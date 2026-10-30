Sokan fognak csodálkozni Magyarországon, mikor megkapják az első téli gázszámlát: az MVM elmagyarázta, mi történik a rezsivel – kényes hónapok jönnek
Már korábban eldőlt, hogy melyik háztartás hogyan, mikor egyenlíti ki a magas téli gázfogyasztása árát. Akkor dőlt el, amikor az adott háztartás számlázási módot választott. Az elszámolás alapvetően kétféle gázárral történik: az alacsony, kedvezményes (rezsicsökkentett) hatósági árral és a piacinak mondott, de annál alacsonyabb, szintén hatóságival. Számlázási módból is kettő van: az egyik hónapra pontos, fogyasztáskövető és időjárásfüggő, a másikban viszont nem érkezik telente sokkoló, ki-, kiugró havi gázszámla.
A havi diktálással mindig képben lehetünk
Aki havonta diktálja a mérőállást, az a téli megemelkedett fogyasztását a fogyasztás tényleges időszakában, azaz közvetlenül a téli és kora tavaszi hónapokban (december és április között) fizeti meg az MVM Next tájékoztatása szerint. (A diktálást helyettesítheti az elosztói leolvasás vagy az éves becslés is.)
A téli számlák ilyenkor kiugróan magasak, viszont nyáriak nagyon alacsonyak. A téli és a nyári számla közötti különbség még nagyobb lehetne amiatt, hogy 2021 augusztusa óta minden háztartás csak adott mennyiségű földgázt használhat fel kedvezményes, rezsicsökkentett áron, az afeletti mennyiségért pedig magasabb díjat fizet.
Emiatt ugyanis, bár nyáron kényelmesen benne marad a kedvezményes, átlagfogyasztásnak nevezett mennyiségben, a fűtési idényben jó eséllyel minden hónapban kifut belőle, vagyis még jobban megugrana a számlája. Ráadásul úgy, hogy a keret feletti mennyiségért magasabb árat fizeti. Ez még akkor is így lenne, ha a fogyasztó a téli kerettúllépés ellenére éves szinten sáv alatt maradna.
Kisimul kissé a gázszámla
A konstrukció e hátulütőjét az egyetemes szolgáltató azonban kiküszöbölte. Az egy hónapra jutó kedvezményes áron vásárolható mennyiséget nem az éves mennyiség egytizenketted részeként határozta meg, hanem hozzáigazította az adott felhasználó fogyasztásának jellemző alakulásához.
A jellemző fogyasztás alakulását az úgynevezett jelleggörbe mutatja.
A görbe a fűtési idényen kívüli hónapokhoz kisebb, az azon belüliekhez nagyobb kedvezményes mennyiséget rendelt. Így már sokkal könnyebb nem több gázt használni a kedvezményes mennyiségnél. A kedvezményes mennyiség évi 1729 köbméter. Ez a mennyiség 2022. óta mindig augusztus 1. és a következő év július 31. közötti időszakra érvényes.
Megeshet persze, hogy adott felhasználó téli gázfogyasztása még ezen a megemelt téli havi kereten is felül van. Ez esetben viszont többletfelhasználáshoz tartozó magasa, piacinak nevezett (de annál alacsonyabb) árat is azonnal, az aktuális havi számlában kell megfizetnie. Azonban, ha egyes hónapokban ki is lépett a kedvezményes sávból és emiatt többet fizetett, de éves szinten mégsem használt többet az átlagfogyasztásként meghatározott mennyiségnél, akkor a túlfizetését az MVM Next legkésőbb az éves elszámoló számlájában jóváírja.
A rezsicsökkentett és a (hatósági) piaci ár közötti különbséget jól szemlélteti, hogy amennyiben valaki éves szinten 20 százalékkal több gázt használ az átlagfogyasztásként meghatározott mennyiségnél, akkor az éves átlagos gázszámlája nagyjából megháromszorozódik. (Ezt az arányt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal eredetileg a havi számlára számolta ki, de e háromszorozódás havi szinten csak a diktálós ügyfelekre és a jelleggörbe figyelmen kívül hagyása esetén érvényes.)
