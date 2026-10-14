Új szereplő jelentkezett be a Gondosóra-program következő időszakára: a magyar MOHAnet Mobilsystems Zrt. nemcsak saját fejlesztésű segélyhívó készüléket kínálna a jelenlegi eszközök alternatívájaként, hanem megfelelő megbízás esetén a szolgáltatás működtetésében is szerepet vállalna. A kérdés azért vált sürgetővé, mert a Gondosóra jelenlegi üzemeltetési konstrukciója december 31-én megszűnik, miközben a kormány már jelezte, hogy a programot fenn akarja tartani, de új alapokra helyezné.

Magyar cég folytathatja a Gondosóra-programot: nem akármilyen eszközzel rukkoltak elő / Fotó: MOHAnet Mobilsystems Zrt.

A MOHAnet október 14-én mutatta be SOS PAGER PRO nevű készülékét, amelyet kifejezetten segélyhívó és távfelügyeleti feladatokra fejlesztett. A 44 grammos eszköz egy nagyméretű gombbal használható, kétirányú beszédkapcsolatot biztosít, GPS-szel, elesés- és ütésérzékeléssel, valamint beltéri helymeghatározást segítő Bluetooth-technológiával is rendelkezik. A gyártó szerint

az akkumulátor akár 48 órás készenléti időt biztosít, a rendszerhez pedig további érzékelők – például füst-, szén-monoxid- vagy vízszivárgás-érzékelők – is csatlakoztathatók.

A bemutató időzítése nem véletlen. A Gondosóra-program 2022-es indulása óta több mint egymillió jelzőkészüléket szállítottak ki, a kormány augusztusi adatai szerint több mint 650 ezer eszköz van aktív használatban. A diszpécserszolgálathoz átlagosan napi kétezer jelzés érkezik, és a szolgáltató adatai alapján több mint 120 ezer esetben volt szükség a 112-es segélyhívó bevonására.

A MOHAnet már felkereste a minisztériumot is

A program jövője ugyanakkor nyitott. A Tudományos és Technológiai Minisztérium augusztusban közölte, hogy a Gondosóra működtetésével kapcsolatban végzett átvilágítás után feljelentést tett több, közpénzek felhasználásával összefüggő bűncselekmény gyanúja miatt. A tárca szerint a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. a szolgáltatás működtetését szinte teljes egészében kiszervezte a 4iG-nek és alvállalkozóinak; ez a szerződés 2026. december 31-én megszűnik. A büntetőjogi felelősség megállapítása természetesen a nyomozó hatóságok, az ügyészség és végső soron a bíróság feladata.

A minisztérium azt is egyértelművé tette, hogy magát a Gondosóra-programot nem szüntetné meg.

A cél a tárca szerint egy átláthatóbb és fenntarthatóbb konstrukció kialakítása, miközben a szolgáltatásnak az átmeneti időszakban is folyamatosan működnie kell.