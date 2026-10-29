Elszabadul a pokol a gázpiacon: már most is alig kezelhető a helyzet, nemsokára Magyarország is megérzi – kevés az esély az ártrend javulására

Nagyjából két hónap múlva jelenik meg a magyar-orosz hosszútávú gázszerződés alapján az importgáz árában az, hogy földgáz megállíthatatlanul felfelé tartó ára az elmúlt hónapban különösen belendült. Azért két hónap múlva, mert a szerződés szerint Magyarország olyan árat fizet piaci az orosz gázért, amelyben mindig a két hónappal korábbi, de az egy hónappal későbbi szállításra vonatkozó tőzsdei gázárat veszik figyelembe. Ez az ár a Európában meghatározó hollandiai tőzsdéé, a TTF-é. A megállapodás 15 éven át évi 4,5 milliárd köbméterre vonatkozik.

Elképesztő gázárak fenyegetnek jövőre/Fotó: Anadolu via AFP

A 100 eurót ostromolja a TTF gázára, spot ára, éve a harmada volt

Magyarország nem baráti, hanem piaci árat fizet az orosz gázért. (A baráti ár az orosz definíció szerint a baráti, azaz az Oroszország elleni szankciókat nem támogató országoknak jár.) A földgáz exportja az idén átlagosan közel 17 százalékkal nagyobb bevételt hoz a Gazprom Exportnak, mint egy évvel korábban. A növekedés forrása Magyarország, néhány európai ország és Törökország. Azok az országok, amelyek nem baráti áron jutnak az orosz gázhoz, az idén együtt átlagosan 562 dollárt fizetnek korábbi becslések szerint. A 2025-ös átlagár 406,5 dollárt volt.

A mostani azonnali (spot) spot ár a TTF-en (átszámolva) 950–1015 euró ezer köbméterenként. Ez közel kétszerese az előbbi nem baráti átlagnak, de közvetlenül nem vethető vele össze, hiszen az egyik egy azonnali ár, a másik pedig az átlagos határidős árakból képlet alapján számolt eredmény. A lényeg azonban az, hogy akármik is a részletei a magyar-orosz gázszerződésnek, jelenlegi piaci gázár szintjének fennmaradása durva 2027-es importdrágulással jár.

A TTF euró/megawattórában jegyzett ára 2026 október 10-én délután már majdnem 99 euró volt, míg az egy évvel korábbi még 32 euró alatti. Ezen belül a drágulás egyedül az elmúlt egy hónapban mintegy 40 százalékos volt! Vagyis a magyar importár említett, két havi csúszással történő kalkulálása alapján az MVM CEEnergy és a többi kereskedő már hónapok óta sokkal többet fizethet a metánért, mint amennyit erre az évre tervezett.