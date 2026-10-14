„Változás az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetésében. Láng István 2026. október 15-ével lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) főigazgatói tisztségéről. Az OVF főigazgatói tisztségének betöltésére pályázatot írnak ki. A főigazgatói feladatokat az új vezető kinevezéséig Gacsályi József, az OVF eddigi műszaki főigazgató-helyettese látja el megbízott vezetőként" – jelent meg Gajdos László minisztériumának, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium Facebook-oldalán szerdán.

Újabb állami vezető mondott le, most Gajdos László minisztériuma jelentett be felmondást Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Nincs vége, folytatódik: újabb állami vezető mondott le, most Gajdos László minisztériuma jelentett be felmondást – pályázaton keresik az utódját

Láng István 2018 óta töltötte be a tisztséget a hivatalnál. Okleveles építőmérnöki diplomáját 1987-ben szerezte a Budapesti Műszaki Egyetem vízépítőmérnöki szakán. Karrierje során a hazai vízgazdálkodás és árvízi védekezés egyik legfontosabb operatív irányítójává vált. Hosszú éveken át az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) műszaki főigazgató-helyetteseként dolgozott, majd 2018-tól egészen 2026 októberi lemondásáig főigazgatóként vezette a szervezetet. Szakmai munkája mellett oktatóként is tevékenykedik, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Környezettudományi Intézetéhez kötődik.

„Vízügyekben egyedülállóan változatos ország vagyunk, szélsőséges árvízi és aszályjelenségekkel, de komoly ivóvízvagyonnal, hasznosítható vízkészletekkel. A mi feladatunkat úgy fogalmaznám meg, hogy a káros szélsőségeket elviselhetővé kell szelídítenünk, a megfelelő minőségű vizekhez való hozzáférést pedig maximálisan biztosítanunk kell. Ez egy fontos kihívás, hiszen a víz életünk alapeleme" – beszélt a Belügyi Szemlének adott interjúban még 2021-ben Láng.

Vezetése alatt a vízügyet – és személy szerint őt is – többször érték kritikák környezetvédelmi és gazdálkodói oldalról, különösen a Homokhátság kiszáradása és az aszálykezelés kapcsán. A bírálatok szerint az OVF évtizedes csatornázási és vízelvezetési logikája hozzájárult a táj kiszáradásához, míg Láng István a nyilatkozataiban gyakran a gazdák saját felelősségét és a globális éghajlati tényezőket hangsúlyozta.