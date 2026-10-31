Megszólalt az MVM az orosz gázról való leválásról, így állhat át az ország más energiaforrásra: román és amerikai LNG-t kaphatnak a magyarok? Orbánék gondoskodtak egy utolsó esélyről

Amennyiben nem szűnik meg 2027 október 1-ig az Oroszország elleni uniós szankció gázimport-tilalomra vonatkozó része – pontosabban a RePowerEU terv leválást elváró passzusa –, akkor Magyarország nehéz helyzetbe kerül. A szankció azért sújtja Magyarország fő gázellátóját, mert négy éve átfogó háborút indított Ukrajna ellen, a nemzetközi közösségek pedig különböző szankciókkal igyekeznek gyengíteni Oroszországot.

Több amerikai cseppfolyós gáz érkezne Európába/Fotó: Fotogrin

Messze nem egyértelmű, milyen lesz a magyarországi gázellátás

Csakhogy ezek az együttműködési és kereskedelmi tilalmak gyakran nagyobb kárt okoznak a tilalom betartóinak, mint az elszenvedőjének. Pontosan ez a helyzet a földgáz esetében. Az importfüggő, de tengerparttal nem rendelkező – tehát saját, cseppfolyósított földgázt (LNG) fogadó kikötőket sem építő – országok sokkal nehezebben jutnak földgázhoz, mint a tengerparttal rendelkezők. Kiemelten ilyen Magyarország és Szlovákia. Miközben az orosz gázt a már kiépített szárazföldi vezetékeiken tudják fogadni, az alternatív termék érkezése új szállítási kockázatokat is hordoz.

Magyarország helyzetét nehezíti, hogy arányaiban nagyok sok gázt használ az épületek fűtéséhez, a villamos energia előállításához és alapanyagként a műtrágya előállításához. (Gazdaságának és iparának további szegmensei is erősen gázfüggők.)

Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy Dan Jørgensen, az Európai Unió energiabiztosa kijelentette: az orosz energia importjára bevezetett – 2027-ben életbe lépő – tilalom akkor is érvényben marad, ha béke lesz. Szerinte hiba lenne, ha az EU újra Oroszországtól vásárolna gázt. A biztos ezzel Magyar Péternek arra a korábbi nyilatkozatára reagált a 444-nek adott interjújában, amelyben a miniszterelnök feltételezte, hogy az orosz–ukrán háború lezárultával az Európai Unió újból vásárolhat orosz gázt.

Valami remény mégis van: Magyarország és Szlovákia 2026 január 26-án pert indított az Európai Unió Bíróságánál az Európai Unió RepowerEU nevű terve ellen, amely előírja az orosz gázimport fokozatos kivezetését és az olajimport leállításának előkészítését. A magyar kormány a rendelet teljes megsemmisítését kérte, a szlovák ideiglenes intézkedések remél. Mindazonáltal már a 2027 szeptember 30-i határidő is engedmény a vezetékes gázt importálóknak, az orosz LNG beszerzését ugyanis már 2026 első napján le kellett állítaniuk az érintett országoknak.

Döntés még nincs, a per folyik.

A szlovák vezetés gyakran hangoztatja, hogy addig vásárol orosz gázt, ameddig az importja nem ütközik az uniós szabályokkal. Ez a keménynek tűnő megfogalmazás azonban a tartalmában nem tér el azoktól a hivatalos magyar kijelentésektől, amelyekt szerint amikortól már nem szabad, akkortól nem importálunk.