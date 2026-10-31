Megszólalt az MVM az orosz gázról való leválásról, így állhat át az ország más energiaforrásra: román és amerikai LNG-t kaphatnak a magyarok? Orbánék gondoskodtak egy utolsó esélyről
Amennyiben nem szűnik meg 2027 október 1-ig az Oroszország elleni uniós szankció gázimport-tilalomra vonatkozó része – pontosabban a RePowerEU terv leválást elváró passzusa –, akkor Magyarország nehéz helyzetbe kerül. A szankció azért sújtja Magyarország fő gázellátóját, mert négy éve átfogó háborút indított Ukrajna ellen, a nemzetközi közösségek pedig különböző szankciókkal igyekeznek gyengíteni Oroszországot.
Messze nem egyértelmű, milyen lesz a magyarországi gázellátás
Csakhogy ezek az együttműködési és kereskedelmi tilalmak gyakran nagyobb kárt okoznak a tilalom betartóinak, mint az elszenvedőjének. Pontosan ez a helyzet a földgáz esetében. Az importfüggő, de tengerparttal nem rendelkező – tehát saját, cseppfolyósított földgázt (LNG) fogadó kikötőket sem építő – országok sokkal nehezebben jutnak földgázhoz, mint a tengerparttal rendelkezők. Kiemelten ilyen Magyarország és Szlovákia. Miközben az orosz gázt a már kiépített szárazföldi vezetékeiken tudják fogadni, az alternatív termék érkezése új szállítási kockázatokat is hordoz.
Magyarország helyzetét nehezíti, hogy arányaiban nagyok sok gázt használ az épületek fűtéséhez, a villamos energia előállításához és alapanyagként a műtrágya előállításához. (Gazdaságának és iparának további szegmensei is erősen gázfüggők.)
Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy Dan Jørgensen, az Európai Unió energiabiztosa kijelentette: az orosz energia importjára bevezetett – 2027-ben életbe lépő – tilalom akkor is érvényben marad, ha béke lesz. Szerinte hiba lenne, ha az EU újra Oroszországtól vásárolna gázt. A biztos ezzel Magyar Péternek arra a korábbi nyilatkozatára reagált a 444-nek adott interjújában, amelyben a miniszterelnök feltételezte, hogy az orosz–ukrán háború lezárultával az Európai Unió újból vásárolhat orosz gázt.
Valami remény mégis van: Magyarország és Szlovákia 2026 január 26-án pert indított az Európai Unió Bíróságánál az Európai Unió RepowerEU nevű terve ellen, amely előírja az orosz gázimport fokozatos kivezetését és az olajimport leállításának előkészítését. A magyar kormány a rendelet teljes megsemmisítését kérte, a szlovák ideiglenes intézkedések remél. Mindazonáltal már a 2027 szeptember 30-i határidő is engedmény a vezetékes gázt importálóknak, az orosz LNG beszerzését ugyanis már 2026 első napján le kellett állítaniuk az érintett országoknak.
Döntés még nincs, a per folyik.
A szlovák vezetés gyakran hangoztatja, hogy addig vásárol orosz gázt, ameddig az importja nem ütközik az uniós szabályokkal. Ez a keménynek tűnő megfogalmazás azonban a tartalmában nem tér el azoktól a hivatalos magyar kijelentésektől, amelyekt szerint amikortól már nem szabad, akkortól nem importálunk.
Pontosan mennyi alternatív gázt szerzett az MVM?
A hazai gazdasági vezetés és a meghatározó magyar importőr, az MVM az elmúlt években folyamatosan beszámolt az orosztól eltérő forrásból érkező gázimport-megállapodásairól. Arról is, hogy az országot el lehet majd látni gázzal orosz forrás nélkül is. Azt azonban nem tudjuk, hogy összességében és pontosan mekkora alternatív mennyiség és honnan érkezhet 2027 október 2-től a magyar piacra, ezért a Világgazdaság részleteket kért – de nem kapott – az MVM-től. Arról is érdeklődtünk, hogy lépett-e az MVM a 2027-ig szóló magyar-orosz importmegállapodás módosítása, vagy felmondása érdekében.
A lapunknak küldött válasz szerint a Világgazdaság kérdései döntően üzleti titkokra irányultak. Annyit mégis megtudtunk, hogy "az MVM folyamatosan dolgozik a földgázellátás hosszú távú biztonságának garantálásán. Ennek érdekében az MVM ONEnergy több hosszú távú szerződéssel rendelkezik,
egyúttal a forrásdiverzifikáció további fokozása érdekében jelenleg is számos beszállítóval tárgyal.
A cél egy diverzifikált portfólió kialakítása, amelyben az LNG és a vezetékes földgáz egyaránt fontos szerepet tölt be, ezzel is erősítve a hazai földgázellátás biztonságát. A tárgyalások és a szerződések, beleértve azok módosítási, felmondási rendelkezéseit, üzleti titkot képeznek, kiadásuk veszélyeztetné a beszerzéshez szükséges kereskedelmi pozíciót – fogalmazott az állami energiaóriás.
