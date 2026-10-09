Kapitány István robbantott péntek este, már senki se a Déli Körvasútra figyel: 166 milliárd forintos befektetésre bukkant, nem akárkiket sejt mögötte – „Feljelentést teszek”

Az Eximbankhoz kapcsolódó feljelentésekről tett közzé videós bejegyzést Kapitány István. A miniszter hatalmas összegről, 166 milliárd forintról beszél, közlése szerint ez az az összeg, amit a mai feljelentéseik érintenek.

Az Exim Bankhoz kapcsolódó feljelentésekről tett közzé videós bejegyzést Kapitány István

Fotó: Anadolu via AFP

Átvilágítás és feljelentés az Eximbanknál: ezt közölte Kapitány István

Bejegyzése szerint „a mai napon összesen 166 milliárd forintnyi Exim-es befektetés kapcsán tettem két feljelentést. Ezzel már közel 1300 milliárd forint értékben tettünk feljelentéseket. az Eximbank átvilágítása nyomán. Az első ügy az Exim export ösztönző magántőke alapját érinti, amelyben az Exim korábbi vezetése 56 milliárd forint közpénzt fektetett be. Ez adófizetői közpénz, mely célja az, hogy a befektetett vagyon gyarapodjon. Ehhez képest tudják, mi történt? Az 56 milliárdból az Exim saját értékelése szerint mára csupán 22,5 milliárd van. 33 milliárd forintos vagyonvesztés, a befektetett közpénz közel 60 százalék. A magyar állam vesztesége mellett egy valaki azonban jól járt. Az alapot kezelő, Rogán Antalhoz személyes szálon kötődő, Gubica Ágoston cége. Az alapkezelő a milliárdos vesztességek ellenére egyre több kifizetés kapott. 2025-ben már mintegy 1,4 milliárd forint.A könyvizsgálói jelentések éveken át dokumentálták a vesztességes működést. Az Exim korábbi tisztségviselői mégis jóvá hagyták az alapkezelő tevékenységét, és nem kezdeményezték a változtatást” – mondja a videóban.

Majd egy másik ügyről beszél: „A második ügy a Hungarian Real Estate Financing Zrt. kötvényeinek megvásárlása, ahol az Exim több mint 110 milliárdért vásárolt kötvényeket a Tiborcz Istvánnal is üzletelő, Jellinek Dánielhez köthető, Indotek csoportjának egyik vállalatántól. Csak hogy a vállalat nem nyújtott megfelelő biztosítékot a pénz visszafizetésére. A tőke 80%-ára a magyar állam azonban kezességet vállalt. Vagyis ha Jellinek cége nem fizette volna vissza a pénzt, a magyar adófizetőknek kellett volna állniuk az egész szám.

Az Exim ezt az ügyletet már akkor piaci és jogi szempontból is kockázatosnak minősítette. A Fidesz kormány mégis a kötvényjegyzés mellett döntött, kormányhatározattal felülírta a bank szokásos döntési rendjét és felmentést adott azalól a szabály alól is, amely tiltja a bank részvételét spekulatív ingatlanfinanszírozásban.

Az átvilágítások során feltárt körülmények alapján hűtlen kezelés, hanyagkezelés, illetve hivatali visszajelés gyanúja miatt teszek feljelentést ismeretlen tettes ellen a Nemzeti Nyomozóirodán.

Szeretném világosát tenni, a büntetőjogi felelősségről nem a minisztérium dönt. A hatóságok feladata megállapítani, történt-e bűncselekmény, mekkora kár keletkezett, és ki terhel a felelősség. Mi minden dokumentumot átadunk, és teljes körülön együttműködünk a nyomozóhatóságban. A magyar adófizetőknek joguk van tudni, mi történt a pénzükkel, és ki felel érte” – hangzott el Kapitány Istvántól.