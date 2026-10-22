Valami nagyon nincs rendben a magyar munkaerőpiacon: a KSH friss számai aggasztó folyamatokról árulkodnak – 12 hónap munkát találni itthon

Egyre aggasztóbb folyamatok figyelhetők meg a magyar munkaerőpiacon, és a friss számok alapján az álláskeresők helyzete sem javul. A KSH szeptemberi adatai szerint a foglalkoztatás összességében stabilnak tűnik, a részletes statisztikák azonban több kedvezőtlen tendenciáról árulkodnak.

A KSH közölte legfrissebb adatsorát a hazai foglalkoztatásról. / Fotó: HAON

Kedvezőtlen folyamatok indultak meg a hazai foglalkoztatásban

Szeptemberben 4 millió 661 ezer foglalkoztatottat és 224 ezer munkanélkülit tartott nyilván a Központi Statisztikai Hivatal (KSH ). A munkanélküliségi ráta 4,6 százalék volt, a friss adatok ugyanakkor a munkaerőpiac több kedvezőtlen folyamatára is rávilágítanak: csökkent a hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma, és egyre nagyobb arányban vannak azok, akik több mint egy éve hiába keresnek állást.

A KSH csütörtökön közzétett adatai szerint 2026 harmadik negyedévében, vagyis a július és szeptember közötti időszakban átlagosan 4 millió 669 ezren dolgoztak Magyarországon, ami lényegében megegyezett az egy évvel korábbi értékkel.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon ugyanakkor 4 millió 482 ezren dolgoztak,

22 ezerrel kevesebben, mint egy évvel korábban.

A közfoglalkoztatottak száma 69 ezer,

a külföldön dolgozóké 118 ezer fő volt.

A 15–64 éves korosztály foglalkoztatási rátája éves összevetésben érdemben nem változott, 75,6 százalékon alakult. A férfiaknál 79,2, a nőknél 72 százalékos foglalkoztatási arányt mértek.

Egyre több a tartósan munkanélküli

A harmadik negyedévben átlagosan 230 ezer munkanélkülit regisztrált a KSH, ami 4,7 százalékos munkanélküliségi rátának felelt meg. A férfiaknál 116 ezer állástalan mellett 4,5 százalékos rátát mértek, a nőknél viszont 114 ezerre nőtt a munkanélküliek száma, a ráta pedig 4,9 százalékra emelkedett.

A statisztikai hivatal szerint a nők elhelyezkedési esélyeit a munkaerő-kereslet ágazati koncentrációja is nehezíti.

Különösen kedvezőtlenül alakult a tartós munkanélküliek helyzete. Az álláskeresés átlagos időtartama 11,6 hónap volt, a munkanélküliek 32,5 százaléka pedig már több mint egy éve keresett munkát. Utóbbiak aránya egyetlen év alatt 3,3 százalékponttal emelkedett.