Erre oda kell figyelni: brutális, ami a magyar földdel történik, egyetlen év alatt összeomlott az ára – a gazdák elkezdték eladni az agráróriásoknak

„Az agrárium nincs jó helyzetben. Egyrészt a magas dízelüzemanyagár jelentős mértékben befolyásolja a termelési tevékenységnek a hatékonyságát, hogy mennyi jövedelem marad a gazdálkodó zsebében. A tavaszi fagyok, majd később az aszály is belenyúlt a gazdák zsebébe, ezek így együttesen, illetve az ukrajnai agrártermékek Európai Unióba történő szabad beáramlása, illetve az Európai Unióba történő felvételének a lehetősége Ukrajna esetében további aggodalmakat gerjeszt” – jelentette ki Facebook-oldalán közzétett videójában a földhelyzet kapcsán Bencsik János, korábbi országgyűlési képviselő.

Bencsik János szerint aggasztó tendenciák mutatkoznak a termőföldek kapcsán / Fotó: AFP

Hozzátette, hogy a magyar kormány éppen most döntött arról, hogy feloldja azt a vétót, amit Magyarország gyakorolt Ukrajna Európai Unióhoz történő csatlakozása kapcsán Ha ez megtörténik, akkor már a következő európai uniós költségvetési időszakban egy nagyon komoly átcsoportosítást történik az agráriumból egyrészt más területekre, illetve az európai uniós költségvetési időszakban.

„Az Európai Unió területén Ukrajna belépésével is egy földrajzi átrendeződés is fog történni, ami tovább nehezíti a magyar gazdálkodók, vagy hát mondhatjuk azt, hogy a közép-európai gazdálkodók, mezőgazdaságban foglalkozóknak a mindennapjait. Azért oda kellene figyelni, hogy milyen jelzések mutatkoznak, amik ebbe az irányba tartanak, például a termőföldek árának a csökkenése. A tavalyi árakhoz képest egy 25-30 százalékos földárcsökkenéssel lehet kalkulálni már az idén” – mondta Bencsik.

Kiemelte, hogy a kisebb gazdák, akik 30-40-50-60 hektáron, vagy akár 100 hektáron gazdálkodnak, ma már nagyon nehezen tudják rentáblisan végezni ezt a tevékenységet, emiatt megvan az esélye és a veszélye annak, hogy abbahagyják a mezőgazdasági munkát.

„Ennek a jelei is mutatkoznak, hiszen a nagyobb termelőket, integrátorokat megkeresték, szeretnék bérbeadni, vagy értékesíteni a földtulajdonokat, és befejezni a mezőgazdasági munkát. Ez a vidék további elgyengüléséhez fog vezetni egyrészt, másrészt az életmódot is negatívan befolyásolja. Harmadrészt felgyorsítja azt az integrációs folyamatot, aminek a végén egy-egy nagyobb gazdaság térségben, régióban működő nagyobb mezőgazdasági társaság tulajdonába kerülnek a természet és teljes egészében egy kézben fog összpontosulni mind az input anyagoknak a beszállítása a mezőgazdasághoz, a biztosítása, még a másik oldalon a terméknek az értékesítése, feldolgozása, hasznosítása, ami leginkább a transznacionális társaságoknak a bevételeit fogja gyarapítani” – fejtette ki politikus.