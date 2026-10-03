Uniós biztoshoz fordult a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány miatt: „alkotmányos puccsról” írnak – azonnal megérkezett Magyar Péter válasza is
Levélben kért állásfoglalást Michael McGrath-tól, az Európai Unió demokráciáért, jogérvényesülésért, jogállamiságért és fogyasztóvédelemért felelős biztosától a Fidesz és a KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja – derült ki a két párt szombati közleményéből.
Az ellenzéki EP-képviselők szerint a „visszamenőleges, személyre szabott jogalkotás”, a független közjogi tisztségviselők eltávolítása, valamint az ellenzéki politikusokkal szembeni, általuk koncepciósnak nevezett eljárások egy „önkényuralmi rendszer kiépítését szolgálják”.
„Alkotmányos puccsról” beszél a Fidesz és a KDNP
A levélben úgy fogalmaztak, hogy a tiszás parlamenti többség „alkotmányos puccsot hajtott végre”. Ennek részeként említették, hogy az Országgyűlés meghatározta, hány évig töltheti be valaki a parlamenti képviselői vagy miniszterelnöki tisztséget, valamint Sulyok Tamás államfő hivatalból történő eltávolítását. A Fidesz és a KDNP kifogásolta
- a legfőbb ügyész távozásának körülményeit,
- illetve az Alkotmánybíróság elnökének és több tagjának
eltávolítását is. A levélben szóvá tették azt is, hogy a parlament nem szavazta meg a Médiatanácsba delegált fideszes és KDNP-s jelölteket, valamint bírálták a közmédiában történt személyi változásokat.
A képviselők kitértek arra is, hogy az ügyészség nyomozói lefoglalták a Fidesz és parlamenti képviselőcsoportjának szervereit. Álláspontjuk szerint a művelet célja a legnagyobb ellenzéki párt működésének és belső kommunikációjának ellehetetlenítése volt.
A vagyonvisszaszerzési hivatalt is bírálta a Fidesz és a KDNP
Külön foglalkoztak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal (NVVH), amelyet levelükben „politikai rendőrségként funkcionáló szervezetnek” neveztek. Azt állították, hogy a hivatal széles jogosítványai lehetőséget teremtenek ügyek átvételére, megfigyelésre, lehallgatásra és személyes adatok összekapcsolására.
A levélben Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter és Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is felhozták, az ellenük indított eljárásokat pedig koncepciósnak minősítették.
A Fidesz és a KDNP EP-képviselői Michael McGrath állásfoglalását várják. Szerintük az Európai Bizottságnak minden tagállammal szemben azonos mércét kell alkalmaznia.
Magyar Péter: szánalmas és röhejes, amit a Fidesz csinál
A miniszterelnök a Facebookon reagált a Fidesz és a KDNP uniós biztosnak küldött levelére. Magyar Péter azt írta: „Szánalmas és röhejes, ahogy a fideszes maffia magyar ügyészeket és rendőröket fenyeget, amiért végzik a munkájukat, és közben ahhoz a Brüsszelhez rohan panaszkodni, amelyet éveken keresztül gyalázott.”