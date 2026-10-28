Átengedte a BKK felét Karácsony Gergely – minden bemondásra megy, hol vannak a számítások, mekkora ez a vagyon? - kérdezi a Fidesz

A bizottsági üléseken már tárgyaljuk a tulajdonszerzést, de nem látunk megfelelő cégértékelést. Először is be kellene vonni egy vagyonértékelőt, aki felértékeli a BKK valós üzletrészét. Ugyanis Vitézy Dávid, aki ezt a szerződést összehozta, elég nagy ecsetvonásokkal dolgozott, és a részletekre abszolút nem figyelt. Például arra sem, hogy

a BKK-nak a jelenlegi saját tőkeértéke majdnem 6 milliárd forint, miközben nagyságrendileg 2 milliárddal kiszúrja a szemünket.

A BKK saját tőkéjén túl egy működő vállalat, ezen túl is van értéke, hiszen rendelkezik azzal a tudással és szervezettel, amely a közlekedésszervezési feladatok ellátásához szükséges. A frissen létrehozott Országos Közlekedésszervező Központban nincsenek meg azok a feltételek, amelyek közlekedésszervezőként önállóan működést tennének lehetővé, ezért szükséges egy „gazdatest”, amelyik ellátja ezeket a feladatokat. Álláspontunk szerint a BKK részesedése a névértékénél többet ér. Szeretnénk tudni, miért azon az áron engedik át az 50 százalékot.

Vagyonvesztés ez a fővárosnak?

Szerintünk igen, és egyelőre nem tisztázott, hogyan rendezik ezt a szerződésben. Azt is látjuk, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsán megszületett megállapodásokról úgy beszélnek, mintha azok már eldöntött tények lennének. Ha viszont a közgyűlésnek nem mutatnak be számításokat, felmerül a kérdés, milyen adatok alapján döntötte el a főpolgármester, hogy ezek a megállapodások jók a fővárosnak.

Papp Tibor képviselő szerint nem készültek pontos számítások a BKK átadása kapcsán/Fotó: Fidesz-KDNP

A közlekedés közös finanszírozása ugyanakkor tehermentesítheti Budapestet. Ez baj?

Lehet benne könnyítés, de azt sem hozták nyilvánosságra, mennyibe kerül majd az agglomerációs közlekedés, és végül milyen költségeket viselnek közösen a felek. Nincs elég adatunk ahhoz, hogy megmondjuk, hol lesz a számla vége.

A megállapodás a fővárosi fürdőket is érinti. Mit gondolnak erről?

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei egy saját lábán is megálló gazdasági társaság, vannak üzleti és felújítási tervei; a felújítások finanszírozásához fel tudja venni a szükséges hiteleket. A fürdők fejlesztésével egyetértünk, de azt nem tartjuk jó iránynak, hogy a főváros átengedjen a társaságból.