A GTA VI még meg sem jelent, de már most alaposan átrendezte a konzolpiacot . Magyarországon az augusztus végi nagy bemutató után hétszeresére ugrott a konzolok iránti érdeklődés, a PlayStation 5 Pro esetében pedig közel tizennégyszeres növekedést mért az Árukereső. A helyzet azonban nem egyszerűen arról szól, hogy elfogytak a gépek: miközben egy PS5 Slimhez még 250-280 ezer forint körül hozzá lehet jutni, a csúcskategóriás PS5 Pro már 600 ezer forint környékén is gazdára vár. A szétnyíló árak közben a használtpiacot is felértékelik, ahol ugyanaz a gép akár százezrekkel olcsóbban bukkanhat fel.

Kihalásos alapon dől el, kinek lesz konzolja a GTA VI-ra: felrobbant a magyar használtpiac – tízszeres árak repkednek, az új gépek ára az egekben / Fotó: Girts Ragelis

A Rockstar augusztus 27-én mutatta be részletesebben a november 19-én érkező Grand Theft Auto VI-ot. A játék induláskor kizárólag PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re jelenik meg, PC-s változatot egyelőre nem jelentettek be. Ez már önmagában is azt jelenti, hogy azoknak a PC-s játékosoknak is konzolt kell venniük, akik az első naptól szeretnének visszatérni Vice Citybe.

A magyar kereslet szinte azonnal reagált. Az Árukereső adatai szerint a bemutató utáni napon egy átlagos augusztusi naphoz képest körülbelül hétszer annyi konzolos átkattintást mértek. A PS5 Pro esetében az érdeklődés közel tizennégyszeresére ugrott, a PS5 Slim pedig még három héttel később is nagyjából 3,4-szer akkora keresletet vonzott, mint a bemutató előtt.

A PS5 Pro-nál szakadt el igazán a cérna

A bemutató hatása leginkább a PlayStation 5 Pro esetében látványos. Az Árukeresőn a legolcsóbb ajánlat a GTA VI-bemutató előtt még 358 890 forint körül mozgott, utána 539 900 forintra emelkedett, szeptember elején pedig rövid időre a 700 ezer forintos szintet is elérte. Közben a modellt kínáló kereskedők száma a korábbi nagyjából nyolcról három-négyre esett vissza.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy PS5 Prót egyáltalán ne lehetne kapni. A Konzolvilágnál jelenleg

van készleten a 2 TB-os 2025-ös modell 599 990 forintért, lemezmeghajtóval együtt pedig 639 990 forintért.

Vagyis a probléma nem is az, hogy van-e egyáltalán konzol, hanem, hogy milyen árat vagyunk hajlandóak kifizetni érte. A Sony hivatalos európai ajánlott ára április óta 899,99 euró, ami a mostani árfolyamon nagyjából 329 ezer forint. Ehhez képest a 600 ezer forintos magyar bolti ár már jelentős felárat jelent, még akkor is, ha az adózási, disztribúciós és beszerzési költségeket is figyelembe vesszük.