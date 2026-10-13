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Rendkívüli: döntött az EU Magyarországról, csak most indulnak meg tényleg az uniós pénzek – de egy nagyon rossz hírt is kapott Magyar Péter

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Jóváhagyták a Magyarországnak járó 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítását és a modellváltott egyetemeket érintő korlátozások megszüntetését. Az Európai Unió Tanácsa ugyanakkor egyelőre nem zárta le a Magyarország ellen folyó jogállamisági eljárást.
2026.10.13, 11:10
Frissítve: 2026.10.13, 11:42
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Az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsa keddi, luxembourgi ülésén jóváhagyta a Magyarországnak járó 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítását. A döntéssel megszűnnek a modellváltott magyar egyetemek Erasmus+ és Horizont Európa programokban való részvételét korlátozó intézkedések is – számolt be a Portfolio.

Európai Unió Magyar Péter, Ursula von der LeyenEurópai Unió, Európai Bizottság, EUSAFE, Brüsszel, Románia
Fotó: AFP

A Magyarország ellen folyó, 7. cikk szerinti jogállamisági eljárás ugyanakkor egyelőre nem zárult le.

Az Európai Bizottság szeptember 23-án javasolta a 2022-ben bevezetett pénzügyi korlátozások megszüntetését, miután megfelelőnek értékelte a magyar kormány jogállamisági intézkedéseit. A javaslat elfogadásához a tagállamokat képviselő Tanács minősített többségű jóváhagyására volt szükség

A 2022 végén elfogadott határozat eredetileg mintegy 6,3 milliárd eurónyi kohéziós kötelezettségvállalást függesztett fel. Az intézkedést elsősorban a közbeszerzések, a korrupcióellenes fellépés és az összeférhetetlenségi szabályok hiányosságaival indokolták. Az időközben elveszített és átcsoportosított összegek után ebből 4,2 milliárd euró maradt visszaszerezhető.

A Magyar Péter vezette kormány szeptember 9-én jelentette be az Európai Bizottságnak a szükséges intézkedések teljesítését. 

A változtatások között szerepelt az Integritás Hatóság jogköreinek kibővítése, a vagyonnyilatkozati és közbeszerzési szabályok szigorítása, valamint a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó intézményrendszer átalakítása.

A tanácsi döntés feloldja az érintett alapítványokkal és intézményeikkel szemben elrendelt, új uniós pénzügyi kötelezettségvállalásokra vonatkozó tilalmat is. Ez a korlátozás akadályozta a modellváltott magyar egyetemek részvételét az Erasmus+ hallgatói mobilitási és a Horizont Európa kutatásfinanszírozási programokban.

A magyar uniós források hozzáférhetőségének rendezése korábban megkezdődött. Az igazságszolgáltatási reformok nyomán 2023 decemberében mintegy 10,2 milliárd eurónyi kohéziós támogatás vált elérhetővé. Az uniós pénzügyminiszterek idén július 10-én Magyarország átdolgozott, 10 milliárd eurós helyreállítási tervét is jóváhagyták.

A helyreállítási terv mintegy 6,5 milliárd euró támogatást és 3,5 milliárd euró hitelt tartalmaz. A tényleges kifizetésekhez azonban még ellenőrizni kell a vállalt mérföldkövek teljesítését. Az Európai Bizottság a tervek szerint november 20-ig készíti el a kifizetési kérelmek előzetes értékelését, ami lehetővé teheti a pénzek év végi folyósítását.

A mostani határozat nem oldja fel valamennyi visszatartott magyar uniós forrást. 

Az akadémiai szabadsággal kapcsolatos aggályok miatt további mintegy 2,2 milliárd eurónyi kohéziós támogatás marad zárolva. Emellett a gyermekvédelmi és menedékjogi szabályozás, valamint egyes szociális előfeltételek miatt is vannak még hozzáférési korlátozások. A miniszterek a keddi ülésen áttekintették a Magyarország ellen 2018-ban, az Európai Parlament kezdeményezésére indult, 7. cikk szerinti eljárást is. Sem annak lezárásáról, sem a szankciós szakaszba léptetéséről nem született döntés.

Az eljárás legsúlyosabb lehetséges következménye a tagállami szavazati jog felfüggesztése. Ehhez előbb az érintett ország részvétele nélkül valamennyi tagállam egyetértésével kellene megállapítani az uniós alapértékek súlyos és tartós megsértését, majd a Tanács dönthetne a szankciókról.

Michael McGrath jogállamiságért felelős uniós biztos az ülésen kedvezően értékelte a magyar kormány demokratikus intézményeket érintő reformjait. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság feladata az aktuális helyzet értékelése, és nem kezdeményezheti egyoldalúan a 7. cikk szerinti eljárás megszüntetését. 

A biztos szerint az Európai Parlament visszavonhatja a kezdeményezését, az EU Tanácsa pedig dönthet az eljáráshoz kapcsolódó tanácskozások lezárásáról. A pénzügyi korlátozások feloldása így önmagában nem jelenti a jogállamisági eljárás végét.   

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Magyar Péter
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