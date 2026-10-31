Hatalmas bukás lett az első kínai mesterséges intelligencia film: milliókat költöttek rá, de a nézők nem kérnek belőle – Hollywood is árgus szemmel figyeli a kudarcot

Komoly pénzügyi csalódást okozott Kínában a Sanxingdui: Future Past című sci-fi, amelyet az ország első, teljes egészében mesterséges intelligenciával (MI) generált, széles körű moziforgalmazásba került nagyjátékfilmjeként mutattak be. Az október 23-án debütált alkotás a bemutatását követő napokban mindössze 181 ezer dolláros, vagyis nagyjából 60 millió forintos jegybevételt ért el, miközben az elkészítésére több mint 1,5 millió dollárt, azaz megközelítőleg félmilliárd forintot fordítottak – számolt be a The Hollywood Reporter.

Kínában bemutatták az első, teljes egészében MI-vel generált filmet / Fotó: AFP

A film mögött a Bona Film Group áll, amely jelentős erőforrásokat mozgósított a technológiai kísérlethez. A produkción a vállalat tájékoztatása szerint közel száz ember dolgozott több mint két éven keresztül, miközben a szereplők megjelenését, hangját és a film látványvilágát is mesterséges intelligenciával állították elő. A stúdió ráadásul nem egy szűk körű, kísérleti bemutatóval próbálkozott. A premier napjára országszerte több mint tízezer vetítést terveztek, így a filmnek bőven lett volna lehetősége közönséget találni. A jegybevételek azonban a gyártási költség alig 12 százalékát fedezték az első napokban. Ez még nem a film végleges pénzügyi mérlege, hiszen a forgalmazás folytatódhat, ugyanakkor a kezdeti eredmények alapján a befektetés megtérülése erősen kétséges.

Két évig dolgoztak rajta, mégis alig ültek be rá a moziba

A film története különös ellentmondást hordoz: egy olyan jövőben játszódik, amelyben az emberiség túlzottan függővé vált a mesterséges intelligenciától. A kialakuló válság megoldásához egy több ezer éves kínai civilizáció múltjában keresik a választ.

A közönséget azonban láthatóan nem sikerült megnyernie a technológiai újdonságnak.

Az AFP tudósítása szerint az egyik pekingi vetítésen mindössze négy néző ült a teremben. A megszólaltatott mozilátogatók egy része úgy vélte, hogy az MI által létrehozott képi világ egyelőre nem éri el a hagyományos filmgyártás minőségét. A Bona Film Group vezetése ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a produkció úttörő vállalkozásnak számít. A társaság szerint már önmagában jelentős eredmény, hogy

elsőként vállalkoztak ilyen film elkészítésére,

megszerezték a moziforgalmazási engedélyt,

és a közönség elé vitték az alkotást.

A gyenge jegyeladások ugyanakkor fontos üzleti kérdést vetnek fel: hiába válik egyre olcsóbbá és gyorsabbá a mesterséges intelligenciával történő tartalomgyártás, ha az elkészült produkcióért a nézők nem hajlandók fizetni.