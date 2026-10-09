Kapitány István robbantott péntek este, már senki se a Déli Körvasútra figyel: 166 milliárd forintos befektetésre bukkant, nem akárkiket sejt mögötte – „Feljelentést teszek”
Az Eximbankhoz kapcsolódó feljelentésekről tett közzé videós bejegyzést Kapitány István. A miniszter hatalmas összegről, 166 milliárd forintról beszél, közlése szerint ez az az összeg, amit a mai feljelentéseik érintenek.
Átvilágítás és feljelentés az Eximbanknál: ezt közölte Kapitány István
Bejegyzése szerint „a mai napon összesen 166 milliárd forintnyi Exim-es befektetés kapcsán tettem két feljelentést. Ezzel már közel 1300 milliárd forint értékben tettünk feljelentéseket. az Eximbank átvilágítása nyomán. Az első ügy az Exim export ösztönző magántőke alapját érinti, amelyben az Exim korábbi vezetése 56 milliárd forint közpénzt fektetett be. Ez adófizetői közpénz, mely célja az, hogy a befektetett vagyon gyarapodjon. Ehhez képest tudják, mi történt? Az 56 milliárdból az Exim saját értékelése szerint mára csupán 22,5 milliárd van. 33 milliárd forintos vagyonvesztés, a befektetett közpénz közel 60 százalék. A magyar állam vesztesége mellett egy valaki azonban jól járt. Az alapot kezelő, Rogán Antalhoz személyes szálon kötődő, Gubica Ágoston cége. Az alapkezelő a milliárdos vesztességek ellenére egyre több kifizetés kapott. 2025-ben már mintegy 1,4 milliárd forint.A könyvizsgálói jelentések éveken át dokumentálták a vesztességes működést. Az Exim korábbi tisztségviselői mégis jóvá hagyták az alapkezelő tevékenységét, és nem kezdeményezték a változtatást” – mondja a videóban.
Majd egy másik ügyről beszél: „A második ügy a Hungarian Real Estate Financing Zrt. kötvényeinek megvásárlása, ahol az Exim több mint 110 milliárdért vásárolt kötvényeket a Tiborcz Istvánnal is üzletelő, Jellinek Dánielhez köthető, Indotek csoportjának egyik vállalatántól. Csak hogy a vállalat nem nyújtott megfelelő biztosítékot a pénz visszafizetésére. A tőke 80%-ára a magyar állam azonban kezességet vállalt. Vagyis ha Jellinek cége nem fizette volna vissza a pénzt, a magyar adófizetőknek kellett volna állniuk az egész szám.
Az Exim ezt az ügyletet már akkor piaci és jogi szempontból is kockázatosnak minősítette. A Fidesz kormány mégis a kötvényjegyzés mellett döntött, kormányhatározattal felülírta a bank szokásos döntési rendjét és felmentést adott azalól a szabály alól is, amely tiltja a bank részvételét spekulatív ingatlanfinanszírozásban.
Az átvilágítások során feltárt körülmények alapján hűtlen kezelés, hanyagkezelés, illetve hivatali visszajelés gyanúja miatt teszek feljelentést ismeretlen tettes ellen a Nemzeti Nyomozóirodán.
Szeretném világosát tenni, a büntetőjogi felelősségről nem a minisztérium dönt. A hatóságok feladata megállapítani, történt-e bűncselekmény, mekkora kár keletkezett, és ki terhel a felelősség. Mi minden dokumentumot átadunk, és teljes körülön együttműködünk a nyomozóhatóságban. A magyar adófizetőknek joguk van tudni, mi történt a pénzükkel, és ki felel érte” – hangzott el Kapitány Istvántól.
Kapitány nemrég tett már feljelentést, az nem sült el olyan jól
Kapitány István elérte, amit akart, a Duna Aszfalt bejelentette: Magyarország már nem profitál egy afrikai óriásépítkezésből, amelynél a Duna Aszfalt a kivitelező – mutattuk be nemrég cikkünkben. Ahogy a Világgazdaság is beszámolt róla, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium még július végén jelentette be, hogy megtette feljelentését az Exim Bank négy, összesen mintegy 1000 milliárd forintot érintő finanszírozási ügyletében ismeretlen tettes ellen.
Ezek egyike volt a Szíjj László érdekeltségi körébe tartozó Duna Aszfalt afrikai projektje, amelyhez 126 milliárd forintos kötvényfinanszírozás párosult. A Tisza-kormány ezt a finanszírozást kifogásolja több ponton, amiket cikkünkben foglaltunk össze.
A Duna Aszfalt erre reagálva megtette a végső döntést és visszafizette a külcsönt az állami bankoknak. Ám ezzel nem biztos, hogy jól jár Magyarország.
A vállalat ugyanis tavaly november óta több mint 10 milliárd forint kamatot fizetett az Eximnek és az MFB-nek.
A magyar állam tehát ennek a projektnek a finanszírozásáért az eddig járó kamatokat megkapta, de értelemszerűen a továbbiaktól a kölcsön visszafizetésével elesett. Valamint a magyar költségvetés elesik a konstrukcióhoz kapcsolódó jövőbeni bevételektől, például
- a kezességvállalási díjtól és
- a finanszírozásból származó
bevételektől is.