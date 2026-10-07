A Tisza-kormány adócsökkentés helyett adóemelést hajt végre, és a kata átalakításával a kis keresetű vállalkozók járhatnak rosszul – állítja a Fidesz. A kata módosítása 138 ezer adózó terheit érintheti, miközben a párt szerint a magasabb keresetűeknek több pénz maradhat a zsebükben.

Riadót fújt a Fidesz a százezer forintos kata miatt: a Tisza-kormány katasztrofális lépést tesz – óriási pofont kaphatnak a kisvállalkozók / Fotó: Mirkó István

Az ellenzéki párt szerint a Tisza-kormány újabb választási ígéretét szegi meg a kata átalakításával, mert adócsökkentés helyett adóemelést hajt végre. A párt szerdán azt írta, az eddigi katások duplán adóznak, miközben a magasabb keresetűek számára komoly lehetőség nyílik arra, hogy még többet keressenek.

Duplájára emeli a Tisza-kormány 138 ezer katás adóját, miközben a magasabb keresetűeknek több pénz maradhat a zsebében

– írták a Fidesz MTI-nek eljuttatott közleményében.

A párt konkrét példát is hozott arra, kiket érinthet szerinte hátrányosan a változás. „Annak a fodrásznak, műkörmösnek, masszőrnek vagy taxisnak, aki eddig 50 ezer forintot fizetett, most a dupláját, 100 ezret kell adóznia, miközben egy bruttó 3 milliót kereső cégvezetőnek, aki a bevételét ezután a kata szerinti adózásba tudja kivinni, havonta 263 ezer forinttal több marad a zsebében” – fogalmazott a párt.

Fidesz: a Tisza a magas keresetűeknek kedvez

Az ellenzéki párt szerint a Tisza-kormány ezzel „megadja a kegyelemdöfést” az eddigi kata szerinti adózásnak. A párt úgy látja, a változás végleg elveszi az alacsony, könnyített adót azoktól, akik még e szerint fizettek, és lényegében egy kétszer olyan magas adófizetési kötelezettséggel járó adónemet hoz létre, amely elsősorban a magas keresetűeknek kedvez.

A Fidesz semmilyen új adót és semmilyen adóemelést nem támogat, mert a magyar emberek megélhetését rontja és a munkahelyek megszűnését eredményezi

– írták.

A kormány kedden döntött a kata kibővítéséről. A társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslat szerint 2027. január 1-jétől a főfoglalkozású egyéni vállalkozók mellett a nem főfoglalkozású egyéni vállalkozók is választhatják a tételes adózást.

Ennek köszönhetően például a nyugdíjasok és a diákok ismét lehetnek katások. Újra lehetőség nyílhat arra is, hogy a katát választók kifizetők részére is számlát állítsanak ki. A szabályozás ugyanakkor továbbra sem engedi, hogy a kata munkaviszony kiváltására szolgáljon, ezt szankciós rendelkezések akadályozzák meg.