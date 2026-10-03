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Uniós biztoshoz fordult a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány miatt: „alkotmányos puccsról” írnak – azonnal megérkezett Magyar Péter válasza is

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Brüsszelhez fordult többe ellenzéki párt is a Tisza-kormány több intézkedése miatt. Az ellenzéki pártok európai parlamenti képviselői levélben várnak választ arra, miként ítéli meg az Európai Bizottság az elmúlt időszak magyarországi történéseit. Az ügyre Magyar Péter miniszterelnök is reagált, aki élesen bírálta a Fidesz lépését.
VG/MTI
2026.10.03, 11:46

Levélben kért állásfoglalást Michael McGrath-tól, az Európai Unió demokráciáért, jogérvényesülésért, jogállamiságért és fogyasztóvédelemért felelős biztosától a Fidesz és a KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja – derült ki a két párt szombati közleményéből.

EU Flags In Brussels Európai Unió adó zászlóEurópai Unió, EU Fidesz
„Alkotmányos puccsról” beszél a Fidesz és a KDNP 
Fotó: AFP

Az ellenzéki EP-képviselők szerint a „visszamenőleges, személyre szabott jogalkotás”, a független közjogi tisztségviselők eltávolítása, valamint az ellenzéki politikusokkal szembeni, általuk koncepciósnak nevezett eljárások egy „önkényuralmi rendszer kiépítését szolgálják”.

„Alkotmányos puccsról” beszél a Fidesz és a KDNP

A levélben úgy fogalmaztak, hogy a tiszás parlamenti többség „alkotmányos puccsot hajtott végre”. Ennek részeként említették, hogy az Országgyűlés meghatározta, hány évig töltheti be valaki a parlamenti képviselői vagy miniszterelnöki tisztséget, valamint Sulyok Tamás államfő hivatalból történő eltávolítását. A Fidesz és a KDNP kifogásolta

  • a legfőbb ügyész távozásának körülményeit,
  • illetve az Alkotmánybíróság elnökének és több tagjának

eltávolítását is. A levélben szóvá tették azt is, hogy a parlament nem szavazta meg a Médiatanácsba delegált fideszes és KDNP-s jelölteket, valamint bírálták a közmédiában történt személyi változásokat.

A képviselők kitértek arra is, hogy az ügyészség nyomozói lefoglalták a Fidesz és parlamenti képviselőcsoportjának szervereit. Álláspontjuk szerint a művelet célja a legnagyobb ellenzéki párt működésének és belső kommunikációjának ellehetetlenítése volt.

A vagyonvisszaszerzési hivatalt is bírálta a Fidesz és a KDNP

Külön foglalkoztak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal (NVVH), amelyet levelükben „politikai rendőrségként funkcionáló szervezetnek” neveztek. Azt állították, hogy a hivatal széles jogosítványai lehetőséget teremtenek ügyek átvételére, megfigyelésre, lehallgatásra és személyes adatok összekapcsolására.

A levélben Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter és Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is felhozták, az ellenük indított eljárásokat pedig koncepciósnak minősítették.

A Fidesz és a KDNP EP-képviselői Michael McGrath állásfoglalását várják. Szerintük az Európai Bizottságnak minden tagállammal szemben azonos mércét kell alkalmaznia.

Magyar Péter: szánalmas és röhejes, amit a Fidesz csinál

A miniszterelnök a Facebookon reagált a Fidesz és a KDNP uniós biztosnak küldött levelére. Magyar Péter azt írta: „Szánalmas és röhejes, ahogy a fideszes maffia magyar ügyészeket és rendőröket fenyeget, amiért végzik a munkájukat, és közben ahhoz a Brüsszelhez rohan panaszkodni, amelyet éveken keresztül gyalázott.”

Brüsszel
uniós biztos
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