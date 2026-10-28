Egészen látványos felvételek érkeztek az M1–M7-es autópályákról: 8400 tonna aszfalttal dolgoznak be a Magyar Közút munkásai – videó

Látványos munkálatok zajlanak az M1–M7-es autópályák közös szakaszán, ahol a Magyar Közút több ezer tonna aszfalt felhasználásával újítja fel a legrosszabb állapotú útfelületeket. A közútkezelő most bemutatta, hogyan zajlik a burkolatcsere, miközben az autósoknak a következő hetekben is forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk.

Nem mindennapi felvételek az M1–M7 felújításáról: 8400 tonna aszfaltot dolgoznak be, megszólalt a Magyar Közút / Fotó: Szászi Dániel / Magyar Közút Nonprofit Zrt. / Facebook

Összesen 8400 tonna aszfaltot épít be a Magyar Közút az M1–M7-es autópályák közös, Budapest felé vezető és onnan kivezető szakaszainak kritikus részein. A nagyszabású felújítás az M0-s autóút diósdi lejtőjét is érinti, a munkálatok pedig összesen 14 helyszínen zajlanak.

A Magyar Közút ismertette a burkolatcsere folyamatát: a közútkezelő szerint

a kiválasztott szakaszokon a burkolat már kritikus állapotban van, ezért a közelgő tél előtt mindenképpen el kell végezni a javításokat.

A munkálatok októberben kezdődtek, és várhatóan november harmadik hetéig tartanak. A cél elsősorban a közlekedésbiztonság javítása, ezért nem egyszerű kátyúzásról, hanem a sérült burkolat nagyobb felületen történő cseréjéről van szó.

Így készül el másfél nap alatt az új aszfaltburkolat

A Magyar Közút tájékoztatása szerint az egyes helyszíneken jellemzően másfél napos ütemekben dolgoznak a szakemberek, hogy a forgalomkorlátozások a lehető legrövidebb ideig tartsanak. A munkavégzést tudatosan a reggeli csúcsforgalom utánra időzítik. Először kialakítják az ideiglenes forgalomterelést, majd megkezdődik a régi, elhasználódott aszfaltburkolat felmarása.

Ezt követi az új burkolat visszaépítése, amely két rétegben történik.

A szakemberek először a kötőréteget, majd a felső, közvetlenül a járművek által használt kopóréteget terítik le.

A munkafolyamat utolsó szakaszában visszafestik az útburkolati jeleket, majd megszüntetik a terelést, és az elkészült útfelületet ismét átadják a forgalomnak.

A burkolatcserét több helyszínen egymást követő ütemekben végzik. A munkálatok ideje alatt sávlezárásokra, lassabb haladásra és torlódásokra kell számítani, különösen a Budapest környéki forgalmas csomópontokban.