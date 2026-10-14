Nincs vége, folytatódik: újabb állami vezető mondott le, most Gajdos László minisztériuma jelentett be felmondást – pályázaton keresik az utódját
„Változás az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetésében. Láng István 2026. október 15-ével lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) főigazgatói tisztségéről. Az OVF főigazgatói tisztségének betöltésére pályázatot írnak ki. A főigazgatói feladatokat az új vezető kinevezéséig Gacsályi József, az OVF eddigi műszaki főigazgató-helyettese látja el megbízott vezetőként" – jelent meg Gajdos László minisztériumának, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium Facebook-oldalán szerdán.
Nincs vége, folytatódik: újabb állami vezető mondott le, most Gajdos László minisztériuma jelentett be felmondást – pályázaton keresik az utódját
Láng István 2018 óta töltötte be a tisztséget a hivatalnál. Okleveles építőmérnöki diplomáját 1987-ben szerezte a Budapesti Műszaki Egyetem vízépítőmérnöki szakán. Karrierje során a hazai vízgazdálkodás és árvízi védekezés egyik legfontosabb operatív irányítójává vált. Hosszú éveken át az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) műszaki főigazgató-helyetteseként dolgozott, majd 2018-tól egészen 2026 októberi lemondásáig főigazgatóként vezette a szervezetet. Szakmai munkája mellett oktatóként is tevékenykedik, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Környezettudományi Intézetéhez kötődik.
„Vízügyekben egyedülállóan változatos ország vagyunk, szélsőséges árvízi és aszályjelenségekkel, de komoly ivóvízvagyonnal, hasznosítható vízkészletekkel. A mi feladatunkat úgy fogalmaznám meg, hogy a káros szélsőségeket elviselhetővé kell szelídítenünk, a megfelelő minőségű vizekhez való hozzáférést pedig maximálisan biztosítanunk kell. Ez egy fontos kihívás, hiszen a víz életünk alapeleme" – beszélt a Belügyi Szemlének adott interjúban még 2021-ben Láng.
Vezetése alatt a vízügyet – és személy szerint őt is – többször érték kritikák környezetvédelmi és gazdálkodói oldalról, különösen a Homokhátság kiszáradása és az aszálykezelés kapcsán. A bírálatok szerint az OVF évtizedes csatornázási és vízelvezetési logikája hozzájárult a táj kiszáradásához, míg Láng István a nyilatkozataiban gyakran a gazdák saját felelősségét és a globális éghajlati tényezőket hangsúlyozta.
Nem az első eset mostanában - akksi, vagy nem akksi?
Mint cikkünk felütése is mutatja, a Tisza-kormányban és a hivatalokban lassan mindennapi történés, hogy valaki távozik. Tegnap este lapunk beszámolt róla, hogy teljesen váratlanul lemondott Kapitány István egyik legfontosabb embere, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára, Tótth András. Lemondását benyújtotta, megbízatásának megszűnéséről pedig a köztársasági elnök határozott a miniszterelnök javaslatára. Tótth távozása mögött az állhat, hogy felszólalt volna egy debreceni akkumulátoripari konferencián, annak ellenére, hogy a kormány és a helyi tiszás képviselet az ottani CATL-gyárat, az üzem működését annak a környezetre mért – állítólagos – terhelése miatt folyamatosan üti, jelenleg egyébként fel is van függesztve a CATL.
A helyi akkugyár ellen többnyire Tárkányi Zsolt, a párt országgyűlési képviselője és a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára szokott kifogást emelni kormányzati oldalról, most is ő volt az, aki Vitézy Dávid minisztériumából szólt be Kapitány Istvánéknak, azt kifogásolva, hogy egy szakállamtitkár el merne menni egy akku-fórumra.
„Felszólítom a Magyar Akkumulátoripari Szövetséget, hogy ne Debrecenben rendezzék meg a Magyar Akkumulátoripari Napok nevű rendezvényüket! Debrecenben az akkumulátorgyárak ugyanis nem a fenntartható, környezettudatos, modern mobilitást jelentik a város polgárainak, hanem a bizalmatlanságot a gyárak működésével kapcsolatosan, a szennyezésektől való félelmet, valamint a lakókörnyezetünk és városunk jövője iránt érzett aggodalmat.
Felháborító, hogy Debrecenre, mint Európa akkumulátoripari központjára hivatkoznak, miközben a lakosság ezeket a gyárakat egyáltalán nem akarta és jogosan tartott tőlük. Működésüknek városunk eddig kizárólag a hátrányait szenvedte el." „Külön sérelmesnek tartom, hogy a magyar kormány egyik államtitkára úgy tervez felszólalni az eseményen, hogy bennünket, a város országgyűlési képviselőit – egyben a magyar kormány államtitkárait – előzetesen nem tájékoztatta erről, pedig az egész ország közvéleménye előtt ismertek a lakossági aggodalmak" – hangsúlyozta Tárkányi Zsolt.
Innentől kezdve pedig nem nehéz összefüggésbe hozni Kapitány István kulcsfontosságú államtitkárának bukását azzal, hogy megpróbált volna szóba állni a magyarországi akkumulátoripar legnagyobb cégeivel. Hogy ez miért főbenjáró bűn a járműgyártás elektromos átállásának kellős közepén, az nem világos, mutatott rá a Világgazdaság tegnapi cikkében.
Tótth a kormányváltás után került az energetikai irányítás élére. Kinevezése előtt az E.ON Földgáz Trade igazgatósági tagjaként, majd az MVM stratégiai vezérigazgató-helyetteseként dolgozott. Pályafutását a Boston Consulting Group magyarországi leányvállalatának energetikai szakértőjeként kezdte.
A szakpolitikai vezető távozása újabb személyi változást jelent az energetikai irányításban, ismert az MEKH elnöke, Juhász Edit október 14-én mondott le.
Közben a HVG arról ír, hogy Tótth miatt kedden felmerült Kapitány István lemondása is a gazdasági és energetikai tárca éléről.