„Ennyire kell a pénz, hogy elárulod a kerületeket?” – szembesítették Karácsony Gergelyt: a polgármesterek nem engedik át szó nélkül a milliárdos bevételt
„A kerületek feje fölött nem lehet dönteni a kerületek pénzéről” – írta ki Facebook-oldalára több budapesti kerület polgármestere.
Baranyi Krisztina, Niedermüller Péter, Pikó András, Rózsa András, Soproni Tamás és Tóth József azt kéri, hogy a csütörtökön 13 órakor kezdődő Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén vegyék ki a készülő megállapodásból a parkolási bevételek fővároshoz irányításáról szóló szakaszt.
A polgármesterek szerint szükség van a Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről szóló tárgyalásokra, mivel a növekvő szolidaritási hozzájárulás és az önkormányzati források elvonása súlyosan megterhelte a főváros működését.
A készülő megállapodás általuk ismert tartalmát azonban elfogadhatatlannak tartják. Állításuk szerint
a szolidaritási hozzájárulás rendszere változatlan maradna, miközben a kerületi parkolási bevételeket a Fővárosi Önkormányzat kapná meg.
Kifogásolják, hogy a kerületi tulajdonú utcák felújítását, karbantartását, takarítását és üzemeltetését továbbra is a kerületeknek kellene finanszírozniuk.
„Ez olyan, mintha valaki a más tulajdonában álló lakást adná ki: a tulajdonos fizetné a felújítást, a közös költséget és a karbantartást, a lakbért viszont valaki más tenné zsebre” – fogalmaznak.
Az aláírók szerint a parkolás
az érintett hat önkormányzatban (VI., VII., VIII., IX, XIII. kerület) összesen kilencmilliárd forint eredményt jelent.
Úgy látják, ennek elvonása az utak, járdák és közterületek felújításától, a köztisztaságtól, a zöldítéstől, valamint szociális és közbiztonsági feladatoktól venne el forrást.
A tiltakozásuk ugyanakkor az egyeztetések módjára is vonatkozik. Azt állítják, hogy a költségvetésüket alapjaiban érintő tárgyalásokba érdemben nem vonták be őket.
Ezért a megállapodás teljes szövegének bemutatását, pénzügyi és jogi következményeinek ismertetését, valamint valódi egyeztetést követelnek.
A polgármesterek az érintett budapesti választókerületek országgyűlési képviselőit is felszólították arra, hogy álljanak ki a kerületek érdekeiért, és parlamenti eszközökkel akadályozzák meg a bevételek elvonását.
Ha mégis megszületik a döntés, közlésük szerint minden rendelkezésükre álló jogi eszközzel fellépnek, az Alkotmánybíróságnál és az Európai Uniónál is.
Állásfoglalásukban hangsúlyozzák: Budapest működéséhez a főváros és a huszonhárom kerület együttműködésére van szükség, ezért a kerületek pénzéről és tulajdonáról az érintett önkormányzatok bevonásával kell dönteni.
A polgármesterek nem hagyták szó nélkül – az utcán szembesítették Karácsony Gergelyt
A kerületi polgármesterek az utcán keresték fel Karácsony Gergely főpolgármestert. Zugló polgármestere azt kérdezte, milyen javaslat kerül az ülés elé, és határozott álláspontot várt a főpolgármestertől, aki korábban maga is a kerület polgármestere volt.
Azt kérdezték is Karácsony Gergelytől, hogy a parkolás átalakítása csupán eufemizmus-e a kerületi bevételek elvonására, és támogatja-e ezt a lépést. Arra a kérdésre, hogy egyetért-e a parkolásból befolyó összegek elvételével, a főpolgármester nem akart válaszolni.
Baranyi Krisztina emlékeztetett, hogy a parkolás korábban már volt a főváros kezében, és utána jó páran ültek a vádlottak padján.
„Jó kezekben lesz a fővárosnál a parkolás üzemeltetése?” – kérdezte Ferencváros polgármestere. Feltette azt a kérdést is, hogy ennyire kell ez az összeg, hogy
elárulod érte a kerületeket?
A polgármesterek azt is megkérdezték, hogyan áll majd ki a főpolgármester a kerületek mellett más, a költségvetésüket is érintő döntések esetében.
Pikó András azt is elmondta, hogy Karácsony Gergely a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének elnökeként a kerületek feje fölött kötötte meg a megállapodást. Emiatt az érintett önkormányzatok felfüggesztik tagságukat a szövetségben, és ha ez így megy tovább, ki is lépnek belőle.
Magyar Péter több területen is eredményeket vár
A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülésén több, a főváros jövője szempontjából meghatározó ügy kerülhet napirendre. A testület ülésén több, a főváros és az egész ország szempontjából fontos stratégiai kérdés is napirendre kerül. A miniszterelnök szerint tárgyalhatnak
- a közlekedés,
- a budapesti költségvetés,
- a fővárosi fejlesztések,
- a fürdők,
- valamint a Duna helyzetéről is.
A bejelentés különösen a főváros és a kormány kapcsolatában jelenthet új fejezetet. A szeptemberben elfogadott szabályozás alapján a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke a miniszterelnök, társelnöke Karácsony Gergely főpolgármester, a testület pedig a kormány és a főváros közötti egyeztetés kiemelt fórumaként fog működni.
A miniszterelnök szerint a fejlődéshez a kormány és a fővárosi vezetés együttműködésére van szükség.