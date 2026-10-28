Átengedte a BKK felét Karácsony Gergely – minden bemondásra megy, hol vannak a számítások, mekkora ez a vagyon? - kérdezi a Fidesz
A Fővárosi Közgyűlés pénteken tárgyalja többek között a BKK közös közlekedésszervezővé alakításáról szóló javaslatot. A kormány és a főváros október eleji megállapodása alapján az állam tulajdonrészt szerezne a társaságban, és részt vállalna a közösségi közlekedés finanszírozásában. Az átláthatatlan alku részleteiről és Budapest pénzügyi helyzetéről Papp Tibort, a Fidesz-KDNP fővárosi közgyűlési képviselőjét kérdezte a Világgazdaság.
- Papp Tibor szerint a képviselők nem kaptak elegendő számítást ahhoz, hogy megítéljék a kormány és a főváros megállapodásának pénzügyi hatásait.
- A Fidesz-KDNP képviselője úgy véli, a BKK 50 százalékos tulajdonrésze többet ér a tervezett vételárnál, ezért független értékbecslést sürget.
- A főváros önként vállalt 20 milliárd forintos megtakarításából szerinte mintegy ötmilliárdot a kamatkiadások mérséklése adhat, a fennmaradó összeg forrását azonban nem mutatták be.
- A parkolás központosításáról sem láttak olyan számításokat, amelyekből megítélhető lenne, hogyan járnának a kerületek – mondta a képviselő.
Karácsony Gergely megállapodott a kormánnyal, az állam részt vesz a BKK tulajdonlásában és finanszírozásában, a főváros pedig egyszeri, 120 milliárd forintos támogatást kap. Megoldotta ezzel Budapest költségvetési problémáit, vagy csak időt nyert?
Az egyelőre még nem látható, hogy ez valóban jó megoldás-e, illetve hogy elegendő lesz-e. Ennek az az oka, hogy sem a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsán (FKT) ülésén, sem a rendkívüli közgyűlésen nem mutattak be olyan számításokat, amelyekből ezt meg lehetne ítélni. A most beterjesztett javaslatból sem derül ez ki.
Azt tudjuk, hogy a kormány 120 milliárd forintot ad a fővárosnak, amelyből az előzetes tervek szerint 95,6 milliárdot vissza kell utalni. A maradékból lehet gazdálkodni, emellett hozzájut a főváros az eddig visszatartott normatív támogatásokhoz is. Ezekből kell rendezni azokat az adósságokat, amelyeket a főváros folyamatosan maga előtt görgetett. A kérdés az, hogy ez a pénz mire lesz elég.
A BKK alku esetében mit kifogásolnak?
A bizottsági üléseken már tárgyaljuk a tulajdonszerzést, de nem látunk megfelelő cégértékelést. Először is be kellene vonni egy vagyonértékelőt, aki felértékeli a BKK valós üzletrészét. Ugyanis Vitézy Dávid, aki ezt a szerződést összehozta, elég nagy ecsetvonásokkal dolgozott, és a részletekre abszolút nem figyelt. Például arra sem, hogy
a BKK-nak a jelenlegi saját tőkeértéke majdnem 6 milliárd forint, miközben nagyságrendileg 2 milliárddal kiszúrja a szemünket.
A BKK saját tőkéjén túl egy működő vállalat, ezen túl is van értéke, hiszen rendelkezik azzal a tudással és szervezettel, amely a közlekedésszervezési feladatok ellátásához szükséges. A frissen létrehozott Országos Közlekedésszervező Központban nincsenek meg azok a feltételek, amelyek közlekedésszervezőként önállóan működést tennének lehetővé, ezért szükséges egy „gazdatest”, amelyik ellátja ezeket a feladatokat. Álláspontunk szerint a BKK részesedése a névértékénél többet ér. Szeretnénk tudni, miért azon az áron engedik át az 50 százalékot.
Vagyonvesztés ez a fővárosnak?
Szerintünk igen, és egyelőre nem tisztázott, hogyan rendezik ezt a szerződésben. Azt is látjuk, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsán megszületett megállapodásokról úgy beszélnek, mintha azok már eldöntött tények lennének. Ha viszont a közgyűlésnek nem mutatnak be számításokat, felmerül a kérdés, milyen adatok alapján döntötte el a főpolgármester, hogy ezek a megállapodások jók a fővárosnak.
A közlekedés közös finanszírozása ugyanakkor tehermentesítheti Budapestet. Ez baj?
Lehet benne könnyítés, de azt sem hozták nyilvánosságra, mennyibe kerül majd az agglomerációs közlekedés, és végül milyen költségeket viselnek közösen a felek. Nincs elég adatunk ahhoz, hogy megmondjuk, hol lesz a számla vége.
A megállapodás a fővárosi fürdőket is érinti. Mit gondolnak erről?
