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Riadót fújt a Fidesz a százezer forintos kata miatt: a Tisza-kormány katasztrofális lépést tesz – óriási pofont kaphatnak a kisvállalkozók

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Éles kritikát fogalmazott meg az ellenzéki párt a kata tervezett átalakítása miatt, amely szerintük a kis keresetű vállalkozókat sújtja. A Fidesz azt állítja, hogy a Tisza-kormány új szabálya elsősorban a magasabb jövedelműeknek kedvez.
VG
2026.10.07, 18:04
Frissítve: 2026.10.07, 18:07
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A Tisza-kormány adócsökkentés helyett adóemelést hajt végre, és a kata átalakításával a kis keresetű vállalkozók járhatnak rosszul – állítja a Fidesz. A kata módosítása 138 ezer adózó terheit érintheti, miközben a párt szerint a magasabb keresetűeknek több pénz maradhat a zsebükben.

Fidesz
Riadót fújt a Fidesz a százezer forintos kata miatt: a Tisza-kormány katasztrofális lépést tesz – óriási pofont kaphatnak a kisvállalkozók / Fotó: Mirkó István

Az ellenzéki párt szerint a Tisza-kormány újabb választási ígéretét szegi meg a kata átalakításával, mert adócsökkentés helyett adóemelést hajt végre. A párt szerdán azt írta, az eddigi katások duplán adóznak, miközben a magasabb keresetűek számára komoly lehetőség nyílik arra, hogy még többet keressenek.

Duplájára emeli a Tisza-kormány 138 ezer katás adóját, miközben a magasabb keresetűeknek több pénz maradhat a zsebében

– írták a Fidesz MTI-nek eljuttatott közleményében.

A párt konkrét példát is hozott arra, kiket érinthet szerinte hátrányosan a változás. „Annak a fodrásznak, műkörmösnek, masszőrnek vagy taxisnak, aki eddig 50 ezer forintot fizetett, most a dupláját, 100 ezret kell adóznia, miközben egy bruttó 3 milliót kereső cégvezetőnek, aki a bevételét ezután a kata szerinti adózásba tudja kivinni, havonta 263 ezer forinttal több marad a zsebében” – fogalmazott a párt.

Fidesz: a Tisza a magas keresetűeknek kedvez

Az ellenzéki párt szerint a Tisza-kormány ezzel „megadja a kegyelemdöfést” az eddigi kata szerinti adózásnak. A párt úgy látja, a változás végleg elveszi az alacsony, könnyített adót azoktól, akik még e szerint fizettek, és lényegében egy kétszer olyan magas adófizetési kötelezettséggel járó adónemet hoz létre, amely elsősorban a magas keresetűeknek kedvez.

A Fidesz semmilyen új adót és semmilyen adóemelést nem támogat, mert a magyar emberek megélhetését rontja és a munkahelyek megszűnését eredményezi

– írták.

A kormány kedden döntött a kata kibővítéséről. A társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslat szerint 2027. január 1-jétől a főfoglalkozású egyéni vállalkozók mellett a nem főfoglalkozású egyéni vállalkozók is választhatják a tételes adózást.

Ennek köszönhetően például a nyugdíjasok és a diákok ismét lehetnek katások. Újra lehetőség nyílhat arra is, hogy a katát választók kifizetők részére is számlát állítsanak ki. A szabályozás ugyanakkor továbbra sem engedi, hogy a kata munkaviszony kiváltására szolgáljon, ezt szankciós rendelkezések akadályozzák meg.

Nincs vége, újabb részleteket közölt Kármán András a kata adóemeléséről és a vagyonadóról: ezekről Magyar Péter nem beszélt

Több mint százezer kisadózó visszatérésével számol a kormány az új kata-rendszerben, miközben 2027-től vagyonadó sújtaná az 1 milliárd forint feletti nettó vagyont. Kármán András szerint az új szabályok a kisvállalkozóknak kedvezőbbé, az adórendszert pedig egységesebbé tennék.

 

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