Ezt elhallgatták Magyarországon: Fico lebuktatta Magyar Pétert, hogyan döntött az EU-csúcson Ukrajna 70 milliárd eurós új hiteléről – Zelenszkij nem szabadul Orbán Viktortól
Miközben Magyar Péter részletes tájékoztatást adott a múlt heti két napos EU-csúcs eredményeiről, egy nagyon fontos döntéséről nem beszélt. Ez csak úgy derült ki, hogy Robert Fico elárulta.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, pénteken este a magyar miniszterelnök a közösségi médiában tett bejelentést arról, mi történt Brüsszelben az csütörtöki és pénteki uniós csúcson. Arról beszélt, hogy minden fontos kérdésben győzött a magyar érdek és elégedettségét fejezte ki. "Minden, a hazánk szempontjából fontos ügyben sikert értünk el." Ezek között említette, hogy
- az uniós csúcs migrációs vitájával kapcsolatban mára mindenki látja, hogy a korábbi elhibázott, megengedő politika nem folytatható, mert a tömeges migráció súlyos társadalmi, gazdasági és biztonsági kockázatot jelent Európa-szerte.
- elfogadhatatlannak nevezte, hogy Magyarországnak napi egymillió euró büntetést kell fizetnie azért, mert védi a saját és Európa külső határait. Arról tájékoztatott, hogy mind a tagállamoktól, mind az Európai Bizottság vezetőjétől ígéretet kapott a vonatkozó uniós bírósági ügy rendezésére.
- Az Európai Unió versenyképességét veszélyeztető energiapolitikáról azt mondta, hogy a jelenlegi szabályozás a jövőben vállalhatatlan terheket róna nem csak az európai iparra és a vállalkozásokra, hanem a lakosságra is. Széleskörű koalíció részeként a V4 tagállamokkal, Olaszországgal és Görögországgal közösen sikerült elérni, hogy az Európai Unió újraértékelje az elfogadott szabályozás társadalmi és gazdasági hatásait.
- Felidézte, hogy a csúcstalálkozó pénteki napján négyszemközt tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és ennek során üdvözölte a Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak erősítéséről létrejött politikai megállapodást.
- Egyértelművé tette, hogy Magyarország csak abban az esetben fogadja el decemberben az unió új hétéves költségvetését, ha Magyarország minden neki járó fejlesztési forrást megkap, és semmivel sem csökken a közös agrárpolitikára és a kohéziós fejlesztésekre allokált uniós forrás.
Fontos, érdemi uniós csúcson vagyunk túl, amelyen kiderült, hogy vétózás nélkül, valódi szövetségek építésével az eddigieknél sokkal jobban tudjuk képviselni a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekét – értékelt Magyar Péter.
Csakhogy született még egy meghatározó döntés a részéről, és így Magyarországéról is, amit a miniszterelnök egy szóval se említett.
Elhallgatták Magyarországon, de Fico most lebuktatta Magyar Pétert
Az EU-csúcson szintén részt vevő Zelenszkij arról beszélt az Európai tanács előtt, hogy jövőre Ukrajnának további 70 milliárd eurónyi európai támogatást kell kapnia. "Jövőre a háború 155 milliárd euróba fog kerülni. Legalább további 70 milliárd euróra van szükségünk önöktől a védelemre, a fegyverekre és az ellenálló képességünk megerősítésére. Ez reális összeg. Arra kérem önöket, hogy találják meg a módját ennek a támogatásnak" – fogalmazott az ukrán elnök.
A német kancellár később megerősítette, hogy egyértelmű, hogy a nemrégiben elfogadott 90 milliárd eurós uniós hitelkeret "nem lesz elegendő" Kijevnek. Magyar Péter a saját nyilatkozata mellett több interjúban is értékelte az uniós csúcstalálkozót, de ez a téma nem került szóba. Pedig a magyar költségvetés szempontjából kulcskérdés, mi a magyar álláspont az ukrán háború finanszírozásáról.
