Ezt elhallgatták Magyarországon: Fico lebuktatta Magyar Pétert, hogyan döntött az EU-csúcson Ukrajna 70 milliárd eurós új hiteléről – Zelenszkij nem szabadul Orbán Viktortól

Csakhogy született még egy meghatározó döntés a részéről, és így Magyarországéról is, amit a miniszterelnök egy szóval se említett.

Elhallgatták Magyarországon, de Fico most lebuktatta Magyar Pétert

Az EU-csúcson szintén részt vevő Zelenszkij arról beszélt az Európai tanács előtt, hogy jövőre Ukrajnának további 70 milliárd eurónyi európai támogatást kell kapnia. "Jövőre a háború 155 milliárd euróba fog kerülni. Legalább további 70 milliárd euróra van szükségünk önöktől a védelemre, a fegyverekre és az ellenálló képességünk megerősítésére. Ez reális összeg. Arra kérem önöket, hogy találják meg a módját ennek a támogatásnak" – fogalmazott az ukrán elnök.

A német kancellár később megerősítette, hogy egyértelmű, hogy a nemrégiben elfogadott 90 milliárd eurós uniós hitelkeret "nem lesz elegendő" Kijevnek. Magyar Péter a saját nyilatkozata mellett több interjúban is értékelte az uniós csúcstalálkozót, de ez a téma nem került szóba. Pedig a magyar költségvetés szempontjából kulcskérdés, mi a magyar álláspont az ukrán háború finanszírozásáról.

Pedig a döntés megszületett erről, és csak azért tudhatunk róla, mert Robert Fico ezt elárulta, amikor hazafelé tartott a brüsszeli találkozóról.

A szlovák miniszterelnök egészen pontosan úgy nyilatkozott, hogy Zelenszkij további 70 milliárd eurót kért 2027-re, természetesen főként fegyverekre, részben pedig az állam működtetésére. "Kijelentettem, és a magyar miniszterelnök is csatlakozott hozzám, hogy élni fogunk a kívülmaradás lehetőségével és nem fogunk másoktól függeni. Ha kölcsönt akarnak adni Ukrajnának, megtehetik, de legalább két ország jelentette be eddig, hogy nem vesz részt ebben a pénzügyi mechanizmusban" – árulta el Fico.

Vagyis Magyarország követte Szlovákiát és úgy döntött, hogy nem vesz részt Ukrajna 70 milliárd eurós új hitelének finanszírozásában. Ez az első "különutas szövetség" Fico és Magyar Péter között.