Földgáz: kimondták az ítéletet arról a gázforrásról, amelyet Kapitány István már kinézett Magyarország számára, ez most erős lett – minden az orosz energiáról való leválásról szól

A Neptun Deep projekt a következő évek egyik legfontosabb új európai gáztermelő beruházása lehet. Az OMV Petrom és a román állami Romgaz 50–50 százalékos tulajdonában lévő projektbe mintegy 4 milliárd eurót fektetnek, az első földgáz pedig a tervek szerint 2027 első felében kerülhet a román szállítórendszerbe. A kitermelés 2027 harmadik negyedének végére érheti el a teljes kapacitását, amely éves szinten mintegy 8 milliárd köbméter lehet.

A Neptun Deep tengeri földgázprojektet is értékelte az S&P nemzetközi hitelminősítő

Fotó: OMV Petrom

A projekt jelentőségét most a S&P Global Ratings is kiemelte. A hitelminősítő szerint a Neptun Deep több éven keresztül javíthatja Románia makrogazdasági profilját, elsősorban az exportbevételek növelésén és az energiaimport-szükséglet mérséklésén keresztül. A beruházás emellett az ipari aktivitást is támogathatja – számol be arról a román gazdasági lap, az Economedia.

Románia földgázexportőrré válhat

Az S&P szerint a Neptun Deep elsődleges makrogazdasági hatása a román gazdaság külső egyensúlyában jelentkezhet. A nagyobb gázexport javíthatja a külkereskedelmi mérleget, miközben a belföldi fogyasztás egy részét saját termelésből lehet fedezni, így csökkenhet az energiaimport.

A hatás különösen azért fontos, mert Románia külső egyensúlya továbbra is jelentős kihívásokkal küzd. Az S&P 2026-ra a GDP 7,5 százalékának megfelelő folyó fizetési mérleghiányt, 2027-re pedig 7 százalékos hiányt vár. A hitelminősítő szerint az energiaexportból származó többletbevételek 2027-től már érezhetően támogathatják a külső finanszírozási helyzetet.

Az S&P arra számít, hogy a folyó fizetési mérleg hiánya fokozatosan mérséklődik, de 2029-ben is jelentős marad.

A Neptun Deep tehát önmagában nem oldja meg Románia külső egyensúlyi problémáit, de fontos új bevételi forrást jelenthet.

A projektnek ugyanakkor nem csupán külkereskedelmi hatása lehet. Az új gázforrás növelheti a hazai ellátás biztonságát, mérsékelheti az importfüggőséget, és az olcsóbb, illetve nagyobb mennyiségben rendelkezésre álló földgáz révén ipari beruházásokat is ösztönözhet. Az S&P szerint Románia ennek eredményeként az Európai Unió egyik vezető gáztermelőjévé válhat.