Megszólalt Európa egyik legnagyobb bankja a magyar euró bevezetéséről: megjósolták, mikor tűnik el a forint – "Utána már nem lesz árfolyama"

A Magyar Nemzeti Bank változatlanul hagyta az alapkamatot, a forint jövőjéről azonban már egy jóval nagyobb horderejű változás is szóba került a pénzpiaci elemzők körében. A Commerzbank alapeseti forgatókönyve szerint Magyarország 2032-ig csatlakozhat az euróövezethez, ami hosszabb távon a hazai deviza megszűnését is jelentené.

A Commerzbank előrejelzése szerint az euró 2032-ig válthatja fel a magyar forintot / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Magyar Nemzeti Bank nem változtatott a monetáris politikáján: az alapkamat 5,50 százalékon maradt. A döntés indokai között a magas energiaárak, a világszerte emelkedő kötvényhozamok és a pénzügyi piacok bizonytalansága szerepelt. A jegybank továbbra is arra törekszik, hogy az előrejelzési horizontján belül elérje a 2,5 százalékos inflációs célt.

A szeptemberi adatok első pillantásra kedvező képet mutatnak: az éves infláció 1,6 százalékra, a maginfláció pedig 1,9 százalékra mérséklődött. A Commerzbank devizapiaci elemzője, Tatha Ghose szerint azonban az éves mutatók félrevezetők lehetnek, mert nem tükrözik pontosan a legfrissebb árváltozásokat.

A bank által előnyben részesített, szezonálisan kiigazított havi adatok alapján az áremelkedés az elmúlt hónapokban ismét gyorsult, és már a célérték fölött jár. A harmonizált fogyasztóiár-index havi növekedése szeptemberben nem gyorsult tovább, Ghose szerint azonban ez összefügghet azzal, hogy a maginfláció csak késleltetve reagál az aktuális árhatásokra.

Ha a reálkamatot a havi inflációs folyamatok alapján számítják, az hamarosan negatív tartományba kerülhet. Ez ellentétes lenne a jegybank azon céljával, hogy tartósan pozitív reálkamatot biztosítson. A Commerzbank 2027-re ismét 3,1 százalékos inflációt vár.

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A forint hosszabb távú kilátásait azonban a német bank szerint ennél is jelentősebben befolyásolhatja az euró bevezetésének politikai támogatása. Magyar Péter miniszterelnök egyértelműen kiállt a közös valuta mellett, ezért a Commerzbank alapforgatókönyvében már az szerepel, hogy Magyarország 2032-ig csatlakozik az euróövezethez. Ha ez megvalósul, a forint önálló árfolyama megszűnik.