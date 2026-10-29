Elszabadul a pokol a gázpiacon: már most is alig kezelhető a helyzet, nemsokára Magyarország is megérzi – kevés az esély az ártrend javulására
Nagyjából két hónap múlva jelenik meg a magyar-orosz hosszútávú gázszerződés alapján az importgáz árában az, hogy földgáz megállíthatatlanul felfelé tartó ára az elmúlt hónapban különösen belendült. Azért két hónap múlva, mert a szerződés szerint Magyarország olyan árat fizet piaci az orosz gázért, amelyben mindig a két hónappal korábbi, de az egy hónappal későbbi szállításra vonatkozó tőzsdei gázárat veszik figyelembe. Ez az ár a Európában meghatározó hollandiai tőzsdéé, a TTF-é. A megállapodás 15 éven át évi 4,5 milliárd köbméterre vonatkozik.
A 100 eurót ostromolja a TTF gázára, spot ára, éve a harmada volt
Magyarország nem baráti, hanem piaci árat fizet az orosz gázért. (A baráti ár az orosz definíció szerint a baráti, azaz az Oroszország elleni szankciókat nem támogató országoknak jár.) A földgáz exportja az idén átlagosan közel 17 százalékkal nagyobb bevételt hoz a Gazprom Exportnak, mint egy évvel korábban. A növekedés forrása Magyarország, néhány európai ország és Törökország. Azok az országok, amelyek nem baráti áron jutnak az orosz gázhoz, az idén együtt átlagosan 562 dollárt fizetnek korábbi becslések szerint. A 2025-ös átlagár 406,5 dollárt volt.
A mostani azonnali (spot) spot ár a TTF-en (átszámolva) 950–1015 euró ezer köbméterenként. Ez közel kétszerese az előbbi nem baráti átlagnak, de közvetlenül nem vethető vele össze, hiszen az egyik egy azonnali ár, a másik pedig az átlagos határidős árakból képlet alapján számolt eredmény. A lényeg azonban az, hogy akármik is a részletei a magyar-orosz gázszerződésnek, jelenlegi piaci gázár szintjének fennmaradása durva 2027-es importdrágulással jár.
A TTF euró/megawattórában jegyzett ára 2026 október 10-én délután már majdnem 99 euró volt, míg az egy évvel korábbi még 32 euró alatti. Ezen belül a drágulás egyedül az elmúlt egy hónapban mintegy 40 százalékos volt! Vagyis a magyar importár említett, két havi csúszással történő kalkulálása alapján az MVM CEEnergy és a többi kereskedő már hónapok óta sokkal többet fizethet a metánért, mint amennyit erre az évre tervezett.
Ráadásul minden rossz irányba mutat
A gázárak mostani nagysága és alakulásuk iránya alapján jövőre a mostaninál másfélszer, de akár kétszer drágábban is érkezhet a földgáz Magyarországra. A növekedés ezen aránya (amelyet a Reuters is tippel) abból következhet,
- hogy a TTF árai jelenleg is magasak, és nincs jele, hogy lejtőre készülnének,
- hogy a földalatti gáztárolók töltöttsége sokéves összevetésben alacsony (bár ez mennyiségi oldalról nem jelent ellátási kockázatot),
- hogy az amerikai-iráni háború miatt nem élénkülhet a cseppfolyós földgáz nemzetközi piaca,
- és jövőre tovább szigorodik, újabb ágazatokra terjed ki az uniós széndioxid-kvóta kereskedelmi rendszer, garantálva a további drágulást.
A drágulás egyik következményével a magyar kormány már számolt. Mint a Világgazdaság rámutatott, a jövő évi költségvetés tervezetében éppen az áram és a gáz erőteljes további drágulása miatt szerepelhet az ideinél sokkal nagyobb tétel – 1165 milliárd forint – a rezsicsökkentés fenntartására. Talán még ez is kevés lehet, de persze bízhatunk a nemzetközi áram- és gázárak esésében is.
Az egész gazdaságot sújtják a magas gázárak
Magyarország éves gázigénye 8-8,5 milliárd köbméter. Ennek kielégítésébe a 4,5 milliárd köbméteres orosz forrás mellett besegít az évi 2 milliárd körüli belföldi termelés és a világ számos tájáról érkező, további 2-2,5 milliárd köbméter behozatal. A felhasznált gázból évente mintegy 3 milliárd köbmétert vásárol meg a lakosság és a mikrovállalkozói szektor, döntően kedvezményes áron. A fennmaradó 5,5 milliárd köbméter az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználóké.
Vagyis, míg a lakosság által elhasznált 3 milliárd köbméter gáz drágulásának a levét közvetlenül a költségvetés issza, a többi vásárlóét a saját gazdálkodásuk, versenyképességük.
Az 5,5 milliárd köbméter egy jelentős részét az energiaipar használja áram- és hőtermelésre, vagyis a rezsikasszát ezen az ágon is csapolni kell. Sok gázt használ továbbá, részben alapanyagként a vegyipar és a műtrágyagyártás (ezért is rendkívül drága most a műtrágya), valamint energiahordozóként az ipari több ága.
Azonban a kkv-k lehetnek a fő áldozatok
Kisebb, de annál fontosabb gázpiaci súlyt képviselnek a kis- és középvállalkozások. Ez az a kör, amelynek cégei tíznél több főt foglalkoztatnak, az éves nettó árbevételük vagy a mérlegfőösszegük nem nagyobb 2 millió eurónak megfelelő forintnál. A kkv-k 2022 derekán szorultak ki az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságról „rezsicsökkentés csökkentése", részeként, a világpiaci áram- és gázárak akkori elszabadulása miatt.
A kkv-k közvetlenül az energiakereskedőktől vásárolnak, például az MVM Nexttől, a MET-től, az E.ON-tól, a Cyebtől, az Audaxtól vagy az Alteótól.
Attól függően, hogy milyen konstrukcióban szerződtek, jelenleg
- vagy megúszták egyelőre a drágulás kedvezőtlen hatását,
- vagy erősen szenvednek a magas gázáraktól,
- vagy csak részben érinti őket.
Védettségük vagy kitettségük 1-2 évre szól gázvásárlási szerződésük időtartamától függően. A magas gázárak most legkevésbé azokat a fix áras szerződéssel rendelkező kkv-ket sújtja, amelyek a mostaninál alacsonyabb árban állapodtak meg. Igaz, viszont így eleshetnek a piaci árak eséséből eredő előnyből is, amíg le nem jár a szerződésük, de most nem ez látszik a trendnek.
Most a tőzsdei árakhoz kötött, indexált árú szerződéssel rendelkező kkv-k vannak a legkiszolgáltatottabb helyzetben. A fixárasok és a piaci árasok között vannak valahol azok a kis rizikót vállalók, amely piaci árral kiegészített fix árban állapodtak meg. Az ilyen hibrid konstrukcióban általában az éves szinten vásárolt mennyiség adott részére vonatkozik a fix, a többire a tőzsdei ár.
Igaz, a magas gázárak ugyanúgy érinti a nagyobb vállalatokat is, mint a kicsiket, csakhogy a nagyok jobban ki tudják védeni, illetve jobban el tudják viselni a piaci ármozgásokat. Az a társaság például, amely az év korábbi szakaszában, olcsóbban még saját maga tároltatott be földgázt, most használhat a készleteiből. Az a kereskedő pedig, amely szintén olcsón tároltatott be, most jót kaszálhat, ha azt most drágábban eladja.