Megjöttek a Fitch számai: csúnyán elszállt a magyar költségvetési hiány – a hitelminősítő szerint a büdzsé rendbetétele a legnagyobb kihívás, megnevezték a fordulat évét

A választások előtti költségvetési lazítás, az aszálykárok és az energiaárak ellentételezésére fordított kiadások után fokozatos államháztartási konszolidációra számít a Fitch Ratings. A hitelminősítő szerint rövid távon még egyszerre nőhet a költségvetési hiány és az államadósság.

A Fitch hétfőn Londonban bemutatott regionális helyzetértékelése szerint a GDP-arányos magyar hiány idén elérheti a 7,3 százalékot. / Fotó: Türkiye Today

Jelentősen megemelte a magyar költségvetési hiányról előrejelzését Fitch

A Fitch hétfőn Londonban bemutatott regionális helyzetértékelése szerint a GDP-arányos magyar hiány idén elérheti a 7,3 százalékot. Ez jóval magasabb a hitelminősítő tavaly decemberi előrejelzésénél, amely még 5,6 százalékos deficittel számolt, ugyanakkor a cég 2027-re már 5,8 százalékra mérséklődő hiányt vár. A kormány idén ennél valamivel magasabb, 7,5 százalékos hiánnyal számol. A Fitch előrejelzése szerint tehát a költségvetés helyzete a vártnál kedvezőbben alakulhat, a konszolidáció azonban fokozatos lesz.

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt: nemrég nyilvánosságra hozta a Nemzetközi Valutaalap is a Magyarországról készült elsődleges megállapításait. Az IMF szerint a magyar gazdaságot egyszerre több tényező nyomja:

a gyenge beruházási kedv,

a bérek és a termelékenység közötti növekvő olló,

a tartósan kihívást jelentő globális környezet,

valamint a népesség elöregedése.

Az idei költségvetési hiány várhatóan a GDP 7–7,5 százaléka között alakul, az államadósság pedig emelkedik. Ezek a kihívások átfogó reformcsomagot sürgetnek – különösen a költségvetési politikák terén, de szükség van a termelékenységet és az innovációt erősítő szerkezeti változtatásokra is – vélekedik a nemzetközi szervezet. Az idei költségvetési hiány meglátásuk szerint várhatóan a GDP 7–7,5 százaléka között alakul, az államadósság pedig emelkedik.

Ezek a kihívások átfogó reformcsomagot sürgetnek – különösen a költségvetési politikák terén, de szükség van a termelékenységet és az innovációt erősítő szerkezeti változtatásokra is

– vélekedik a nemzetközi szervezet.

Szerinte most Magyarországnak egyedülálló lehetősége van arra, hogy új lendületet adjon gazdaságának. Az új kormány elkötelezte magát a mélyebb európai integráció mellett, és gyorsan lépett a korábban befagyasztott uniós források felszabadítása érdekében. A gazdasági növekedés fokozatosan életre kap, az infláció pedig a jegybanki célsáv alatt van. A piacok pozitívan reagáltak.

A kormány által megfogalmazott cél, az euró bevezetése megfelelő igazodási pontot (horgonyt) nyújthat, ám ez nem helyettesíti az átfogó reformokat.

Magyarország jó helyzetben van ahhoz, hogy bevezesse a közös valutát, az eurót, mivel gazdasági ciklusa szorosan együtt mozog az euróövezetével. A tagság tartós előnyökkel járhat: megszüntetné a árfolyamkockázatot, csökkentené a háztartások, a vállalatok és az állam hitelegyütteseinek költségeit, emellett mélyítené a kereskedelmi és beruházási kapcsolatokat.