„Ennyire kell a pénz, hogy elárulod a kerületeket?” – szembesítették Karácsony Gergelyt: a polgármesterek nem engedik át szó nélkül a milliárdos bevételt

„A kerületek feje fölött nem lehet dönteni a kerületek pénzéről” – írta ki Facebook-oldalára több budapesti kerület polgármestere.

Forró téma lett a fővárosi parkolás / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Baranyi Krisztina, Niedermüller Péter, Pikó András, Rózsa András, Soproni Tamás és Tóth József azt kéri, hogy a csütörtökön 13 órakor kezdődő Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén vegyék ki a készülő megállapodásból a parkolási bevételek fővároshoz irányításáról szóló szakaszt.

A polgármesterek szerint szükség van a Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről szóló tárgyalásokra, mivel a növekvő szolidaritási hozzájárulás és az önkormányzati források elvonása súlyosan megterhelte a főváros működését.

A készülő megállapodás általuk ismert tartalmát azonban elfogadhatatlannak tartják. Állításuk szerint

a szolidaritási hozzájárulás rendszere változatlan maradna, miközben a kerületi parkolási bevételeket a Fővárosi Önkormányzat kapná meg.

Kifogásolják, hogy a kerületi tulajdonú utcák felújítását, karbantartását, takarítását és üzemeltetését továbbra is a kerületeknek kellene finanszírozniuk.

„Ez olyan, mintha valaki a más tulajdonában álló lakást adná ki: a tulajdonos fizetné a felújítást, a közös költséget és a karbantartást, a lakbért viszont valaki más tenné zsebre” – fogalmaznak.

Az aláírók szerint a parkolás

az érintett hat önkormányzatban (VI., VII., VIII., IX, XIII. kerület) összesen kilencmilliárd forint eredményt jelent.

Úgy látják, ennek elvonása az utak, járdák és közterületek felújításától, a köztisztaságtól, a zöldítéstől, valamint szociális és közbiztonsági feladatoktól venne el forrást.

A tiltakozásuk ugyanakkor az egyeztetések módjára is vonatkozik. Azt állítják, hogy a költségvetésüket alapjaiban érintő tárgyalásokba érdemben nem vonták be őket.

Ezért a megállapodás teljes szövegének bemutatását, pénzügyi és jogi következményeinek ismertetését, valamint valódi egyeztetést követelnek.

A polgármesterek az érintett budapesti választókerületek országgyűlési képviselőit is felszólították arra, hogy álljanak ki a kerületek érdekeiért, és parlamenti eszközökkel akadályozzák meg a bevételek elvonását.