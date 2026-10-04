Gajdos László miniszter üzent az oroszlánvadász Kaprinyák Tibornak: kemény szavakkal illette a Tisza képviselőjét – kapott kritikát az államigazgatás is

„Az állatokkal szembeni minden erőszakot, ahogy az eddigi életemben, most is elítélem. A vadászat továbbra is a lehető legtávolabb áll a lelkemtől” – fogalmazott a miniszter, hozzátéve: nem tudna egy állat szemébe nézni, majd elvenni az életét - posztolta vasárnap este a Facebookon a miniszter.

A vadászatot megörökítő fotók nagy vihart okozott a Facebookon, Gajdos László miniszter közölte álláspontját/Facebook

Gajdos azt is jelezte, hogy az Élő Környezetért Felelős Minisztérium feladatköreinek kialakításakor kifejezetten ügyelt arra, hogy a vadászat ne tartozzon a tárcához. Indoklása szerint „az állatjólétért hitelesen és következetesen küzdeni a vadászattal a portfólióban nem lehet.” A miniszter szerint ugyanezt az elvet követte a tárca felső vezetésének kiválasztásakor is: csak olyan emberekkel dolgozik együtt, akik teljes egészében osztják ezt a szemléletet.

Gajdos tisztázta Kaprinyák helyzetét

A miniszter külön kitért Kaprinyák Tibor szerepére. Hangsúlyozta, hogy a képviselő az Élő Környezetért Felelős Minisztériumban semmilyen tisztséget nem tölt be és feladatot sem lát el. Gajdos ugyanakkor leszögezte, hogy ez nem Kaprinyák személyével kapcsolatos aggályok következménye, hanem elvi kérdés. A parlamenti Élő Környezet Bizottság már más történet, Gajdos hangsúlyozta, hogy annak összetételébe nem volt beleszólása, a pártok maguk döntenek arról, kiket delegálnak a testületbe.

„A Tisza frakció Kaprinyák Tibor képviselő urat jelölte az Élő Környezet Bizottságba” – írta a miniszter, hozzátéve, hogy a képviselők munkájára nincs ráhatása, a bizottság pedig éppen a minisztérium felett tölt be parlamenti ellenőrző szerepet.

Gajdos szerint Kaprinyákkal az elmúlt időszakban ritka, de kollegiális kapcsolatban álltak, egyes ügyekben egyetértettek, más kérdésekben eltért a véleményük. A miniszter azonban világossá tette: „Az állatok védelmében vallott elveimből nem engedek.”

Saját kormányának működését is kritizálta

A bejegyzés végén Gajdos az államigazgatás működésével kapcsolatban is szokatlanul kritikus hangot ütött meg. Felidézte, hogy korábban egy állatparkot vezetett, ahol egy döntés eredménye akár napokon belül láthatóvá vált. „Nehezen fogadom el, azt hiszem, soha nem is fogom ezt megérteni, hogy az államigazgatás nagyon lassú” – írta.