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Óriási üzlet derült ki: megveszik Magyarország egyik legnagyobb bevásárlóközpontját, csúcsgazdag vállalkozó lehet az új tulajdonos – kiszállnak a németek

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A Futureal-csoport megszerzi a biatorbágyi Premier Outletet a német tulajdonostól, ezzel tovább erősítve kiskereskedelmi ingatlanportfólióját. A tranzakció már a Gazdasági Versenyhivatal előtt van, miközben a bevásárlóközpont értékét a német anyavállalat korábban 92,5 millió euróra, azaz több mint 33 milliárd forintra becsülte.
VG
2026.10.14, 08:15
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A Futó Gábor és Futó Péter tulajdonában lévő Futureal Commercial 1. Ingatlanforgalmazó Zártkörű Befektetési Alap kivásárolja a német tulajdonostól a biatorbágyi üzletközpontot, a Premier Outletet, az ügylet már a Gazdasági Versenyhivatal előtt van – írja a HVG.

A Futó-család tulajdonába kerül a Premier Outlet
A Futó-család tulajdonába kerül a Premier Outlet/Fotó: Premier Outlet

A Futó-család tovább erősíti kiskereskedelmi érdekeltségét

A GE FOC I Ingatlanhasznosító Kft. 2018-ban szerezte meg a bevásárlóközpontot, ám az üzemeltetést az osztrák tulajdonban lévő ROS Ungarn Management Kft.-re és Tilki Róbert cégére, a Robertson Property Management Zrt.-re bízta, mindkét üzemeltetőnek évente 500 millió forint körüli az árbevétele és néhány tízmilliós az adózott eredménye. A GE FOC-nak 2025-ben csaknem 5 milliárd forint volt az árbevétele, amelyen mintegy egymilliárd forint volt a nyeresége, ez döntően a bérleti díjakból származott, de a Premier Outlet a cégnek csak egy vállalkozásrésze volt.

A német cég anyavállalata, a DWS Grundbesitz GmbH a saját honlapján 92,5 millió euróra becsülte a bevásárlóközpontot, ami meghaladja a 33 milliárd forintot, de azt nem tudni, hogy a mostani tranzakció milyen értéken történt.

A Futó Gábor és Futó Péter tulajdonában lévő Futureal-csoportnak már eddig is meghatározó kiskereskedelmi ingatlanportfóliója volt, ebben erősítenek most tovább. Hozzájuk tartozik például: 

  • a budapesti Etele Pláza, 
  • de lengyelországi üzletközpontjaik is vannak.

Mindketten szerepelnek A száz leggazdagabb magyar milliárdoslistáján. A vevő a Futureal-csoporthoz kötődő befektetési alap, amelynek az alapkezelője Futóék cége, a Finext.

A Premier Outlet Budapest a DWS Group és a FREY közös vállalkozása

A DWS Group (DWS ) Európa egyik vezető, globális jelenléttel rendelkező vagyonkezelője. 2025. június 30-án a DWS 1,010 billió euró értékű vagyont kezelt. Világszerte mintegy 4 800 munkatársával a DWS magánszemélyek, intézmények és vállalatok számára kínál hozzáférést átfogó befektetési megoldásokhoz és személyre szabott portfóliókhoz a befektetési területek teljes skáláján.

Az aktív, passzív és alternatív befektetések terén szerzett széles körű szakértelmének köszönhetően a DWS célzott megoldásokat kínál valamennyi fontos likvid és illikvid eszközosztályhoz. E platform részeként a DWS Real Estate több mint 50 éve fektet be ingatlanokba világszerte, és közel 75 milliárd euró értékű vagyont kezel a világ 24 városában (2024. márciusi állapot). A hangsúly a hosszú távú, kockázattal korrigált hozamokon és a befektetők számára biztosított diverzifikáción van.

A FREY tőzsdén jegyzett francia ingatlanvállalat, és Európa vezető szereplője a szabadtéri bevásárlóhelyszínek területén. A pezsgő retail parkoktól a prémium outlet falvakig olyan helyeket hoznak létre, ahol az emberek szívesen vásárolnak, találkoznak és töltik az idejüket – és ahol a márkák sikeresen fejlődhetnek.

A csoport több mint 40 bevásárlóhelyszínt fejleszt, finanszíroz és üzemeltet 10 európai országban. Ezek összesen több mint 1,2 millió m² kereskedelmi területet és 2,6 milliárd euró értékű ingatlanvagyont képviselnek (a csoport részesedése). Helyszíneiket évente mintegy 140 millió látogató keresi fel. Ezzel a FREY olyan európai retail platformot alkot, amely egyaránt erős teljesítményt nyújt a márkák, a befektetők és a helyi közösségek számára. Saját portfóliója mellett a FREY befektetők és alapok megbízásából további outlet centereket is kezel Európa-szerte.

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