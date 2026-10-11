Kihalásos alapon dől el, kinek lesz konzolja a GTA VI-ra: felrobbant a magyar használtpiac – tízszeres árak repkednek, az új gépek ára az egekben
A GTA VI még meg sem jelent, de már most alaposan átrendezte a konzolpiacot . Magyarországon az augusztus végi nagy bemutató után hétszeresére ugrott a konzolok iránti érdeklődés, a PlayStation 5 Pro esetében pedig közel tizennégyszeres növekedést mért az Árukereső. A helyzet azonban nem egyszerűen arról szól, hogy elfogytak a gépek: miközben egy PS5 Slimhez még 250-280 ezer forint körül hozzá lehet jutni, a csúcskategóriás PS5 Pro már 600 ezer forint környékén is gazdára vár. A szétnyíló árak közben a használtpiacot is felértékelik, ahol ugyanaz a gép akár százezrekkel olcsóbban bukkanhat fel.
A Rockstar augusztus 27-én mutatta be részletesebben a november 19-én érkező Grand Theft Auto VI-ot. A játék induláskor kizárólag PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re jelenik meg, PC-s változatot egyelőre nem jelentettek be. Ez már önmagában is azt jelenti, hogy azoknak a PC-s játékosoknak is konzolt kell venniük, akik az első naptól szeretnének visszatérni Vice Citybe.
A magyar kereslet szinte azonnal reagált. Az Árukereső adatai szerint a bemutató utáni napon egy átlagos augusztusi naphoz képest körülbelül hétszer annyi konzolos átkattintást mértek. A PS5 Pro esetében az érdeklődés közel tizennégyszeresére ugrott, a PS5 Slim pedig még három héttel később is nagyjából 3,4-szer akkora keresletet vonzott, mint a bemutató előtt.
A PS5 Pro-nál szakadt el igazán a cérna
A bemutató hatása leginkább a PlayStation 5 Pro esetében látványos. Az Árukeresőn a legolcsóbb ajánlat a GTA VI-bemutató előtt még 358 890 forint körül mozgott, utána 539 900 forintra emelkedett, szeptember elején pedig rövid időre a 700 ezer forintos szintet is elérte. Közben a modellt kínáló kereskedők száma a korábbi nagyjából nyolcról három-négyre esett vissza.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy PS5 Prót egyáltalán ne lehetne kapni. A Konzolvilágnál jelenleg
van készleten a 2 TB-os 2025-ös modell 599 990 forintért, lemezmeghajtóval együtt pedig 639 990 forintért.
Vagyis a probléma nem is az, hogy van-e egyáltalán konzol, hanem, hogy milyen árat vagyunk hajlandóak kifizetni érte. A Sony hivatalos európai ajánlott ára április óta 899,99 euró, ami a mostani árfolyamon nagyjából 329 ezer forint. Ehhez képest a 600 ezer forintos magyar bolti ár már jelentős felárat jelent, még akkor is, ha az adózási, disztribúciós és beszerzési költségeket is figyelembe vesszük.
A piac másik fele sokkal kevésbé drámai. Az Árukeresőn jelenleg a PS5 Slim Digital 238 ezer forint környékétől, a lemezes PS5 Slim pedig nagyjából 258 ezer forinttól érhető el, több mint tíz különböző ajánlattal. Az augusztusi bemutató óta ezek is drágultak, de nagyságrendileg nem kerültek olyan helyzetbe, mint a Pro.
Ez fontos különbség. Aki egyszerűen csak GTA VI-kompatibilis PlayStationt keres, annak továbbra is van új gép negyedmillió forint környékén. Aki viszont a legerősebb Sony-konzolt szeretné, annak már több mint kétszer ekkora összeggel is számolnia kell. Az Xboxnál szintén szétnyílt a piac. Új Series X-ből jelenleg kevés ajánlat látható, az ár körülbelül 400 ezer forinttól indul, miközben a Series S még 185 ezer forint környékén elérhető.
A használtpiac hirtelen nagyon érdekes lett
Ekkora árkülönbségeknél természetesen a másodlagos piac is felértékelődik. A Jófogáson jelenleg 420 ezer forintért is találni bontatlan 2 TB-os PS5 Prót, ráadásul olyan hirdetés is van, amelyhez 2029-ig érvényes magyarországi garanciát kínálnak. Egy másik, újszerű példány 429 990 forintért szerepel, míg egy keveset használt, garanciális újabb modell 399 900 forintért keresi gazdáját.
Xboxnál még élesebb lehet a kontraszt. A HardverAprón kereskedőtől, garanciával 184 900 forintos Series X is található, miközben újonnan az Árukeresőn 399 990 forint környékén indul a modell. A használtpiac tehát nem azért érdekes, mert minden gép ott is méregdrága, hanem éppen azért, mert bizonyos modelleknél már óriási különbség alakult ki az új, importból vagy szűk készletből érkező gépek és a korábban megvásárolt példányok között.
Külföldön is megindult a roham
A GTA VI-hatás nem csak magyar sajátosság: az Egyesült Királyságban a bemutató hetében a PlayStation 5 eladásai 33 százalékkal, az Xbox Series X/S értékesítése 34 százalékkal nőtt az előző héthez képest. Az Egyesült Államokban ugyanekkor a PS5 eladásai 17, az Xboxé 9 százalékkal emelkedtek.
Az amerikai növekedés összesen kevesebb mint nyolcezer plusz konzolt jelentett, a brit piacon pedig a Nintendo Switch 2 értékesítése is hasonló mértékben nőtt, noha arra nem érkezik GTA VI. Ettől még az időzítés és a magyar keresési adatok együtt erős kapcsolatot mutatnak a Rockstar bemutatója és a konzolpiaci érdeklődés között.
A különbség inkább az, hogy a nagy nyugati piacokon több értékesítési csatorna és nagyobb készlet áll a vásárlók rendelkezésére, míg Magyarországon az Xbox hivatalos forgalmazásának megszűnése és a PlayStation-disztribúció átalakulása miatt ugyanaz a keresleti hullám könnyebben hajtja fel az árakat.
Nem csak a GTA VI drágul a piac
A konzolok árának emelkedését mégsem lehet kizárólag a Rockstar játékára fogni. Az Xboxok drágulása már az augusztus 27-i bemutató előtt megkezdődött, és ugyanebben az időszakban a Nintendo Switch 2 ára is nagyjából 10 százalékkal nőtt Magyarországon, holott arra a GTA VI nem jelenik meg.
A globális memóriaárak emelkedése szintén növeli a gyártási költségeket,
a Sony pedig már tavasszal hivatalosan is jelentős áremelést hajtott végre a PlayStation 5 családnál. A GTA VI tehát nem létrehozta a drága és szűk konzolpiacot, hanem ráengedett egy hatalmas új keresleti hullámot.
A végeredmény összetett: ugyanazon a magyar piacon jelenleg lehet új PS5 Slimet venni nagyjából 250 ezer forintért, bontatlan PS5 Prót magánszemélytől körülbelül 420 ezerért, és ugyanazért a Pro modellért boltban 600 ezer forintot is elkérhetnek. A GTA VI-ra tehát lesz konzol, csak egyre inkább az dönti el, melyik, hogy mennyi pénzt hajlandó rááldozni a vásárló, és hogy kinek marad egyáltalán.