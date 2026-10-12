Kiszivárgott a titkos jelentés, a háttérben elismerte a Tisza-kormány: súlyos károkat okozhat Magyarországnak a "fideszes szuperhatóság" szétverése, mégis megteszik – "Káosz"
Szeptember végén elkészült a jelentés a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) átvilágításáról és megszüntetésének lehetőségeiről – értesült a Világgazdaság az ügyre rálátó forrástól.
Ennek előzménye, hogy augusztus legvégén Magyar Péter miniszterelnök határozatban (1277/2026. (VIII. 31.) Korm. határozat – a szerk.) hívta fel az igazságügyi minisztert, hogy készítse el a felülvizsgálatát annak, hogyan tudná a Tisza-kormány megszüntetni az SZTFH-t. Görög Mártának egy hónapja volt erre, szeptember végével kellett leadnia a dokumentumot.
Aztán szeptember elején a kormány, egészen pontosan Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter benyújtotta a jogszabálymódosítást, amely megszünteti a Hvg.hu minősítése szerint "fideszes szuperhatóság" SZTFH
- állami koncessziókkal összefüggő feladat- és hatásköreit,
- illetve megszünteti a Koncessziós Tanácsot.
Az indoklás szerint az SZTFH koncessziókkal kapcsolatos tevékenységét nem végzi ténylegesen, más állami szervek viszont megfelelően ellátják ezeket a funkciókat. A jogszabályt azóta kihirdették a Magyar Közlönyben.
Belátta a Tisza-kormány, nem tudja csak úgy bezárni a fideszes szuperhatóságot
Fontos hangsúlyozni, hogy arról nincs információ, hogy a Tisza-kormány elfogadta volna a jelentést. Lapunk informátora szerint ugyanakkor azt Görög Márta jóváhagyta. Az anyag egyrészt megállapította, hogy nincs indoka az SZTFH független jogállásának fenntartásának. De arra is rámutatott, hogy az alaptörvény tizenhetedik módosításakor – ezt még 2026. július 18-án hirdették ki – elmaradtak az önálló szabályozó szervek alkotmányos jogállásának megszüntetésére vonatkozó rendelkezések. Így pedig ezeknél külön-külön szükséges vizsgálni a hatáskör korlátozásának lehetőségét.
A már említett, Vitézy Dávid nevére szignózott törvényjavaslat csak arra volt jó, hogy az egyes miniszterek feladatkörét közvetlenül érintő, a hatékony működésüket akadályozó szabályozást hatályon kívül helyezzék. De ez csak akkor lehetséges, ha az érintett tárca az átvett feladatok ellátásához szükséges erőforrásokat saját hatáskörében biztosítani tudja, és nem igényel többlet költségvetési forrásokat és humán erőforrást.
Minden más feladat kezelésére vonatkozóan az úgy nevezett karácsonyfa modellt javasolja az Igazságügyi Minisztérium.
Ennek során a SZTFH-t először a jelenlegi országgyűlési ellenőrzés alól ismételten a kormány irányítása alá helyeznék, hogy végül egy központi hivatalt csináljanak belőle, ami az SZTFH jogutódja lenne.
Vagyis legjobb esetben is csak egy két lépcsőben megvalósított átszervezésről lehet szó. De azt is rögzítették, hogy a létrejövő központi hivatal csupán átmeneti állapot, aminek a feladatait a későbbiekben fel kell osztani az érintett minisztériumok között.
Görög Márta veheti át az SZTFH irányítását
Görög Mártáék szeptember végi indítványa az volt, hogy módosítsák az SZTFH jogállását 2027. január 1-től, és az intézményt az érintett minisztérium egyike háttérintézményeként sorolják be. Ezzel összefüggésben szükséges annak a miniszternek is a kijelölése, aki majd irányítja az SZTFH-t.
Úgy tudjuk, hogy erre magát Görög Mártát indítványozta az Igazságügyi Minisztérium által készített felülvizsgálat.
