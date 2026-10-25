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Filmes hősök a dínók birodalmában – ikonikus mozifilmek közepébe csöppenünk ebben a budapesti étteremben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nemcsak filmrajongóknak nyújt egyedi kulturális és gasztronómiai élményt a hely. A FUNtasy Budapest varázsa az alapító lelkesedésében és elhivatottságában rejlik.
Tóth Marcell
2026.10.25, 16:01
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Ikonikus filmek legendás, vagy épp újragondolt jeleneteibe kalauzolja el a vendégeket a főváros egyik legkülönlegesebb brunchozója. A FUNtasy Budapest a köznyelvben „dínós étteremként” terjedt el, a sajtóbejáráson azonban hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a hely sokkal több annál, mint az őslények birodalma.

KONKRÉT CIKKHEZ FUNtasy Budapest
Nem mindegyik dínó támad, a FUNtasy Budapestben barátságos példányokkal is találkozhatunk / Fotó: Tóth Marcell / Világgazdaság

A VI. kerületben található vendéglátóhely dínós brunch-kávézóként és magángyűjtői filmhős kiállításként határozza meg magát. Az étterembe belépéskor már a Jurassic Park hangulatát idéző hangok és dekoráció fogad minket. Az asztalok között kisebb és nagyobb dinoszaurusz-figurák teszik teljessé az őslények korát idéző élményt.

Ebéd előtti dínókeresés

Ráadásul nemcsak megcsodálni lehet az őshüllőket, az egyik fő attrakció, a Dínós Expedíció az életnagyságú dinoszauruszok világába vezet, ahol egy izgalmas küldetés vár mindenkire. A kaland során hat picike bébi raptort kell megkeresni és visszajuttatni a fészekbe. Ehhez UV-lámpa segítségével különböző nyomokat lehet felfedezni, amelyek elvezetnek a kis raptor fiókákhoz, valamint különböző feladatokat kell megoldani. Vagyis a látogatók nem kívülről szemlélik a történetet, hanem maguk is annak részévé válnak. A kaland kicsit hasonlít a szabadulószobás élményhez, de sokkal kötetlenebb, játékosabb, így kicsiknek és nagyoknak is szórakoztató családi program. A „dínós étterem” kifejezés arra utal, hogy a kalandos raptorkeresés után étkezésre is van lehetőség. Az étlapon szereplő ételeket különböző dinoszauruszos fantázianevekkel látták el.

A nemrég megnyitott dínós expedíció a helyszínen működő, saját filmes magángyűjteményre épülő különleges tárlat mellett nyitott meg. És itt értünk el a hely történetének egy filmes fordulatához: a kiállításokat, az expedíciót, és az éttermi részt ugyanis nem egy nagy létszámú csapat hozta létre, hanem döntő részben egy ember munkáját dicséri.

KONKRÉT CIKKHEZ FUNtasy Budapest Cseh Gábor
Cseh Gábor, a FUNtasy Budapest alapítója (b) és E. T. a földönkívüli (j) / Fotó: Tóth Marcell / Világgazdaság

Cseh Gábor, a FUNtasy Budapest ötletgazdája és alapítója valószínűleg az egyik legnagyobb (jó értelemben vett) filmőrült a fővárosban. Gyerekkora óta rajongó, és egyben gyűjtő is. A tárlaton bemutatott jelenetek szereplői a saját gyűjteményéből származnak. Akadnak köztük kereskedelmi forgalomban is kapható darabok, limitált szériás, sorszámozott gyűjtői darabok, és egyedi, kifejezetten erre a kiállításra készített, szobrászati remekműnek számító figurák is.

Különleges filmes világgal vár a FUNtasy

A tárlatvezetés alatt a mozdulatlan tárgyak szinte életre kelnek, Cseh Gábor lelkesedése, szerteágazó filmtörténti- és filmes tudása, a jelenetekhez való személyes kötődése és a történetei mind hozzáadnak az élményhez. Ráadásul, mivel mindegyik tárlatvezetést ő tartja, és bárki tér be a FUNtasy-ba, első kézből élheti át a sztorikat. Többek között olyan, sokak által ismert történetek tárulnak szemünk elé, mint a Gyűrűk Ura, a Harry Potter, a Star Wars, vagy épp a Majmok bolygója. Egyes jelenetek az adott film egy ikonikus mozzanatát tárják elénk, mások a FUNtasy megalkotójának egyedi értelmezését mutatják be a látogatónak.

Az ötletgazda-alapító-tulajdonos nemcsak szívét-lelkét, hanem a tőkéjét is beletette, hogy jelenlegi formájában megvalósulhasson a hely. A kialakítás a saját keze munkája, 20 hónap alatt készült el. A kiállításon és a jelenetekben szereplő figuráknak és kellékeknek azonban gyakran borsos áruk van. Bár találkozhatunk pár tízezer forintos darabokkal is, a limitált gyártású, vagy a teljesen egyedi megrendelésre készült figurák értéke több millió forint is lehet. És a filmes kiállítás 15 szobából, vagyis 15 jelenetből áll.

KONKRÉT CIKKHEZ FUNtasy Budapest
Tizenöt különböző filmbe csöppenhetünk bele a kiállításon / Fotó: Tóth Marcell / Világgazdaság

Cseh Gábor elmondása szerint minden darabnak tudja az árát és a történetét, azonban még soha sem adta össze a teljes kiállítást. Hangsúlyozta, hogy számára minden figurának eszmei értéke van, és esze ágában sincs eladni őket. Arra a kérdésre, hogy összesen mekkora lehet a gyűjtemény értéke, azt válaszolta, hogy „sok nyaralás ára”.

Az alapító számára a FUNtasy Budapest nemcsak egy profiorientált vállalkozás, hanem egyfajta önmegvalósítás is. Az a cél, hogy a vendégek ne csak egy kiállításra jöjjenek, hanem a tárlatvezetés után egy különleges élménnyel gazdagabban térjenek haza. Bár a helyszín területe véges, Cseh Gábor ötleteinek csak a képzelet szab határt – bár láthatóan az sem. Így nem lepődnénk meg azon sem, ha a jövőben újabb attrakciókkal bővülne az étterem.

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kaland
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gasztronómia
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