Pedig a döntés megszületett erről, és csak azért tudhatunk róla, mert Robert Fico ezt elárulta, amikor hazafelé tartott a brüsszeli találkozóról.
A szlovák miniszterelnök egészen pontosan úgy nyilatkozott, hogy Zelenszkij további 70 milliárd eurót kért 2027-re, természetesen főként fegyverekre, részben pedig az állam működtetésére. "Kijelentettem, és a magyar miniszterelnök is csatlakozott hozzám, hogy élni fogunk a kívülmaradás lehetőségével és nem fogunk másoktól függeni. Ha kölcsönt akarnak adni Ukrajnának, megtehetik, de legalább két ország jelentette be eddig, hogy nem vesz részt ebben a pénzügyi mechanizmusban" – árulta el Fico.
Vagyis Magyarország követte Szlovákiát és úgy döntött, hogy nem vesz részt Ukrajna 70 milliárd eurós új hitelének finanszírozásában. Ez az első "különutas szövetség" Fico és Magyar Péter között.
Zelenszkij nem szabadul Orbán Viktortól
A 70 milliárd eurós hitel alakulása kisértetiesen emlékeztett az előző, 90 milliárd eurós hadikölcsön esetére. Az Ukrajna likviditását biztosítandó hitelfelvételről még tavaly év végén állapodtak az EU-s országok, de úgy, hogy abból Magyarország, Csehország és Szlovákia is kimaradt. Ezek az országok akkor sem akartak belemenni a közös hitelnyújtásba Zelenszkijéknek.
A hadikölcsön Magyarországra eső összege akkor több mint négyszázmilliárd forint lett volna, ezt megspórolta Magyarországnak az akkori miniszterelnök, Orbán Viktor. Eleinte úgy tűnt, ez a végleges helyzet, ám a helyzet az év elején, januárban gyökeresen megváltozott.
Ukrajna ugyanis egy január 27-i orosz támadásra hivatkozva, amelyben megsérült a Barátság kőolajvezeték, leállította az orosz olaj szállítását Magyarország felé. A Fidesz-KDNP-kormány világossá tette, hogy Kijev tudatosan szaboltálja a javítási munkálatokat, ennek következményeképp pedig technikai szinten megvétózta a 90 milliárd eurós kölcsön folyósítását.
A döntés óriási felháborodást váltott ki, Orbán Viktor durva nyomás alá került. Tavasszal az EU-csúcson másfél órán át győzködték, hogy változtassa meg az álláspontját, de a kormányfő ellenállt.
Aztán áprilisban, már a választások után Ukrajna hirtelen készre jelentette a javítási munkálatokat, a Barátság vezetéken újra megindult az orosz olaj szállítása. Orbán Viktor szinte azonnal eleget tett ígéretének és feloldotta a vétót. Így április 22-én az Európai Unió (EU) nagykövetei jóváhagyták a 90 milliárd eurós hitel folyósítását Ukrajnának, miután Magyarország elállt a további blokkolástól.
Zelenszkij most azonban újra azzal szembesül, hogy Magyar Péter – legalábbis Robert Fico elmondása alapján – kivonja magát Ukrajna új, gigantikus pénzügyi csomagjának összetákolása alól,
ez pedig egyértelműen Orbán Viktor öröksége.
Az, hogy ezzel nem fordul szembe a Tisza-kormány, jól mutathatja a magyar társadalom döntő többségének álláspontját a kérdésben. Az ugyanakkor minimum furcsa, hogy Magyar Péter és a Tisza-kormány magától nem hozta szóba az ügyet, ami pedig arra utalhat, hogy a Tisza szimpatizánsai között a kérdés megosztó és nem feltétlenül vet jó fényt a kabinetre, hogy ebben a formában nem segíti Kijevet és az orbáni úton halad tovább.