Sokan fognak csodálkozni Magyarországon, mikor megkapják az első téli gázszámlát: az MVM elmagyarázta, mi történik a rezsivel – kényes hónapok jönnek

Már korábban eldőlt, hogy melyik háztartás hogyan, mikor egyenlíti ki a magas téli gázfogyasztása árát. Akkor dőlt el, amikor az adott háztartás számlázási módot választott. Az elszámolás alapvetően kétféle gázárral történik: az alacsony, kedvezményes (rezsicsökkentett) hatósági árral és a piacinak mondott, de annál alacsonyabb, szintén hatóságival. Számlázási módból is kettő van: az egyik hónapra pontos, fogyasztáskövető és időjárásfüggő, a másikban viszont nem érkezik telente sokkoló, ki-, kiugró havi gázszámla.

Télen sok háztartás több gázt használ, de a havi gázszámla a választott számlázási módon is múlik/Fotó: Csomor Ádám / Világgazdaság

A havi diktálással mindig képben lehetünk

Aki havonta diktálja a mérőállást, az a téli megemelkedett fogyasztását a fogyasztás tényleges időszakában, azaz közvetlenül a téli és kora tavaszi hónapokban (december és április között) fizeti meg az MVM Next tájékoztatása szerint. (A diktálást helyettesítheti az elosztói leolvasás vagy az éves becslés is.)

A téli számlák ilyenkor kiugróan magasak, viszont nyáriak nagyon alacsonyak. A téli és a nyári számla közötti különbség még nagyobb lehetne amiatt, hogy 2021 augusztusa óta minden háztartás csak adott mennyiségű földgázt használhat fel kedvezményes, rezsicsökkentett áron, az afeletti mennyiségért pedig magasabb díjat fizet.

Emiatt ugyanis, bár nyáron kényelmesen benne marad a kedvezményes, átlagfogyasztásnak nevezett mennyiségben, a fűtési idényben jó eséllyel minden hónapban kifut belőle, vagyis még jobban megugrana a számlája. Ráadásul úgy, hogy a keret feletti mennyiségért magasabb árat fizeti. Ez még akkor is így lenne, ha a fogyasztó a téli kerettúllépés ellenére éves szinten sáv alatt maradna.

Kisimul kissé a gázszámla

A konstrukció e hátulütőjét az egyetemes szolgáltató azonban kiküszöbölte. Az egy hónapra jutó kedvezményes áron vásárolható mennyiséget nem az éves mennyiség egytizenketted részeként határozta meg, hanem hozzáigazította az adott felhasználó fogyasztásának jellemző alakulásához.

A jellemző fogyasztás alakulását az úgynevezett jelleggörbe mutatja.

A görbe a fűtési idényen kívüli hónapokhoz kisebb, az azon belüliekhez nagyobb kedvezményes mennyiséget rendelt. Így már sokkal könnyebb nem több gázt használni a kedvezményes mennyiségnél. A kedvezményes mennyiség évi 1729 köbméter. Ez a mennyiség 2022. óta mindig augusztus 1. és a következő év július 31. közötti időszakra érvényes.