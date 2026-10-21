Elképesztő mennyiségű, több mint 100 gázkút épülhetne Bács megyében – civilek azonnal elkezdtek akciózni

A Kiskunhalas térségében tervezett palagáz- és tömöttgáz-kitermelés Magyarország eddigi legnagyobb nemhagyományos földgáz beruházása, amely több mint száz gázkút fúrását irányozza elő. Bár a kiskunhalasi palagáz-projekt célja a hazai energiabiztonság növelése és az importkitettség csökkentése, a rétegrepesztéses technológia súlyos vízügyi és környezetvédelmi aggályokat vet fel a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint kiszáradófélben lévő Homokhátságon.

Száznál is több gázkút épülhet Kiskunhalasnál / Fotó: Reviczky Zsolt (képünk illusztráció)

A Baon.hu Bács-Kiskun megyei hírportál arról számolt be, hogy miközben a beruházás a hazai energiaszuverenitás megerősítését és az importfüggőség csökkentését ígéri, a technológiához szükséges hidraulikus rétegrepesztés súlyos környezetvédelmi és vízügyi aggályokat vet fel a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint, akik a klímaváltozás és az aszályok miatt amúgy is kritikus állapotban lévő, kiszáradófélben lévő dél-alföldi Homokhátságon a helyi közösségek és a zöldszervezetek már országos moratóriumért és a kiskunhalasi palagáz-projekt gigaberuházásának azonnali felfüggesztéséért küzdenek.

A dél-alföldi régió, és különösen Kiskunhalas környéke régóta ismert jelentős föld alatti energiahordozóiról, legyen szó geotermikus energiáról vagy fosszilis gázokról. A térségben most fókuszba került projekt azonban méreteit tekintve minden eddigi hazai kezdeményezést felülmúl. A kiskunhalasi palagáz-projekt a tervek szerint a külföldi hátterű beruházó – köztük a kanadai CanCambria Energy Corporation – akár 17 milliárd köbméternyi gáz kitermelését is célozhatja a térségben, ami nagyjából a teljes ország kétéves gázfogyasztását fedezné. Ehhez a gigantikus mennyiséghez azonban a kőzet mélyéből kell kiszabadítani a gázt, amihez a szakemberek szerint több mint 100 új kút fúrására van szükség. Ez a volumen kétszer akkora, mint a békési Bazinban található Corvinus projekt, így jelenleg ez számít Magyarország legnagyobb tervezett nemhagyományos szénhidrogén-beruházásának.

A hagyományos gázkitermelés során a gáz a kőzetek természetes áteresztőképessége révén magától a fúrólyukhoz áramlik. Ezzel szemben Kiskunhalas térségében a földgáz úgynevezett tömött kőzetbe (tight gas) vagy palarétegekbe van zárva, jellemzően a felszín alatt 2,5–6,5 kilométeres mélységben, ahol extrém magas, akár 200–300 Celsius-fokos hőmérséklet uralkodik.