A havi diktálást elsősorban azoknak célszerű választaniuk, akiknek nem gond az esetenként megugró számlák rendezése. Ha pontosan látjuk, hogy adott hónapban mennyi gázt használunk és azért mennyit fizetünk, akkor az jobban ösztönöz minket a gázzal való takarékoskodásra. Azonban még ezek a magas téli számlák is érdemben alacsonyabbak annál, mintha a gáz piaci árat kellene megfizetni.
Kényelmesebb az átalány
A fogyasztók döntő része azonban nem havi mérés alapján fizet, hanem átalányt. Ez az egyenletes részszámlázás megóvja a magas téli gázköltségtől. A szolgáltató az ügyfél becsült éves fogyasztását 11 egyenlő részre osztva számlázza ki számára. Valós téli fogyasztást az ügyfél évente csak egyszer, a tizenkettedik számlával fizetni meg az éves elszámoló számla benyújtásakor. Ilyenkor kell kifizetnie annak a mennyiségnek az árát is, amennyivel éves szinten kilépett az átlagfogyasztásból. A villanyórát elfelejtheti, elég évente egyszer leolvasnia.
Napra pontosan számol az MVM Next
E becsült éves mennyiséget azonban az ügyfél bármikor megemelheti vagy csökkentheti. Ezt akkor érdemes megtennie, ha jelentősen változik a fogyasztási szokása. Ilyen eset, ha például csökkentette lakás vagy épület gázigényét épületszigetelésen, nyílászárócserén vagy más energiaforrás (geotermikus fűtés) bekapcsolásán keresztül.
Változás természetesen a fűtött helyiségek számának növelése is. Viszont – figyelmeztet a szolgáltató – vélt spórolásból nem célszerű csökkenteni a várható fogyasztást. Ilyenkor ugyanis bár kisebb havi számlák érkeznek, de, ha nem történik meg a spórolás, akkor az éves elszámoláskor egy összegben nagyobb tételt kell kifizetni.
A kedvezményes áron kapott gázmennyiséget a részszámlákban úgy határozza meg a szolgáltató, hogy az elszámolt napok számát megszorozza az egy napra jutó kedvezményes árú gázmennyiséggel. Vagyis a havi mennyiség attól függ, hogy hány napos a hónap. Mivel egy havi részszámlában elszámolt gázmennyiség fixen a várható fogyasztás 1/12 része, a kedvezmény pedig naparányos, a rövidebb hónapokban,
leggyakrabban februárban megjelenhet piaci ár akkor is, ha az éves mennyiség még szűken a keret alatt is van.
Az egy napra jutó kedvezményes mennyiség 174,4 megajoule, ha nincsen szökőév, amely fűtőértéktől függően 4,5-5 köbméter.
- Ha a várható éves fogyasztás alapján beállított mennyiség a kedvezményes sávhatár alatt marad, akkor a számlában jellemzően csak kedvezményes ár fog szerepelni.
- Ha a várható éves fogyasztás meghaladja a kedvezményes mennyiséget, akkor a legtöbb esetben lakossági piaci ár (versenypiaci költségeket tükröző ár) is szerepelni fog a számlán.
Az ügyfél éves elszámolási időszaka nem esik egybe az adott év augusztus 1. és a rákövetkező év július 31. közötti kedvezményes időszakkal, akkor az ügyfél éves elszámolási időszakára járó esetlegesen el nem számolt kedvezményes mennyiség nem vész el, azt a következő éves elszámolási időszak elszámolásakor rendezzük.
Az előre fizetős gázórák feltöltését az augusztus 1. és a következő július 31. közötti kedvezményes évben 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3 gázmennyiségig a kedvezményes áron, e fölött pedig a magasabb áron fogjuk elszámolni egységesen, minden ügyfélnél.
Az áramnál egyszerűbb
A villamos energia esetében nincs jelleggörbe. Ennél a terméknél az MVM Next minden hónapban a teljes éves kedvezményes keret egytizenketted részét számlázza. Ha az éves fogyasztás nagyobb a kedvezményes limitnél, akkor a különbözetet az elszámoló számlában piaci áron számlázzák ki. A kedvezményes villamosenergia-mennyiség évi 63 645 megajoule.