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Egészen látványos felvételek érkeztek az M1–M7-es autópályákról: 8400 tonna aszfalttal dolgoznak be a Magyar Közút munkásai – videó

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Látványos felvételeken mutatta be a Magyar Közút az M1–M7-es autópályák közös szakaszának felújítását, amelynek során 14 helyszínen összesen 8400 tonna aszfaltot dolgoznak be. A munkálatok az M0-s autóutat is érintik, a közútkezelő pedig részletesen ismertette, hogyan zajlik a burkolatcsere, miközben az autósoknak újabb forgalomkorlátozásokra kell készülniük.
Gergely Máté
2026.10.28, 19:22
Frissítve: 2026.10.28, 19:23
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Látványos munkálatok zajlanak az M1–M7-es autópályák közös szakaszán, ahol a Magyar Közút több ezer tonna aszfalt felhasználásával újítja fel a legrosszabb állapotú útfelületeket. A közútkezelő most bemutatta, hogyan zajlik a burkolatcsere, miközben az autósoknak a következő hetekben is forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk.

Nem mindennapi felvételek az M1–M7 felújításáról: 8400 tonna aszfaltot dolgoznak be, megszólalt a Magyar Közút
Nem mindennapi felvételek az M1–M7 felújításáról: 8400 tonna aszfaltot dolgoznak be, megszólalt a Magyar Közút / Fotó: Szászi Dániel / Magyar Közút Nonprofit Zrt. / Facebook

Összesen 8400 tonna aszfaltot épít be a Magyar Közút az M1–M7-es autópályák közös, Budapest felé vezető és onnan kivezető szakaszainak kritikus részein. A nagyszabású felújítás az M0-s autóút diósdi lejtőjét is érinti, a munkálatok pedig összesen 14 helyszínen zajlanak.

A Magyar Közút ismertette a burkolatcsere folyamatát: a közútkezelő szerint 

a kiválasztott szakaszokon a burkolat már kritikus állapotban van, ezért a közelgő tél előtt mindenképpen el kell végezni a javításokat. 

A munkálatok októberben kezdődtek, és várhatóan november harmadik hetéig tartanak. A cél elsősorban a közlekedésbiztonság javítása, ezért nem egyszerű kátyúzásról, hanem a sérült burkolat nagyobb felületen történő cseréjéről van szó.

Így készül el másfél nap alatt az új aszfaltburkolat

A Magyar Közút tájékoztatása szerint az egyes helyszíneken jellemzően másfél napos ütemekben dolgoznak a szakemberek, hogy a forgalomkorlátozások a lehető legrövidebb ideig tartsanak. A munkavégzést tudatosan a reggeli csúcsforgalom utánra időzítik. Először kialakítják az ideiglenes forgalomterelést, majd megkezdődik a régi, elhasználódott aszfaltburkolat felmarása.

Ezt követi az új burkolat visszaépítése, amely két rétegben történik. 

  • A szakemberek először a kötőréteget, majd a felső, közvetlenül a járművek által használt kopóréteget terítik le. 
  • A munkafolyamat utolsó szakaszában visszafestik az útburkolati jeleket, majd megszüntetik a terelést, és az elkészült útfelületet ismét átadják a forgalomnak.

A burkolatcserét több helyszínen egymást követő ütemekben végzik. A munkálatok ideje alatt sávlezárásokra, lassabb haladásra és torlódásokra kell számítani, különösen a Budapest környéki forgalmas csomópontokban.

Újabb lezárások jönnek az M0-son, miközben a korábbi dugók sem múltak el

A felújítások különösen érzékenyen érintik a fővárosba ingázó autósokat, akik az elmúlt hetekben már több jelentős forgalomkorlátozással találkozhattak. A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy az M0-s autóút déli szektorában, a Deák Ferenc híd térségében zajló javítások miatt hétfőn közel 15 kilométeres torlódás alakult ki. Az M1-es autópályán, Biatorbágy és az M0-s csomópont között szintén terelések nehezítették a Budapest felé tartók közlekedését.

Az autósok számára ráadásul november eleje sem hoz teljes megkönnyebbülést: november 2-án és 3-án az M0-s autóút és az M2-es autópálya több csomópontjában is munkavégzés lesz. A szalagkorlátjavítások miatt több fel- és lehajtót ideiglenesen lezárnak, az M0-s és az M31-es csomópontjában pedig burkolatjavítást végeznek. A munkálatok idején terelőútvonalakat jelölnek ki.

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útfelújítás
Magyar Közút
M7-es autópálya
M1-es autópálya

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