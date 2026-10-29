Nem Orbán Viktor ENSZ-főtitkári pozíciója a legnagyobb sztori: egyre erősebb a mozgolódás, Csányi Sándor lehet a FIFA elnöke – „Tisztelik és nagyra becsülik, ki tudná fizetni a saját kampányát!”
Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) ellenjelöltet állíthat Gianni Infantinóval szemben a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) következő elnökválasztásán. A lehetséges jelöltek között Csányi Sándor, az OTP elnökének neve is felmerült, aki a magyar gazdasági élet egyik legbefolyásosabb szereplőjeként a nemzetközi futballvezetésben is komoly pozíciókat tölt be – számolt be róla a 24.hu a francia L’Équipe értesülése alapján.
Csányi 2010 óta vezeti az MLSZ-t, emellett a FIFA és az UEFA alelnöke. Nemzetközi kapcsolatrendszere és üzleti tapasztalata egyaránt szerepet játszhat abban, hogy a jelenlegi elnökkel elégedetlen európai futballvezetők lehetséges kihívóként tekintenek rá.
Komoly pénzügyi vita robbantotta ki a konfliktust
Infantino helyzetét elsősorban egy üzleti természetű konfliktus ingatta meg. A FIFA elnöke olyan konstrukciót tervezett, amelyben magánbefektetők részesedést szerezhettek volna a szervezet legértékesebb kereskedelmi jogaiból, köztük a labdarúgó-világbajnoksághoz kapcsolódó bevételekből. A kezdeményezés heves ellenállást váltott ki. Az UEFA és több nemzeti szövetség attól tartott, hogy a futball egyik legfontosabb bevételi forrása részben külső befektetők befolyása alá kerülhet. A tervet végül visszavonták, a bizalmi válság azonban megmaradt.
Csányi már augusztusban nyíltan szembefordult Infantinóval. A magyar sportvezető levélben vonta meg támogatását a FIFA elnökétől, miután menesztették Kevin Lamour operatív igazgatót, aki korábban bírálta a kereskedelmi jogok értékesítésének tervét. Csányi szerint ez jelentette az utolsó cseppet, és a történtek súlyos vezetői, valamint etikai problémákra világítottak rá.
Csányi Sándor lehet az európaiak jelöltje a FIFA élére
A francia sajtó szerint Csányi mellett a román szövetséget vezető Razvan Burleanu neve is felmerült. A magyar üzletember mellett szólhat, hogy a nemzetközi futballvilágban jól ismert és elismert vezető, ráadásul jelentős magánvagyona révén akár saját kampányának finanszírozására is képes lehet. Az MLSZ ugyanakkor óvatosan reagált az értesülésekre. A Csakfoci megkeresésére a szövetség azt közölte, hogy nincs tudomása a francia és román sajtóban megjelent információkról.
A következő FIFA-elnökválasztást 2027 márciusában rendezik, a jelöléseket november 18-ig kell benyújtani. A kihívóknak legalább öt tagszövetség támogatását kell megszerezniük.
Csányi esetleges indulása azonban korántsem jelentene biztos győzelmet. Infantino továbbra is jelentős támogatással rendelkezik, különösen Afrikában, Dél-Amerikában és Ázsiában. Az ázsiai szövetség elnöke október 23-án ismét kiállt mellette, ami tovább nehezítheti egy európai ellenjelölt helyzetét. A következő hetek így nemcsak Csányi Sándor sportdiplomáciai pályafutása, hanem a világ labdarúgásának irányítása szempontjából is meghatározók lehetnek.
Az OTP elnök mellett más magyarról is cikkezik a világ
Nem csak Csányi Sándor az egyetlen magyar, akiről nemzetközi hírek szólnak: a patinás amerikai lap, a WSJ megírta, hogy Orbán Viktor amerikai-orosz-kínai összefogás eredményeként az ENSZ következő főtitkára lehet, miután a jelenlegi mandátuma az idén decemberrel kifut. Orbán nevének bedobása megosztotta a globális közvéleményt: a vele soha nem szimpatizáló oldal képtelenségnek tartotta a hírt, az őt támogató közösség viszont nyiltan kiállt a jelölése mellett. Legfrissebben magas szintű orosz és német nyilatkozatok erősítették meg, hogy kifejezetten vonzó opciónak tartják a volt magyar kormányfő felkérését.