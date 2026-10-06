Kemény üzenetet kapott Magyar Péter: a Fidesz szerint a Tisza falnak vezette a gazdaságot, most adót emelne – ez magyar munkahelyekbe fog kerülni

Élesen nekiment a Fidesz a Tisza-kormánynak, miután Magyar Péter ismertette a vagyonadó, a kata és a sportolók adózásának tervezett változásait. A Fidesz szerint az adóemelések munkahelyeket veszélyeztetnek, és a kormány fél év alatt „falnak vezette a magyar gazdaságot”.

Magyar Péter jelentős adóemelési terveket osztott meg, a Fidesz pedig azonnal reagált / Fotó: AFP

Fidesz: „A Tisza az adóemelés kormánya”

Orbán Viktor is reagált Magyar Péter keddi adópolitikai bejelentéseire, mégpedig Palóc André videójának megosztásával. A Fidesz országgyűlési képviselője a felvételen arról beszélt, hogy a Tisza-kormány adóemelést jelentett be, Orbán Viktor pedig a videóhoz mindössze annyit írt: „A Tisza az adóemelés kormánya”.

Palóc André szerint Magyar Péter kormánya „pénzt akar beszedni a magyar emberektől”. A Fidesz képviselője szerint az adóemeléseknek közvetlen hatásuk lehet a foglalkoztatásra és a beruházásokra is.

Mindezt teszi azért, mert falnak vezette fél év alatt a magyar gazdaságot. De ne feledjük el, minden egyes adóemelést, munkahelyek megszűnését, további gyárbezárásokat jelent, minden adócsökkentés pedig munkahelyek teremtését jelentené

– mondta Palóc André.

A politikus egyértelművé tette azt is, hogy a Fidesz nem támogatja a kormány ilyen irányú intézkedéseit. „Meg kell őrizni a magyar munkahelyeket, adókat pedig nem emelni, hanem csökkenteni kell” – fogalmazott.

Magyar Péter kedden ismertette a kormány adózási terveit. A csomag része

a 2027-től bevezetni tervezett, egymilliárd forint feletti vagyonokat érintő vagyonadó,;

a kata jogosulti körének bővítése;

valamint a profi labdarúgók és más sportolók jelenlegi kedvezőbb ekho-szabályainak megszüntetése.

A tervezetek társadalmi egyeztetésre kerültek.

Magyar Péter szerint az adórendszerben számos olyan „igazságtalanság” maradt, amelynek rendezését akkor is fontosnak tartják, ha ezek költségvetési szempontból nem feltétlenül jelentenek jelentős összeget.

Példaként az ekhót hozta fel, amelyet többek között újságírók, művészek, előadók és sportolók is igénybe vehetnek.

A miniszterelnök szerint a hivatásos sportolók számára az elmúlt években 500 millió forintra emelt értékhatár 2027-től megszűnik. „Szeretjük a magyar sportot, és azért dolgozunk, hogy minél több sikeres magyar klubunk és sportolónk legyen, de ehhez nincs szükség arra, hogy egy havi 10, 20 vagy néha 50 millió forintot kereső külföldi profi focista egészen más adózási szabályok szerint éljen, mint egy színész, egy újságíró vagy bármely más ekhós” – fogalmazott.