A szállítás más történet
A Világgazdaság egy további kérdése arra vonatkozott, hogy amennyiben a jövő ősztől nem érkezik orosz gáz, nem mondja-e fel az MVM a tranzitban érintett országokkal a gázszállításhoz szükséges vezetéki kapacitások lekötését. A társaság azt válaszolta, hogy a hosszú távú földgázvásárlási szerződésekhez kapcsolódó tranzitszerződésekben nem részes fél. A tranzitszállításokra, ezen belül a szállító kapacitás lekötésére az Európai Unió energiapiaci szabályai vonatkoznak. Ennek alapján, ha egy kereskedő a korábban egy útvonalon már lekötött kapacitást nem használja ki, akkor ezt a kapacitást a belső energiapiaci szabályok alapján újra fel kell kínálni a piacnak.
Jól jönne a román gáz
Magyarország évi 8-8,5 milliárd köbméteres gázfelhasználásából mintegy 2 milliárd köbméter belföldi termelésből származik. Évi 4,5 milliárd köbméter érkezik a magyar-orosz hosszú távú szerződés keretében, a fennmaradó mintegy 2 milliárd orosztól eltérő, de akár orosz forrásból is. Most úgy áll, hogy a jövő októbertől legalább évi 4,5 milliárd köbméter, de akár több orosz gáz kiváltásáról is kell gondoskodni. A teljes, 6,5 milliárd köbméternyi importnak alternatív forrásból kell érkeznie.
Korábbi közlések annyit biztosan tudunk:
- Az MVM 2025 őszi megállapodása alapján a francia Engie 2028 és 2038 között évi 400 millió köbméter cseppfolyósított földgázt garantál Magyarországnak.
- A Shell Energy Europe-pal kötött szerződés 2026 elejétől 10 éven át évi mintegy 200 millió köbméter gázra ad opciót.
- Két MVM-Socar megállapodás 2026 januárjától két évig takarja összesen 800 millió köbméter földgáz szállítását.
- Az MVM részedése is van az Shah Deniz mezőben és az azeri gázkereskedő társaságban, de az ottani gáz vélhetőleg a helyi piacon kel el.
- Az MVM a romániai Neptun Deep mező gázának behozataláról tárgyal, a termelés 2027 elején indul. A Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium (GEM) és az MVM jelenleg is tárgyal a 2027 októberétől érkező gáz importútvonalának és mennyiségének véglegesítéséről.
Eljött az Egyesült Államok ideje
Már az elmúlt néhány év is arról szólt, hogy az Egyesült Államok gázexportőrei szívesen töltik be azt az európai gázpiaci űrt, amely Európában az orosz gázról való lemondás miatt keletkezik. (Mindazonáltal ezek az eladók nem voltak túl aktívak, amikor a 2021-2022-es energiaválság lecsengésével már nem tudtak annyit keresni az európai vevőkön.)
Most azonban új helyzet van: Magyarország szándéknyilatkozatot írt alá az Egyesült Államokkal az amerikai közép- és kelet-európai vezetékfejlesztési programhoz való csatlakozásról. A program neve Trump Peace Pipelines, a célja pedig amerikai LNG importálása – jelentette be Orbán Anita külügyminiszter, miután Washingtonban találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel.
Mi az a Trump Peace Pipelines?
A Trump Peace Pipelines keretrendszer 2026 áprilisában indult, és a dubrovniki közép- és kelet-európai, Három Tenger Kezdeményezés nevű csúcstalálkozón mutatták be. Az eseményen több milliárd dollárnyi magántőke-befektetést jelentettek be a közép- és kelet-európai régióban. A Trump-békevezeték-keretrendszer olyan infrastruktúra-fejlesztéseket támogat, amelyek révén több amerikai LNG érkezhet Európába, kiemelt hangsúllyal a közép- és kelet-európai térségbe.
A keretrendszer kapcsán születő szándéknyilatkozatok ezért a stratégiai fontosságú energiainfrastruktúra-projektek előmozdítására fókuszálnak. A magyar külügyminiszter által bejelentett előtt már született ilyen szándéknyilatkozat Bosznia-Hercegovinával és Horvátországgal a Déli összekötő gázvezeték ((Južna interkonekcija) létesítésével kapcsolatban.
Eszerint az Egyesült Államok támogatja a regionális gázinfrastruktúra bővítését a Déli összekötő gázvezetéken keresztül. A vezeték Bosznia-Hercegovinát (Szarajevót és a Föderáció egyes részeit) köti össze a horvátországi Krk-szigeten lévő LNG-terminállal. Nyomvonala a horvátországi Zagvozdot Posušjen, Tomislavgradon és Mostaron keresztül haladna Novi Travnik/Travnik városokig, leágazással páldául Mostarhoz, Grudéhez és Gornji Vakuf-Uskopljéhez.
A Bosznia-Hercegovinán átvezető szakasz hossza 169–170 kilométer hosszú, tervezett éves kapacitása 1,5 milliárd köbméter.