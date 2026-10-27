Gajdos László bejelentette: ismét száz millió forintra bírságolták az iváncsai üzemet működtető SK On-t, a dél-korai céget feketelistára tette a kormány
Feketelistára került az SK On Hungary Kft. iváncsai akkugyára. Erről számolt be Gajdos László, a Tisza-kormány szakpolitikusa egy Facebook-bejegyzésben.
A politikus közölte, hogy a vállalat 100 millió forintos környezetvédelmi bírságot kapott a felszín alatti vizek szennyezése és a környezetvédelmi engedély előírásainak megsértése miatt, azonban ennél egy sokkal súlyosabb döntés is született.
Gajdos László keményen odaszólt
A közleményt a politikus egy „stop akku!” feliratot tartalmazó képpel osztotta meg, és kiderült az is, hogy a hatóság azonnal felfüggesztette a szivárgást okozó csővezetékek és aknák használatát,
a céget pedig 2 évre feketelistára tette, így a vállalat kizárásra került az állami támogatásokból.
A szankciók részeként a hatóság kötelezte a vállalatot egy részletes intézkedési terv elkészítésére a jogsértések felszámolása és a további környezetszennyezés megelőzése érdekében. A cég emellett bekerült a kiemelt környezetvédelmi szabályszegők nyilvántartásába, ami miatt automatikusan jár a kétéves eltiltás. A tárcavezető hangsúlyozta azt is, hogy az országos ellenőrzési program során határozottan fellépnek a szabálytalanságokkal szemben.
A környezetkárosításnak és a szabályszegésnek azonnali, kemény következményei vannak
− fogalmazott élesen a politikus, valamint hozzátette, hogy bár nem iparellenes álláspontot képviselnek, a jogszabályok betartása minden gazdasági szereplő számára kötelező.
Szigorodó feltételek
A Tisza-kormány a hatalomra kerülése után szigorúbb ellenőrzéseket és szankciókat vezetett be az akkumulátoriparban, amelyeknek már konkrét következményei is vannak. Június végén felfüggesztették a debreceni Semcorp akkumulátoripari üzem működését, miután a hatósági vizsgálatok többek között kadmium, nikkel, ólom és arzén esetében is határérték-túllépést mutattak ki, később pedig tűzvédelmi hiányosságokat is feltártak. A vállalatra augusztusban további 30 millió forintos környezetvédelmi bírságot szabtak ki, bár a cég vitatja a vizsgálati eredményeket, és megtámadta a hatósági döntéseket.
A debreceni CATL-gyárban a fokozott nikkelterhelés miatt három üzemben függesztették fel a munkát, augusztus végéig pedig összesen hét hatósági vizsgálat indult az akkumulátoripari cégeknél, amelyek négy bírságot és két részleges vagy teljes termelésleállítást eredményeztek.
A kormány szeptemberben jogszabályi szigorítást is elfogadtatott, amelynek értelmében a gödi Samsung, a debreceni CATL és az iváncsai SK On beruházásainál környezetvédelmi jogsértés esetén legalább hat hónapig nem adható ki új építési vagy létesítési engedély.
„Láttuk, milyen következményei voltak az elmúlt években annak, hogy semmi nem történt, amikor egy kiemelt beruházás során környezetvédelmi szabályokat sértettek meg. Ennek véget vetünk most” – fogalmazott Magyar Péter miniszterelnök a szigorítás bejelentésekor. A kabinet emellett augusztusban országos ellenőrzési programot indított, 2027 januárjára pedig egy új, önálló akkumulátoripari igazgatósággal rendelkező környezetvédelmi főhatóság felállítását tervezi, amely a gyárak működését és a beruházások környezeti hatásait is felügyelné.