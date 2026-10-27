Gajdos László bejelentette: ismét száz millió forintra bírságolták az iváncsai üzemet működtető SK On-t, a dél-korai céget feketelistára tette a kormány

Feketelistára került az SK On Hungary Kft. iváncsai akkugyára. Erről számolt be Gajdos László, a Tisza-kormány szakpolitikusa egy Facebook-bejegyzésben.

Gajdos László / Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A politikus közölte, hogy a vállalat 100 millió forintos környezetvédelmi bírságot kapott a felszín alatti vizek szennyezése és a környezetvédelmi engedély előírásainak megsértése miatt, azonban ennél egy sokkal súlyosabb döntés is született.

Gajdos László keményen odaszólt

A közleményt a politikus egy „stop akku!” feliratot tartalmazó képpel osztotta meg, és kiderült az is, hogy a hatóság azonnal felfüggesztette a szivárgást okozó csővezetékek és aknák használatát,

a céget pedig 2 évre feketelistára tette, így a vállalat kizárásra került az állami támogatásokból.

A szankciók részeként a hatóság kötelezte a vállalatot egy részletes intézkedési terv elkészítésére a jogsértések felszámolása és a további környezetszennyezés megelőzése érdekében. A cég emellett bekerült a kiemelt környezetvédelmi szabályszegők nyilvántartásába, ami miatt automatikusan jár a kétéves eltiltás. A tárcavezető hangsúlyozta azt is, hogy az országos ellenőrzési program során határozottan fellépnek a szabálytalanságokkal szemben.

A környezetkárosításnak és a szabályszegésnek azonnali, kemény következményei vannak

− fogalmazott élesen a politikus, valamint hozzátette, hogy bár nem iparellenes álláspontot képviselnek, a jogszabályok betartása minden gazdasági szereplő számára kötelező.

Szigorodó feltételek

A Tisza-kormány a hatalomra kerülése után szigorúbb ellenőrzéseket és szankciókat vezetett be az akkumulátoriparban, amelyeknek már konkrét következményei is vannak. Június végén felfüggesztették a debreceni Semcorp akkumulátoripari üzem működését, miután a hatósági vizsgálatok többek között kadmium, nikkel, ólom és arzén esetében is határérték-túllépést mutattak ki, később pedig tűzvédelmi hiányosságokat is feltártak. A vállalatra augusztusban további 30 millió forintos környezetvédelmi bírságot szabtak ki, bár a cég vitatja a vizsgálati eredményeket, és megtámadta a hatósági döntéseket.