdet, komoly figyelmeztetést kapott hazánk a Fichtől

Magyarország 2029-ben csatlakozhat az euró előszobájának nevezett ERM II árfolyam-mechanizmushoz, magát az eurót pedig legkorábban 2032-ben vezetheti be – írta a Bloomberg a Fitch Ratings friss értékelése alapján. A nemzetközi hitelminősítő szerint az euróbevezetés felé vezető úton a költségvetés rendbetétele jelenti az egyik legnagyobb kihívást. A Fitch igazgatója, Malgorzata Krzywicka szerint a 2027-es költségvetési tervezet azt jelzi, hogy a magyar kormány a fiskális konszolidáció jelentős részét már a folyamat elején végre kívánja hajtani.

Az ERM II még nem jelenti az euró bevezetését / Fotó: Mehes Daniel

A hitelminősítő ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy Magyarország adósbesorolásának esetleges javulása az euró bevezetése előtt több feltételtől függ. Ezek közé tartozik a költségvetési sérülékenység csökkentése, a makrogazdasági stabilitás erősítése és az intézményi hitelesség javítása. A Fitch jelenleg BBB kategóriában tartja nyilván Magyarországot, amely a befektetésre ajánlott kategória második legalacsonyabb fokozata. A mostani értékelés azért is figyelemre méltó, mert a Fitch néhány nappal korábban azt írta, hogy hazánk 2030-ra szeretné teljesíteni a csatlakozási feltételeket. A hitelminősítő október 22-én közzétett,

a magyar költségvetésről

és az euróbevezetésről

szóló elemzésében a kormány fiskális terveit és az euróhoz vezető menetrendet vizsgálta. A Világgazdaság akkor részletesen beszámolt arról, hogyan értékelte az amerikai hitelminősítő a Tisza-kormány 2027-es költségvetését és euróbevezetési terveit. A Bloomberg által most ismertetett értékelés 2032-t jelöli meg a közös európai fizetőeszköz bevezetésének legkorábbi várható időpontjaként.

Varga Mihály: az ERM II még nem jelenti az euró bevezetését

Az euróbevezetés menetrendjéről a múlt héten Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke is beszélt. A jegybank Monetáris Tanácsának kamatdöntő ülését követő sajtótájékoztatón külön hangsúlyozta, hogy az ERM II-höz történő csatlakozás és az euró tényleges bevezetése két különböző lépés. Varga Mihály rámutatott:

más az ERM II-be való belépés, és más az euró bevezetése.

A jegybankelnök szerint az ERM II-höz viszonylag gyorsan lehetne csatlakozni, amivel megkezdődhetne az euróra való felkészülés. A közös fizetőeszköz tényleges bevezetése azonban egy későbbi időpontban történhet meg, ehhez ugyanis sok előkészítő munkára van szükség. Varga Mihály azt is hangsúlyozta, hogy ebből a munkából a Magyar Nemzeti Banknak is ki kell vennie a részét.

Az ERM II rendszerében a részt vevő országoknak legalább két éven keresztül biztosítaniuk kell nemzeti valutájuk árfolyamának megfelelő stabilitását.

A csatlakozás ugyanakkor önmagában még nem garantálja az euró bevezetését, hiszen ahhoz az inflációra, az államháztartásra, az államadósságra és a hosszú távú kamatokra vonatkozó konvergenciakritériumokat is teljesíteni kell.

Az Equilor szerint még tovább kell várni az euróra A Fitch mostani előrejelzésénél is későbbi időponttal számolt korábban az Equilor Befektetési Zrt. A társaság szeptemberi sajtóeseményén elhangzottak szerint Magyarország legkorábban 2033-ban vezetheti be az eurót, vagyis egy évvel később, mint amit az amerikai hitelminősítő most valószínűsít. Az Equilor elemzői szerint bár az infláció és a hosszú távú hozamok tekintetében jelentős előrelépés történt, az államháztartás helyzete továbbra is komoly akadályt jelent. A társaság 2026-ra a GDP 7,5 százalékának megfelelő költségvetési hiányt és 77,5 százalékos államadósságot prognosztizált, miközben 2027-re is 5–6 százalékos hiányt tartott reálisnak. Aradványi Péter, az Equilor vezető elemzője arra is figyelmeztetett, hogy a költségvetés rendezéséhez a kiadáscsökkentés önmagában nem feltétlenül lesz elegendő, akár adóemelésre is szükség lehet.

Mikor jöhet az euró Magyarországon?

Az euróbevezetés időpontja az elmúlt hetekben a magyar gazdaságpolitika egyik fontos kérdésévé vált. Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, Kármán András ismertette a Tisza-kormány euróbevezetési elképzeléseit, amelyek alapján már körvonalazódott a közös pénzre való áttérés lehetséges menetrendje. A Fitch legfrissebb értékelése ugyanakkor arra világít rá, hogy a politikai célkitűzések mellett a gazdasági feltételek teljesítése is meghatározó lesz. A költségvetési hiány mérséklése, a makrogazdasági egyensúly megteremtése és az intézményi hitelesség erősítése nélkül az euró bevezetése későbbre tolódhat.