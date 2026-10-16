Erre már nem lehet, mit mondani: tóvá változott az egyik nagy magyar folyó, nem kap vizet – új probléma ütötte fel a fejét, lépni kellet a szakembereknek

„Az elhúzódó aszály miatt a Bodrog folyó gyakorlatilag állóvízzé vált. A vízügyi szakemberek merülőgát segítségével fogják fel a felszínen lebegő békalencse-tömeget, majd eltávolítják a víz felszínéről Tokaj térségében”– írta csütörtök esti Facebook-bejegyzésében Bihari Zoltán, Borsod-Abaúj-Zemplén 06. számú választókerületének országgyűlési képviselője.

A Bodrog folyó helyzete is kritikussá vált az elhúzódó aszály miatt / Fotó: AFP

A térség szempontjából fontos folyó

A Bodrog a Tisza egyik fontos mellékfolyója. Szlovákiában ered, teljes hossza 65 kilométer, ebből a magyarországi szakasz hossza 51,1 kilométer. A folyó teljes vízgyűjtő területe 13 579 négyzetkilométer, ebből Magyarországon 972 négyzetkilométer található. Számos magyarországi és szlovákia település fekszik a partján, a legjelentősebb Sárospatak.

Közlekedési szempontból kisebb a jelentősége, turisztikai szempontból azonban egyre inkább felértékelődött az utóbb években a Bodrog. Az azsály azonban ezen a téren is hátráltató tényező.

A szárazság és a csapadékhiány az ország szinte teljes egészében jelentős. Ez összefügg azzal is, hogy minden korábbinál erősebbé vált az El Nino, amely már hónapok óta szélsőséges időjárást idéz elő a világ számos térségében, és hatásai akár 2027 tavaszáig is elhúzódhatnak.

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A magyarországi szárazság hátterében elsősorban az áll, hogy az Európa feletti légköri áramlási rendszerek az elmúlt hónapokban tartósan akadályozták a csapadékot szállító légtömegek érkezését. A HungaroMet szeptember 24-én közzétett, a történelmi aszály meteorológiai hátterét vizsgáló elemzése két meghatározó tényezőt emelt ki.

Az egyik a nyugatias szelek övének északabbra tolódása, ami miatt a nedves, óceáni eredetű légtömegek jelentős része elkerülhette Közép-Európát. A másik a tartósan fennmaradó magas légnyomású rendszerek, az úgynevezett blokkoló anticiklonok kialakulása, amelyek akadályozzák a csapadékot hozó ciklonok megszokott mozgását.

A helyzetet tovább súlyosbította a rendkívüli meleg. A melegebb levegő több vízgőzt képes magában tartani, miközben a magas hőmérséklet fokozza a talajok és a növényzet párologtatását. Ha az elpárolgó víz nem pótlódik rendszeres esőzéssel, a talajnedvesség egyre gyorsabban csökken.