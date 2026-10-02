Ez várja Erdőbényén a Tisza-kormányt, súlyos üzenetet kaptak: "Szembesüljön a gazdaságpolitikája következményével" – jól kezdődik a kétnapos kormányülés
A bezárt erdőbényei töltőállomás újranyitását követeli a Független Benzinkutak Szövetsége a településen tartott kihelyezett kormányülés apropóján. Az FBSZ szerint a település egyetlen benzinkútjának ellehetetlenülése a kormány gazdaságpolitikájának egyik következménye, ezért azt várják a kabinettől, hogy járjon közben a helyzet rendezéséért.
FBSZ: több mint ezer ember maradt helyi benzinkút nélkül
Az FBSZ közleményében egyúttal arra szólította fel a kormány tagjait, hogy erdőbényei tartózkodásuk alatt keressék fel a nemrég bezárt helyi benzinkutat. A szervezet állítása szerint a töltőállomás megszűnése jól mutatja, milyen következményekkel jár a kabinet gazdaságpolitikája a kisebb, független kutak számára.
A szövetség szerint Erdőbénye több mint ezer lakójának jelenleg 16–20 kilométeres kerülőt kell tennie ahhoz, hogy tankolni tudjon.
Az FBSZ ezért azt várja a kormánytól, hogy haladéktalanul tegyen lépéseket a töltőállomás újranyitása érdekében.
A szervezet szerint amennyiben a független szereplő már nem tudja működtetni a kutat, valamelyik nagy üzemanyag-forgalmazónak kellene megjelennie a településen. A közlemény név szerint
- a Shellt,
- a Molt
- és az OMV-t
említi, de bármely multinacionális vállalat belépését elfogadhatónak tartaná. Az FBSZ úgy fogalmazott, a nagy piaci szereplőknek ki kellene használniuk azt a piaci lehetőséget, amely a helyi benzinkút bezárásával keletkezett, és újra üzembe kellene helyezniük a töltőállomást. A szövetség szerint erre elsősorban az erdőbényei lakosság ellátása miatt lenne szükség.
Magyar Péter luxust, a független benzinkutasok családi vállalkozásokat látnak
Korábban helyszíni riportban számoltunk be arról, hogy négy napra a Parlament elé költöztek a független benzinkutasok, akik szerint a jelenlegi szabályozás már a vidéki töltőállomások fennmaradását veszélyezteti.
A Kossuth téren azt mondták, beszéljenek olyan hangosan, hogy odabent is meghallják őket – meghallották: Magyar Péter az Országgyűlésben közölte, nem megy ki hozzájuk, majd egy 100–150 millió forintos luxusautóval érkező vezetőről beszélt.
A független kutasok szerint azonban nem luxusprofitról, hanem sok esetben a családi vállalkozások túléléséről van szó.
Az FBSZ 2022-ben jött létre a független töltőállomások érdekképviseletére. Magyarországon nagyjából kétezer benzinkút működik, amelyek mintegy fele nagy hálózatokhoz tartozik, a másik fele pedig független töltőállomás.
Az elmúlt években többször próbáltak egyeztetni a kormányzattal, a mostani Kossuth téri megjelenést pedig azért szervezték meg, mert álláspontjuk szerint ezek a próbálkozások nem hoztak megfelelő eredményt.
Az FBSZ a Kossuth téri demonstráció előtt közölte: nem kiváltságokat kér, hanem tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és szakmai párbeszédet.
A nagy üzemanyagpiaci számok mögötti helyzetet egy Tokaj-Hegyalján működő töltőállomás tulajdonosa próbálta érzékeltetni. Elmondása szerint korábban arra törekedtek, hogy kedvező árakon szolgálják ki a környék lakóit, vállalkozásait és gazdálkodóit, az elmúlt időszak piaci helyzete azonban ezt felborította.
A kutas arról beszélt, hogy először megpróbálta követni a nagyobb hálózatok árait, ám a hónap végére „soha nem látott veszteséget” könyvelt el. Így kénytelen volt árat emelni, aminek következménye állítása szerint drámai volt: a forgalma mintegy 70 százalékkal visszaesett.