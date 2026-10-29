Nem Orbán Viktor ENSZ-főtitkári pozíciója a legnagyobb sztori: egyre erősebb a mozgolódás, Csányi Sándor lehet a FIFA elnöke – „Tisztelik és nagyra becsülik, ki tudná fizetni a saját kampányát!”

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) ellenjelöltet állíthat Gianni Infantinóval szemben a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) következő elnökválasztásán. A lehetséges jelöltek között Csányi Sándor, az OTP elnökének neve is felmerült, aki a magyar gazdasági élet egyik legbefolyásosabb szereplőjeként a nemzetközi futballvezetésben is komoly pozíciókat tölt be – számolt be róla a 24.hu a francia L’Équipe értesülése alapján.

Csányi Sándor lehet az európaiak jelöltje a FIFA élére / Fotó: AFP

Csányi 2010 óta vezeti az MLSZ-t, emellett a FIFA és az UEFA alelnöke. Nemzetközi kapcsolatrendszere és üzleti tapasztalata egyaránt szerepet játszhat abban, hogy a jelenlegi elnökkel elégedetlen európai futballvezetők lehetséges kihívóként tekintenek rá.

Komoly pénzügyi vita robbantotta ki a konfliktust

Infantino helyzetét elsősorban egy üzleti természetű konfliktus ingatta meg. A FIFA elnöke olyan konstrukciót tervezett, amelyben magánbefektetők részesedést szerezhettek volna a szervezet legértékesebb kereskedelmi jogaiból, köztük a labdarúgó-világbajnoksághoz kapcsolódó bevételekből. A kezdeményezés heves ellenállást váltott ki. Az UEFA és több nemzeti szövetség attól tartott, hogy a futball egyik legfontosabb bevételi forrása részben külső befektetők befolyása alá kerülhet. A tervet végül visszavonták, a bizalmi válság azonban megmaradt.

Csányi már augusztusban nyíltan szembefordult Infantinóval. A magyar sportvezető levélben vonta meg támogatását a FIFA elnökétől, miután menesztették Kevin Lamour operatív igazgatót, aki korábban bírálta a kereskedelmi jogok értékesítésének tervét. Csányi szerint ez jelentette az utolsó cseppet, és a történtek súlyos vezetői, valamint etikai problémákra világítottak rá.

Csányi Sándor lehet az európaiak jelöltje a FIFA élére

A francia sajtó szerint Csányi mellett a román szövetséget vezető Razvan Burleanu neve is felmerült. A magyar üzletember mellett szólhat, hogy a nemzetközi futballvilágban jól ismert és elismert vezető, ráadásul jelentős magánvagyona révén akár saját kampányának finanszírozására is képes lehet. Az MLSZ ugyanakkor óvatosan reagált az értesülésekre. A Csakfoci megkeresésére a szövetség azt közölte, hogy nincs tudomása a francia és román sajtóban megjelent információkról.

A következő FIFA-elnökválasztást 2027 márciusában rendezik, a jelöléseket november 18-ig kell benyújtani. A kihívóknak legalább öt tagszövetség támogatását kell megszerezniük.

Csányi esetleges indulása azonban korántsem jelentene biztos győzelmet. Infantino továbbra is jelentős támogatással rendelkezik, különösen Afrikában, Dél-Amerikában és Ázsiában. Az ázsiai szövetség elnöke október 23-án ismét kiállt mellette, ami tovább nehezítheti egy európai ellenjelölt helyzetét. A következő hetek így nemcsak Csányi Sándor sportdiplomáciai pályafutása, hanem a világ labdarúgásának irányítása szempontjából is meghatározók lehetnek.