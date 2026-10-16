Tovább száguld Kapitány István feljelentésvonata, most a Kisfaludy-programot kapja telibe – több mint 200 milliárdról lehet szó, egy Mészáros-érdekeltség neve is felmerült

A minisztériumi jelentés 22 609 támogatási szerződést vizsgált. Ezek közül mindössze 108, egyenként egymilliárd forint feletti szerződésre jutott a teljes összeg 60,6 százaléka, 288,2 milliárd forint. Az 1040 egyedi döntéssel megítélt támogatás összesen 259,7 milliárd forintot tett ki. A jelentés 72, a korábbi kormányhoz kötődő kedvezményezetthez 127,3 milliárd forintot kapcsol. A GEM feljelentést tett.

A Kisfaludy Program kapcsán tesz feljelentést a GEM (az illusztrációs célú képen egy vendégház)

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Feljelentést tett a minisztérium, 22 ezer szerződés vizsgálatát kéri

A GEM közleménye szerint a vizsgálat kifogásolja az átláthatatlan bírálati szempontokat, és több esetben felveti a pályázati feltételek testre szabásának, illetve a kivitelezői verseny korlátozásának gyanúját. A jelentés szerint a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) fizetett tanácsadóinak vállalkozásai is kaptak támogatást.

A kiemelt ügyek között szerepel a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest kilenc fejlesztésére megítélt közel 12 milliárd forint és a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó hévízi Le Primore szálloda csaknem 8 milliárdos támogatása.

Lovasberényben egy 223 millió forintért értékesített állami ingatlan fejlesztésére később 1,54 milliárd forint támogatást ítéltek meg Pintér Sándor volt belügyminiszter érdekkörének.

A tavaly indult Kisfaludy Turisztikai Hitelprogram a hazai mikro- és kisvállalkozások számára kínál kedvezményes, 3 százalékos kamatozású finanszírozást, hogy a szektor gerincét adó kisebb szereplők is fejleszthessenek, átvészelhessék a szezonalitás miatti pénzügyi ingadozásokat. A turisztikai hitelprogramban jövő év végéig többezres ügyfélszámmal, 1–10 és 10–25 milliós ügyletekkel és mintegy 50 milliárd forintnyi hitelkihelyezéssel számolnak.

A feljelentés mind a 22 609 szerződés vizsgálatát kéri. A bűncselekmények és az esetleges felelősség megállapítása a nyomozó hatóságok feladata.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte: új alapokra helyezik a turizmus támogatását, átlátható pályázatokkal és egyenlő esélyekkel segítik a vidéki panziók, családi vendégházak és helyi vállalkozások fejlődését.

A miniszter a közleménnyel egyidejűleg az alábbi videót jelentette meg közösségi oldalán: