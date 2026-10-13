Rendkívüli: döntött az EU Magyarországról, csak most indulnak meg tényleg az uniós pénzek – de egy nagyon rossz hírt is kapott Magyar Péter

Az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsa keddi, luxembourgi ülésén jóváhagyta a Magyarországnak járó 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítását. A döntéssel megszűnnek a modellváltott magyar egyetemek Erasmus+ és Horizont Európa programokban való részvételét korlátozó intézkedések is – számolt be a Portfolio.

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A Magyarország ellen folyó, 7. cikk szerinti jogállamisági eljárás ugyanakkor egyelőre nem zárult le.

Az Európai Bizottság szeptember 23-án javasolta a 2022-ben bevezetett pénzügyi korlátozások megszüntetését, miután megfelelőnek értékelte a magyar kormány jogállamisági intézkedéseit. A javaslat elfogadásához a tagállamokat képviselő Tanács minősített többségű jóváhagyására volt szükség

A 2022 végén elfogadott határozat eredetileg mintegy 6,3 milliárd eurónyi kohéziós kötelezettségvállalást függesztett fel. Az intézkedést elsősorban a közbeszerzések, a korrupcióellenes fellépés és az összeférhetetlenségi szabályok hiányosságaival indokolták. Az időközben elveszített és átcsoportosított összegek után ebből 4,2 milliárd euró maradt visszaszerezhető.

A Magyar Péter vezette kormány szeptember 9-én jelentette be az Európai Bizottságnak a szükséges intézkedések teljesítését.

A változtatások között szerepelt az Integritás Hatóság jogköreinek kibővítése, a vagyonnyilatkozati és közbeszerzési szabályok szigorítása, valamint a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó intézményrendszer átalakítása.

A tanácsi döntés feloldja az érintett alapítványokkal és intézményeikkel szemben elrendelt, új uniós pénzügyi kötelezettségvállalásokra vonatkozó tilalmat is. Ez a korlátozás akadályozta a modellváltott magyar egyetemek részvételét az Erasmus+ hallgatói mobilitási és a Horizont Európa kutatásfinanszírozási programokban.

A magyar uniós források hozzáférhetőségének rendezése korábban megkezdődött. Az igazságszolgáltatási reformok nyomán 2023 decemberében mintegy 10,2 milliárd eurónyi kohéziós támogatás vált elérhetővé. Az uniós pénzügyminiszterek idén július 10-én Magyarország átdolgozott, 10 milliárd eurós helyreállítási tervét is jóváhagyták.