A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei egy saját lábán is megálló gazdasági társaság, vannak üzleti és felújítási tervei; a felújítások finanszírozásához fel tudja venni a szükséges hiteleket. A fürdők fejlesztésével egyetértünk, de azt nem tartjuk jó iránynak, hogy a főváros átengedjen a társaságból.
A fővárosi parkolás központosítása kiverte a biztosítékot, több kerületi polgármester is tiltakozott. A Fidesz frakció milyen kockázatot lát ebben?
Jelenleg a parkolás a kerületi önkormányzatok hatásköre, ezt szeretné átvenni a főváros arra hivatkozva, hogy hatékonyabban tudja működtetni. Ehhez sem láttunk olyan számításokat, amelyekből megítélhető lenne, mennyivel működne jobban a rendszer, és pontosan hogyan osztanák vissza a forrásokat a kerületeknek. Kiss Ambrusnak van egy összefoglalója a budapest.hu-n, hogy mire alapozza ezt. Ez úgy szól, hogy a kerületek olyan arányban kapják vissza a forrásokat a fővárostól – ugye ez már most kezdődik –, amilyen arányban jelenleg a legtöbb átlagosan üzemeltetnek, és hogy ennél a főváros biztos, hogy tud jobban. Viszont számokat ebben az esetben nem láttunk. Hétfőn volt a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének ülése, de a főpolgármester ott sem tudott adatokat bemutatni, ezért aztán el is halasztották az erről szóló döntést, tekintettel arra, hogy majd ha a számokat ismerik, akkor tudnak erről dönteni. Mi azt javasoltuk, hogy ilyen kérdésekben csak az összes tényadat, kalkuláció és megvalósíthatósági tanulmány birtokában lehessen dönteni.
Karácsony Gergely szerint 2027 a „fellélegzés éve” lehet az önkormányzatok számára, de közben a főváros azt is vállalta, hogy 20 milliárd forintot megtakarít. Van itt ellentmondás?
Kibújt a szög a zsákból, ugyanis azzal, hogy Karácsony Gergely elfogadta és tudomásul vette azt, hogy 20 milliárdot meg kell spórolnia évente, elismerte, hogy az elmúlt hét évben évi 20 milliárdot teljesen feleslegesen költött el a főváros költségvetéséből. Hét év alatt ez 140 milliárdnak felel meg, ezt a pénzt kapja meg most a kormánytól a főváros, hogy kiegyenesítsék a költségvetést. Gyakorlatilag a Tisza Párt kóserpecsétet üt Karácsony Gergely felelőtlen gazdálkodására.
Megdőlt tehát az a narratíva, hogy a Fidesz-kormány kivéreztette a fővárost.
Hiszen ki tudták volna fizetni ezt a szolidaritási hozzájárulást, sőt még maradt volna is pénzük, azonban felelőtlenül 20 milliárdokat ellocsolgattak hét éven keresztül.
Látnak olyan tételeket, ahol meg lehetne takarítani a 20 milliárdot?
Egy tétel ismert: ezek a kamatkiadások, hiszen jelen pillanatban trükkök ezreivel tologatják át a követeléseket, hiteleket vesznek föl, faktorálnak, jelentős költségekkel. Ezek mérsékléséből nagyságrendileg ötmilliárd forintot lehetne megtakarítani. A fennmaradó 15 milliárdra vonatkozóan azonban nem láttunk konkrét javaslatot vagy számítást.
Folyik a költségvetés egyeztetése egyébként a háttérben a frakciók között, de ezt Kiss Ambrus főigazgató a múlt héten leállította. Kaptunk egy levelet, mely szerint ideiglenesen felfüggesztik ennek a grémiumnak a működését, legkorábban novemberben ül össze.
A normatív támogatás emelését és a szolidaritási hozzájárulás csökkentését elegendőnek tartják?
Az eddig megismert számok alapján arra számítunk, hogy a főváros iparűzési adóbevétele mintegy kilencmilliárd forinttal nőhet, a szolidaritási hozzájárulás pedig hozzávetőleg 11 milliárddal csökkenhet. Azt is feltételezik a fővárosban, hogy a kormány eltöröl egy olyan jelenlegi rendelkezést, amely az iparűzési adó növekményének elvonását érinti. Ennek a részleteit is tisztázni kellene. A költségvetési egyeztetések közben, tudomásunk szerint, átmenetileg szünetelnek. Így egyelőre azt sem látjuk pontosan, milyen tervek alapján készül a főváros a jövő évre.
Mire számítanak a pénteki közgyűlésen?
Arra számítunk, hogy a Tisza Párt, a Podmaniczky-frakció és Karácsony Gergely frakciója – esetleg kiegészülve még egy-két képviselővel, akár mondjuk a Kutyapártból is – meg fog szavazni mindent, ami az FKT-val kapcsolatos döntéshozatali eljárásban javaslatként megfogalmazódik. A bizottsági ülésen kedden ezekre egyébként rá fogunk kérdezni, de nagy reményem nincsen, hogy péntekig erről bármiféle tájékoztatást kapnánk.