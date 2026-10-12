Kiszivárgott a titkos jelentés, a háttérben elismerte a Tisza-kormány: súlyos károkat okozhat Magyarországnak a "fideszes szuperhatóság" szétverése, mégis megteszik – "Káosz"

Szeptember végén elkészült a jelentés a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) átvilágításáról és megszüntetésének lehetőségeiről – értesült a Világgazdaság az ügyre rálátó forrástól.

A háttérben elismerte a Tisza-kormány: súlyos károkat okozhat Magyarországnak a "fideszes szuperhatóság" szétverése, mégis megteszik / Fotó: AFP

Ennek előzménye, hogy augusztus legvégén Magyar Péter miniszterelnök határozatban (1277/2026. (VIII. 31.) Korm. határozat – a szerk.) hívta fel az igazságügyi minisztert, hogy készítse el a felülvizsgálatát annak, hogyan tudná a Tisza-kormány megszüntetni az SZTFH-t. Görög Mártának egy hónapja volt erre, szeptember végével kellett leadnia a dokumentumot.

Aztán szeptember elején a kormány, egészen pontosan Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter benyújtotta a jogszabálymódosítást, amely megszünteti a Hvg.hu minősítése szerint "fideszes szuperhatóság" SZTFH

állami koncessziókkal összefüggő feladat- és hatásköreit,

illetve megszünteti a Koncessziós Tanácsot.

Az indoklás szerint az SZTFH koncessziókkal kapcsolatos tevékenységét nem végzi ténylegesen, más állami szervek viszont megfelelően ellátják ezeket a funkciókat. A jogszabályt azóta kihirdették a Magyar Közlönyben.

Belátta a Tisza-kormány, nem tudja csak úgy bezárni a fideszes szuperhatóságot

Fontos hangsúlyozni, hogy arról nincs információ, hogy a Tisza-kormány elfogadta volna a jelentést. Lapunk informátora szerint ugyanakkor azt Görög Márta jóváhagyta. Az anyag egyrészt megállapította, hogy nincs indoka az SZTFH független jogállásának fenntartásának. De arra is rámutatott, hogy az alaptörvény tizenhetedik módosításakor – ezt még 2026. július 18-án hirdették ki – elmaradtak az önálló szabályozó szervek alkotmányos jogállásának megszüntetésére vonatkozó rendelkezések. Így pedig ezeknél külön-külön szükséges vizsgálni a hatáskör korlátozásának lehetőségét.

A már említett, Vitézy Dávid nevére szignózott törvényjavaslat csak arra volt jó, hogy az egyes miniszterek feladatkörét közvetlenül érintő, a hatékony működésüket akadályozó szabályozást hatályon kívül helyezzék. De ez csak akkor lehetséges, ha az érintett tárca az átvett feladatok ellátásához szükséges erőforrásokat saját hatáskörében biztosítani tudja, és nem igényel többlet költségvetési forrásokat és humán erőforrást.

Minden más feladat kezelésére vonatkozóan az úgy nevezett karácsonyfa modellt javasolja az Igazságügyi Minisztérium.

Ennek során a SZTFH-t először a jelenlegi országgyűlési ellenőrzés alól ismételten a kormány irányítása alá helyeznék, hogy végül egy központi hivatalt csináljanak belőle, ami az SZTFH jogutódja lenne.