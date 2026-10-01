Nevet vált a Westend és a Müpa tulajdonosa, Devo Csoportnak hívják mostantól a Gránit Pólust

A Demján Sándor által 1996-ban alapított Gránit Pólus Csoport 2026. szeptember 30-tól Devo Csoport néven folytatja működését. A névváltás a vállalat fejlődésének új szakaszát jelzi: az elsősorban ingatlanfejlesztéseiről és üzemeltetési tevékenységéről ismert cégcsoport mára Magyarország egyik legnagyobb magántulajdonban lévő befektetési konglomerátuma.

A korábbi Gránit Pólusból lett Devo egyik ikonikus fejlesztése / Fotó: Media deSign SRL

Az elmúlt évek tudatos konszolidációjának, portfólióépítésének és az új üzleti lehetőségeket feltáró kezdeményezéseinek eredményeként egy diverzifikált portfóliójú vagyonkezelő és tőkebefektető vállalat jött létre, amely több növekvő ágazatban is erősíti jelenlétét − olvasható a társaság közleményében.

Gránitból Pólusból Devo

A Devo az elmúlt több mint harminc évben elsősorban az ingatlanszektorban és a városfejlesztés területén megszerzett tudására és tapasztalataira építve bővíti tevékenységét.

Történetéhez olyan, Budapest városképét is meghatározó fejlesztések kapcsolódnak, mint a nyitásától kezdve hazánk és a régió legnagyobb bevásárlóközpontja, a Westend, valamint a hazai kulturális élet meghatározó intézménye, a Müpa Budapest.

A Devo erre az örökségre építve kezdi meg történetének következő fejezetét: miközben továbbra is felelős tulajdonosként és megfelelő gondossággal kezeli meglévő vagyonelemeit, megújult ambícióval tekint a magyarországi befektetési lehetőségekre, azok iparágától és gazdasági profiljától függetlenül.

Strukturális átalakítás

A Devo tevékenysége nyolc üzletágra épül: kereskedelmi ingatlanüzemeltetés, lakásfejlesztés, ipari ingatlan hasznosítás, filmipar, proptech, repülőtér-üzemeltetés, biztonsági szolgáltatások és tőkebefektetések. A cégcsoport közölte, hogy ezeket a korábban egymástól függetlenül működő területeket mostantól egységes stratégia mentén, közös menedzsment alatt fejleszti tovább.

„A Devo épít a vagyonkezelőként és ingatlanfejlesztőként felhalmozott tapasztalatainkra, és ezt a tudást fogjuk új területeken is kamatoztatni. A diverzifikált portfólió kiegyensúlyozottabb működést tesz lehetővé az ingatlanpiac változó környezetében, miközben új üzleti lehetőségek előtt is megnyitja az utat. Nyitottan keressük mindazokat a befektetési lehetőségeket, amelyekben hosszú távon értéket látunk, függetlenül attól, hogy azok az ingatlanszektorhoz kapcsolódnak-e vagy azon kívül helyezkednek el. Célunk, hogy a legújabb befektetési üzletágunkra építve rövid időn belül a hazai piac meghatározó magántőkebefektető szereplői közé tartozzunk” – mondta Vogel András, a Devo Csoport tulajdonosa, majd hozzátette, hogy

a társaság Demján Sándor örökségéből mindenekelőtt a távlatos gondolkodást és az egész ország fejlődését szolgáló értékteremtés iránti elkötelezettséget viszi tovább.

A kereskedelmi ingatlanok üzemeltetése továbbra is meghatározó szerepet kap, amelyet egyre hangsúlyosabban egészít ki a proptech, vagyis az ingatlanok működtetéséhez kapcsolódó technológiai és digitális innováció. A Westend üzemeltetésében például olyan fejlett épületfelügyeleti rendszerre támaszkodik a vállalat, amely az energiafelhasználás és az üzemeltetési költségek csökkentéséhez egyaránt hozzájárul.