Filmes hősök a dínók birodalmában – ikonikus mozifilmek közepébe csöppenünk ebben a budapesti étteremben

Ikonikus filmek legendás, vagy épp újragondolt jeleneteibe kalauzolja el a vendégeket a főváros egyik legkülönlegesebb brunchozója. A FUNtasy Budapest a köznyelvben „dínós étteremként” terjedt el, a sajtóbejáráson azonban hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a hely sokkal több annál, mint az őslények birodalma.

Nem mindegyik dínó támad, a FUNtasy Budapestben barátságos példányokkal is találkozhatunk / Fotó: Tóth Marcell / Világgazdaság

A VI. kerületben található vendéglátóhely dínós brunch-kávézóként és magángyűjtői filmhős kiállításként határozza meg magát. Az étterembe belépéskor már a Jurassic Park hangulatát idéző hangok és dekoráció fogad minket. Az asztalok között kisebb és nagyobb dinoszaurusz-figurák teszik teljessé az őslények korát idéző élményt.

Ebéd előtti dínókeresés

Ráadásul nemcsak megcsodálni lehet az őshüllőket, az egyik fő attrakció, a Dínós Expedíció az életnagyságú dinoszauruszok világába vezet, ahol egy izgalmas küldetés vár mindenkire. A kaland során hat picike bébi raptort kell megkeresni és visszajuttatni a fészekbe. Ehhez UV-lámpa segítségével különböző nyomokat lehet felfedezni, amelyek elvezetnek a kis raptor fiókákhoz, valamint különböző feladatokat kell megoldani. Vagyis a látogatók nem kívülről szemlélik a történetet, hanem maguk is annak részévé válnak. A kaland kicsit hasonlít a szabadulószobás élményhez, de sokkal kötetlenebb, játékosabb, így kicsiknek és nagyoknak is szórakoztató családi program. A „dínós étterem” kifejezés arra utal, hogy a kalandos raptorkeresés után étkezésre is van lehetőség. Az étlapon szereplő ételeket különböző dinoszauruszos fantázianevekkel látták el.

A nemrég megnyitott dínós expedíció a helyszínen működő, saját filmes magángyűjteményre épülő különleges tárlat mellett nyitott meg. És itt értünk el a hely történetének egy filmes fordulatához: a kiállításokat, az expedíciót, és az éttermi részt ugyanis nem egy nagy létszámú csapat hozta létre, hanem döntő részben egy ember munkáját dicséri.

Cseh Gábor, a FUNtasy Budapest alapítója (b) és E. T. a földönkívüli (j) / Fotó: Tóth Marcell / Világgazdaság

Cseh Gábor, a FUNtasy Budapest ötletgazdája és alapítója valószínűleg az egyik legnagyobb (jó értelemben vett) filmőrült a fővárosban. Gyerekkora óta rajongó, és egyben gyűjtő is. A tárlaton bemutatott jelenetek szereplői a saját gyűjteményéből származnak. Akadnak köztük kereskedelmi forgalomban is kapható darabok, limitált szériás, sorszámozott gyűjtői darabok, és egyedi, kifejezetten erre a kiállításra készített, szobrászati remekműnek számító figurák is.