Elképesztő mennyiségű, több mint 100 gázkút épülhetne Bács megyében – civilek azonnal elkezdtek akciózni

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A tervezett palagáz-kitermelés ellen tiltakoznak Kiskunhalason. A civilek és a természetvédők több okból is problémásnak tartják a tervezett több mint száz gázkút megépítését.
T. M.
2026.10.21, 07:15
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A Kiskunhalas térségében tervezett palagáz- és tömöttgáz-kitermelés Magyarország eddigi legnagyobb nemhagyományos földgáz beruházása, amely több mint száz gázkút fúrását irányozza elő. Bár a kiskunhalasi palagáz-projekt célja a hazai energiabiztonság növelése és az importkitettség csökkentése, a rétegrepesztéses technológia súlyos vízügyi és környezetvédelmi aggályokat vet fel a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint kiszáradófélben lévő Homokhátságon.

gáz csövek gázkút
Száznál is több gázkút épülhet Kiskunhalasnál / Fotó: Reviczky Zsolt (képünk illusztráció)

A Baon.hu Bács-Kiskun megyei hírportál arról számolt be, hogy miközben a beruházás a hazai energiaszuverenitás megerősítését és az importfüggőség csökkentését ígéri, a technológiához szükséges hidraulikus rétegrepesztés súlyos környezetvédelmi és vízügyi aggályokat vet fel a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint, akik a klímaváltozás és az aszályok miatt amúgy is kritikus állapotban lévő, kiszáradófélben lévő dél-alföldi Homokhátságon a helyi közösségek és a zöldszervezetek már országos moratóriumért és a kiskunhalasi palagáz-projekt gigaberuházásának azonnali felfüggesztéséért küzdenek.

A dél-alföldi régió, és különösen Kiskunhalas környéke régóta ismert jelentős föld alatti energiahordozóiról, legyen szó geotermikus energiáról vagy fosszilis gázokról. A térségben most fókuszba került projekt azonban méreteit tekintve minden eddigi hazai kezdeményezést felülmúl. A kiskunhalasi palagáz-projekt a tervek szerint a külföldi hátterű beruházó – köztük a kanadai CanCambria Energy Corporation – akár 17 milliárd köbméternyi gáz kitermelését is célozhatja a térségben, ami nagyjából a teljes ország kétéves gázfogyasztását fedezné. Ehhez a gigantikus mennyiséghez azonban a kőzet mélyéből kell kiszabadítani a gázt, amihez a szakemberek szerint több mint 100 új kút fúrására van szükség. Ez a volumen kétszer akkora, mint a békési Bazinban található Corvinus projekt, így jelenleg ez számít Magyarország legnagyobb tervezett nemhagyományos szénhidrogén-beruházásának.

A hagyományos gázkitermelés során a gáz a kőzetek természetes áteresztőképessége révén magától a fúrólyukhoz áramlik. Ezzel szemben Kiskunhalas térségében a földgáz úgynevezett tömött kőzetbe (tight gas) vagy palarétegekbe van zárva, jellemzően a felszín alatt 2,5–6,5 kilométeres mélységben, ahol extrém magas, akár 200–300 Celsius-fokos hőmérséklet uralkodik.

Mivel ezek a kőzetek nem áteresztőek, a gáz kinyeréséhez hidraulikus rétegrepesztést kell alkalmazni. Ennek során:

  • Extrém magas nyomáson több millió liter vizet sajtolnak le a mélybe.
  • A vízhez szilárd támasztóanyagot (homokot) kevernek, hogy a repedéseket nyitva tartsák.
  • A keverékhez különféle vegyi anyagokat adnak, amelyek csökkentik a súrlódást és gátolják a korróziót.
  • A technológia hatékonysága azonban alacsony, a kutak gyorsan kimerülnek, ami folyamatos új fúrási kényszert szül.

A növekvő kockázatok miatt a kiskunhalasi és térségi civil szervezetek összefogtak, és online petíciót indítottak a beruházások azonnali felfüggesztéséért. A helyi kezdeményezés csatlakozott az MTVSZ által hirdetett országos „Stop palagáz!” kampányhoz, amely törvényi moratóriumot követel az összes nemhagyományos szénhidrogén-projekt leállítására Magyarországon.

„Érdemes volt a Magyar Természetvédők Szövetsége Stop palagáz! civil kezdeményezéséhez csatlakoznunk: munkánk és a szeptember végi kiskunhalasi civil szakértői beszélgetésünk nyomán a térségben lakossági témává vált a Kiskunhalas környéki koncessziók, tömött gáz (tight gas) kérdése. Az indított online petíciót bármely magyar állampolgár aláírhatja, hiszen a palagáz-úthenger sajnos egyelőre robog tovább ország-szerte” – emelte ki dr. Radvánszki Jolán, a Halasi Közéleti Asztaltársaság (HAKA) tagja.

A helyi civilek ezzel érvelnek a készülő beruházás ellen

A civilek álláspontja szerint a rövid távú fosszilis profit nem írhatja felül a helyi közösségek hosszú távú életfeltételeit és az Alföld megmaradását. Az országos moratórium egyszerre védené hazánk és kiemelten Alföld vízkészleteit, a mezőgazdaságot, a lakosság egészségét és Magyarország hosszú távú érdekeit.

A beruházás ellenzőinek legfőbb érve a technológia elképesztő vízigénye. A Homokhátság Magyarország egyik leginkább elsivatagosodó területe, ahol a mezőgazdaság és a lakosság is állandó vízhiánnyal küzd. A környezetvédelmi szervezetek, mint a Magyar Természetvédők Szövetsége, arra figyelmeztetnek, hogy egyetlen palagázkút működtetése is 10–15 millió liter tiszta édesvizet vonhat el a környezettől. A tervezett százas kútmennyiség így visszafordíthatatlanul megterhelheti a térség sérülékeny vízbázisát, kiszárítva a talajt és veszélyeztetve az ivóvízellátást.

A tiltakozók szerint a víz elhasználása mellett a visszamaradó szennyeződés is komoly veszélyforrás. A repesztés után a felszínre visszajutó úgynevezett visszanyert folyadék nemcsak a mesterségesen hozzáadott vegyi anyagokat tartalmazza, hanem a mélyből kioldódott nehézfémeket, sókat és esetenként természetes radioaktív anyagokat is. Ezek biztonságos elhelyezése vagy visszasajtolása komoly környezetbiztonsági kockázatot jelent – figyelmeztetnek a zöld szervezetek, akik azt kérik, hogy a kormány független szakértőkkel vizsgáltassa meg a hazai palagázok összes környezeti, társadalmi és gazdasági kockázatát, lehetséges hatásait és számoljanak olyan energiaátmeneti forgatókönyvekkel, amelyeknek a palagáz nem része. A vizsgálat eredményeit és a terveket pedig osszák meg a szakmai szervezetekkel és lakossággal, és nyilvánosan konzultáljanak róla.

Egyre több gázkút termel Békés vármegyében

Még 2024 elején helyezték üzembe a negyedik kutat is a Békés megyei nyékpusztai földgáz lelőhelyen. Az akkori Energiaügyi Minisztérium az üzembe helyezés kapcsán kiemelte, hogy a belföldi források fokozott hasznosításával a kormány Magyarország energiaszuverenitását és a hazai fogyasztók ellátásbiztonságát szeretné erősíteni.

Az MVM csoport részvételével, vegyesvállalati struktúrában megvalósuló Corvinus projekt a terület szénhidrogén-potenciáljának folyamatos kiaknázására, a napi kapacitás emelésére törekszik. A Békés vármegyében található mezőn az első kút 2023 februárja óta üzemel.

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