Ezt azzal egészítette ki a tárca, hogy az egyes érintett minisztériumok a feladat- és hatáskörük alapján majd
- szakmai iránymutatást adnak,
- módszertant határoznak meg,
- és felügyelik a létrejövő központi hivatal tevékenységét
az adott feladat végleges átszervezéséig. "Káosz és fejetlenség" – fogalmazott ennek kapcsán forrásunk. Merthogy a végleges átszervezésre egészen 2028. december 31-ig kellene várni, amikor is az addigra immár teljesen kiüresített feladatkörrel rendelkező központi hivatal jogutód nélkül megszűnik.
Súlyos károkat okozhat Magyarországnak az SZTFH szétverése
A Tisza-kormány pontosan tisztába van vele, hogy ez a megoldás ezer sebből vérzik. Elismeri például, hogy
- az átmeneti 2027–2028-as időszak "bonyolult, párhuzamos irányítási láncokat eredményezhet".
- Az SZTFH-állományának – ami 2026 augusztusának végén 448 fő volt – a fokozatos szétosztására és leépítésére lesz szükséges. Ezzel összefüggésben azon is aggódik, hogy ezek a dolgozók megtarthatják az eredeti fizetésüket.
- Az is nyiltan leírják, hogy az SZTFH szétverése okozta bizonytalanság a magasan képzett szakemberek (például kiberbiztonsági, földtani és bányászati szakértők) távozásához vezethet.
- Ráadásul ha az egyes minisztériumok saját infrastruktúrát vagy új háttérintézményeket építenek ki a feladatok átvételére, ahelyett, hogy a meglévő hivatali kapacitásokat integrálnák, az indokolatlan költségvetési többletigényekhez vezethet.
Mit csinál a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága?
Az SZTFH 2021. október 1-jei hatállyal a Szerencsejáték Felügyelet és az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. általános és egyetemleges jogutódjaként, a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) átkerülő feladatok tekintetében a NAV, míg az igazságügyi minisztertől és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztertől átkerülő feladatok tekintetében az Igazságügyi Minisztérium, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda jogutódjaként kezdte meg a működését.
A bányafelügyeleti és állami feladatok 2022. január 1-jén szintén jogutódlással kerültek az SZTFH feladat- és hatáskörébe, ami 2026-ig folyamatosan bővült. Így például foglalkozik
- a dohánytermék-kiskereskedelem és a dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenység és a dohánytermék-nagykereskedők hatósági ellenőrzésével,
- az önálló bírósági végrehajtói szervezetrendszer, illetve a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar feletti felügyelet gyakorlásával,
- a szerencsejáték-szervezés engedélyezésével, hatósági ellenőrzésével, felügyeletével és szabályozásával,
- a nemzeti kiberbiztonsági tanúsítással, valamint a kiberbiztonsági felügyelettel,
- a fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő ESG-törvény felügyeletével,
- befektetési arannyal folytatott tevékenységet végző személyek és szervezetek engedélyezésével és ellenőrzésével,
- a bányafelügyeleti és állami földtani feladatok ellátásával,
- a hulladékgazdálkodási kártalanítással összefüggő hatósági feladatok ellátásával,
- ellátja az állam nevében lefolytatandó, koncessziós szerződés megkötésére irányuló eljárásokkal.
Tehát az SZTFH szétverésével az állam pozíciói nagy valószínűséggel gyengülhetnek, miközben a Tisza-kormány maga is tisztában van vele, hogy a művelet levezénylése minimum átmenetileg rosszabb helyzetet teremt, mint a jelenlegi.
Ennek ellenére úgy tűnik, mégis határoztak az SZTFH bezárásáról. Hogy ennek mi az oka, arról írásban érdeklődtünk az Igazságügyi Minisztériumnál. Amint választ kapunk a kérdéseinkre, arról beszámolunk.