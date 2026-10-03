Földgáz: kimondták az ítéletet arról a gázforrásról, amelyet Kapitány István már kinézett Magyarország számára, ez most erős lett – minden az orosz energiáról való leválásról szól
A Neptun Deep projekt a következő évek egyik legfontosabb új európai gáztermelő beruházása lehet. Az OMV Petrom és a román állami Romgaz 50–50 százalékos tulajdonában lévő projektbe mintegy 4 milliárd eurót fektetnek, az első földgáz pedig a tervek szerint 2027 első felében kerülhet a román szállítórendszerbe. A kitermelés 2027 harmadik negyedének végére érheti el a teljes kapacitását, amely éves szinten mintegy 8 milliárd köbméter lehet.
A projekt jelentőségét most a S&P Global Ratings is kiemelte. A hitelminősítő szerint a Neptun Deep több éven keresztül javíthatja Románia makrogazdasági profilját, elsősorban az exportbevételek növelésén és az energiaimport-szükséglet mérséklésén keresztül. A beruházás emellett az ipari aktivitást is támogathatja – számol be arról a román gazdasági lap, az Economedia.
Románia földgázexportőrré válhat
Az S&P szerint a Neptun Deep elsődleges makrogazdasági hatása a román gazdaság külső egyensúlyában jelentkezhet. A nagyobb gázexport javíthatja a külkereskedelmi mérleget, miközben a belföldi fogyasztás egy részét saját termelésből lehet fedezni, így csökkenhet az energiaimport.
A hatás különösen azért fontos, mert Románia külső egyensúlya továbbra is jelentős kihívásokkal küzd. Az S&P 2026-ra a GDP 7,5 százalékának megfelelő folyó fizetési mérleghiányt, 2027-re pedig 7 százalékos hiányt vár. A hitelminősítő szerint az energiaexportból származó többletbevételek 2027-től már érezhetően támogathatják a külső finanszírozási helyzetet.
Az S&P arra számít, hogy a folyó fizetési mérleg hiánya fokozatosan mérséklődik, de 2029-ben is jelentős marad.
A Neptun Deep tehát önmagában nem oldja meg Románia külső egyensúlyi problémáit, de fontos új bevételi forrást jelenthet.
A projektnek ugyanakkor nem csupán külkereskedelmi hatása lehet. Az új gázforrás növelheti a hazai ellátás biztonságát, mérsékelheti az importfüggőséget, és az olcsóbb, illetve nagyobb mennyiségben rendelkezésre álló földgáz révén ipari beruházásokat is ösztönözhet. Az S&P szerint Románia ennek eredményeként az Európai Unió egyik vezető gáztermelőjévé válhat.
Magyarország is számít a román földgázra
A Neptun Deep jelentősége ugyanakkor nem áll meg a román határnál. Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter szeptemberi nyilatkozata szerint Magyarország tárgyal arról, hogy a 2027-ben termelésbe álló romániai gázmezőről is vásároljon földgázt. A kormány az orosz gáz kiváltására a romániai forrás mellett a horvát és görög LNG-terminálok kapacitásainak nagyobb kihasználásával számol – a témában megjelent legfrissebb összeállításunkat ide kattintva nyithatja meg.
Ez azért lényeges, mert jelenleg a magyar földgázimport mintegy 80 százaléka egyetlen forrásból, az orosz földgázból származik. A miniszter korábban azt mondta, hogy megfelelő alternatív beszerzési útvonalak kiépítésével Magyarország akár egy év alatt is leválhat az orosz földgázról, és 2027 októberére más forrásokból is biztosítható lehet az ország gázellátása.
A román gáz ezért a magyar diverzifikációs terv egyik fontos eleme lehet. A Neptun Deep termelésének felfutása éppen arra az időszakra esik, amikor az Európai Unióban is felgyorsulhat az orosz fosszilis energiahordozókról való leválás.
Közel 100 milliárd köbméter gáz lehet a mezőben
A Neptun Deep projekt teljes kitermelhető készletét jelenleg mintegy 100 milliárd köbméterre becsülik. A mező fejlesztése tíz termelőkutat, három tenger alatti termelési rendszert, egy tengeri platformot és egy mintegy 160 kilométeres, a szárazföldre vezető gázvezetéket foglal magában.
A projekt 2026-ban fontos mérföldkövekhez érkezett: elkészült a Neptun Alpha termelőplatform telepítése, megkezdődött a tengeri vezeték kiépítése, és a tíz fejlesztési kút közül hét fúrása már befejeződött.
Az OMV Petrom és a Romgaz szeptember végi tájékoztatása szerint az első gáz 2027 első felében érkezhet meg a román országos szállítórendszerbe, a teljes termelési szintet pedig a harmadik negyedév végére érheti el a projekt.
A Neptun Deep önmagában még nem jelenti azt, hogy a romániai gáz automatikusan megjelenik a magyar piacon. Ehhez megfelelő határkeresztező szállítási kapacitásokra, kereskedelmi megállapodásokra és versenyképes árakra is szükség lesz.
A magyar stratégia ezért több lábon állna: a romániai Neptun Deep mellett a horvát LNG-infrastruktúra, valamint a görögországi LNG-terminálok is szerepet kaphatnak, ha az ország leválik az orosz gázról.
A Neptun Deep ebben a rendszerben azért lehet különösen fontos, mert nem LNG-ről, hanem közvetlenül a régióban kitermelt földgázról van szó.
A román termelés így egy
- új, Oroszországtól független regionális gázforrást teremthet,
- amely Románia mellett Magyarország és más közép- és délkelet-európai országok ellátásában is szerepet kaphat.
Az S&P ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a projekt pozitív gazdasági hatásai nem egyik napról a másikra jelentkeznek. A termelés felfutása fokozatos lesz, és az export-, ipari és költségvetési előnyök több éven keresztül épülhetnek be a román gazdaságba.