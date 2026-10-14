Deviza
EUR/HUF364,17 +0,07% USD/HUF327,55 +0,82% GBP/HUF430,66 0% CHF/HUF390,32 +0,04% PLN/HUF83,27 +0,02% RON/HUF68,25 +0,09% CZK/HUF14,94 -0,01% EUR/HUF364,17 +0,07% USD/HUF327,55 +0,82% GBP/HUF430,66 0% CHF/HUF390,32 +0,04% PLN/HUF83,27 +0,02% RON/HUF68,25 +0,09% CZK/HUF14,94 -0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 669,89 +0,08% MTELEKOM2 646 +1,74% MOL4 966 +1,41% OTP41 680 -1,73% RICHTER12 600 +2,78% OPUS209 -3,35% ANY6 160 -0,32% AUTOWALLIS119,5 -1,67% WABERERS4 200 -1,67% BUMIX8 749,67 -1,03% CETOP4 894,16 +0,6% CETOP NTR3 157,98 -0,15% BUX143 669,89 +0,08% MTELEKOM2 646 +1,74% MOL4 966 +1,41% OTP41 680 -1,73% RICHTER12 600 +2,78% OPUS209 -3,35% ANY6 160 -0,32% AUTOWALLIS119,5 -1,67% WABERERS4 200 -1,67% BUMIX8 749,67 -1,03% CETOP4 894,16 +0,6% CETOP NTR3 157,98 -0,15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Magyar cég folytathatja a Gondosóra-programot: nem akármilyen eszközzel rukkoltak elő

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új szereplő jelentkezett be a Gondosóra-program következő időszakára: a MOHAnet Mobilsystems Zrt. saját fejlesztésű segélyhívó eszközével és távfelügyeleti rendszerével akár a szolgáltatás működtetését is átvenné.
VG
2026.10.14, 16:10
Szóljon hozzá!

Új szereplő jelentkezett be a Gondosóra-program következő időszakára: a magyar MOHAnet Mobilsystems Zrt. nemcsak saját fejlesztésű segélyhívó készüléket kínálna a jelenlegi eszközök alternatívájaként, hanem megfelelő megbízás esetén a szolgáltatás működtetésében is szerepet vállalna. A kérdés azért vált sürgetővé, mert a Gondosóra jelenlegi üzemeltetési konstrukciója december 31-én megszűnik, miközben a kormány már jelezte, hogy a programot fenn akarja tartani, de új alapokra helyezné.

Magyar cég folytathatja a Gondosóra-programot: nem akármilyen eszközzel rukkoltak elő
Magyar cég folytathatja a Gondosóra-programot: nem akármilyen eszközzel rukkoltak elő / Fotó: MOHAnet Mobilsystems Zrt.

A MOHAnet október 14-én mutatta be SOS PAGER PRO nevű készülékét, amelyet kifejezetten segélyhívó és távfelügyeleti feladatokra fejlesztett. A 44 grammos eszköz egy nagyméretű gombbal használható, kétirányú beszédkapcsolatot biztosít, GPS-szel, elesés- és ütésérzékeléssel, valamint beltéri helymeghatározást segítő Bluetooth-technológiával is rendelkezik. A gyártó szerint 

az akkumulátor akár 48 órás készenléti időt biztosít, a rendszerhez pedig további érzékelők – például füst-, szén-monoxid- vagy vízszivárgás-érzékelők – is csatlakoztathatók.

A bemutató időzítése nem véletlen. A Gondosóra-program 2022-es indulása óta több mint egymillió jelzőkészüléket szállítottak ki, a kormány augusztusi adatai szerint több mint 650 ezer eszköz van aktív használatban. A diszpécserszolgálathoz átlagosan napi kétezer jelzés érkezik, és a szolgáltató adatai alapján több mint 120 ezer esetben volt szükség a 112-es segélyhívó bevonására.

A MOHAnet már felkereste a minisztériumot is

A program jövője ugyanakkor nyitott. A Tudományos és Technológiai Minisztérium augusztusban közölte, hogy a Gondosóra működtetésével kapcsolatban végzett átvilágítás után feljelentést tett több, közpénzek felhasználásával összefüggő bűncselekmény gyanúja miatt. A tárca szerint a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. a szolgáltatás működtetését szinte teljes egészében kiszervezte a 4iG-nek és alvállalkozóinak; ez a szerződés 2026. december 31-én megszűnik. A büntetőjogi felelősség megállapítása természetesen a nyomozó hatóságok, az ügyészség és végső soron a bíróság feladata.

A minisztérium azt is egyértelművé tette, hogy magát a Gondosóra-programot nem szüntetné meg. 

A cél a tárca szerint egy átláthatóbb és fenntarthatóbb konstrukció kialakítása, miközben a szolgáltatásnak az átmeneti időszakban is folyamatosan működnie kell.

Havasi Zoltán, a MOHAnet Mobilsystems Zrt. vezérigazgatója a Világgazdaságnak elmondta, hogy 

a társaság részéről meg van a nyitottság, és igyekeztek minden releváns minisztériumi szereplőt megkeresni annak érdekében, hogy bemutathassák a megoldásukat és egyeztessenek a program jövőjéről. 

Választ azonban egyelőre egyik megkeresésükre sem kaptak.

A vállalat közleményében azt írta, megfelelő megbízás esetén saját eszközeivel és távfelügyeleti technológiájával akár a szolgáltatás átvételében is részt venne. Ez azonban csak az egyik lehetséges forgatókönyv: a kormány augusztusi közlése alapján a Gondosóra jövőbeni működési modellje még kialakítás alatt áll, és egyelőre nem ismert, hogy milyen eljárásban, milyen műszaki és pénzügyi feltételekkel választják majd ki a következő időszak technológiai és üzemeltetési szereplőit.

Kapcsolódó

 

Szóljon hozzá!
Gondosóra-program
gondosóra
segélyhívók
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu