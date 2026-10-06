Már csak ez hiányzott: a magyar ipar egy teljes ágazata kerülhet bajba, egyszerre négy nagy gyárat fenyeget a helyzet – Kína az oka mindennek

Míg Európa autóipara hétről hétre egyre nehezebb helyzetbe kerül, az abroncsgyártókra egyre nagyobb nyomást helyez az olcsó kínai import. Az európai cégek folyamatosan veszítenek piaci részesedésükből, és ha ez így folytatódik, gyárak és munkahelyek kerülhetnek veszélybe. Ez Magyarországon különösen fájdalmas lehet, hiszen nálunk a gumiabroncsgyártás kifejezetten nagy iparág: Rácalmástól Tatabányán és Gyöngyöshalászon át Nyíregyházáig több óriáscégnek is van üzeme – írja az Autószektor.

Demonstráció a Hankook rácalmási gumiabroncsgyára előtt. (képünk llusztráció) / Fotó: AFP

Kína egyre nagyobb szeletet hasít ki a gumiabroncs-iparból is

A Tyres Europe megbízásából az Oxford Economics által készített friss tanulmány már lényegében segélykiáltásként figyelmeztet az ágazat helyzetére. Az elemzés szerint az európai gumiabroncsgyártást egyszerre szorítja az egyre nagyobb késztermékimport, illetve az, hogy a kontinens gyárai az alapanyagok jelentős részét is külföldről kénytelenek beszerezni.

A legnagyobb veszélyt az európai gyártók számára az olcsó ázsiai, azon belül is elsősorban kínai termékek térnyerése jelenti. Az Európai Bizottság adatai szerint 2021 és 2024 között a vizsgált kínai személyautó- és könnyűhaszongépjármű-abroncsok behozatala 57,3 millióról csaknem 93 millió darabra ugrott. Ezzel párhuzamosan a kínai termékek uniós piaci részesedése 18-ról 28 százalékra emelkedett, míg az európai gyártók részesedése ugyanezen időszakban 60-ról 53 százalékra csökkent.

Az Európai Bizottság vizsgálata szerint az uniós gyártók 2021 és 2024 között

mintegy 20 millió abroncsnyi termelést veszítettek,

értékesítésük hétmillió darabbal csökkent,

az ágazatban pedig körülbelül 4500 teljes munkaidős állás szűnt meg.

Brüsszel arra jutott, hogy a kínai import dömpingáron érkezett az uniós piacra és kárt okozott az európai iparnak. Júliusban ezért 4,3 és 45,3 százalék közötti végleges dömpingellenes vámokat vetettek ki a kínai személyautó- és könnyűteherautó-abroncsokra.

Az uniós intézmények számításai szerint Kína 2010-ben még az EU-n kívülről érkező személyautó-abroncsok értékének 29 százalékát adta, 2024-re ez az arány 58 százalékra nőtt. Az európai gyártás költségei ráadásul gyorsabban emelkedtek, mint az importárak, ami tovább rontotta az uniós üzemek versenyképességét.