Már csak ez hiányzott: a magyar ipar egy teljes ágazata kerülhet bajba, egyszerre négy nagy gyárat fenyeget a helyzet – Kína az oka mindennek
Míg Európa autóipara hétről hétre egyre nehezebb helyzetbe kerül, az abroncsgyártókra egyre nagyobb nyomást helyez az olcsó kínai import. Az európai cégek folyamatosan veszítenek piaci részesedésükből, és ha ez így folytatódik, gyárak és munkahelyek kerülhetnek veszélybe. Ez Magyarországon különösen fájdalmas lehet, hiszen nálunk a gumiabroncsgyártás kifejezetten nagy iparág: Rácalmástól Tatabányán és Gyöngyöshalászon át Nyíregyházáig több óriáscégnek is van üzeme – írja az Autószektor.
Kína egyre nagyobb szeletet hasít ki a gumiabroncs-iparból is
A Tyres Europe megbízásából az Oxford Economics által készített friss tanulmány már lényegében segélykiáltásként figyelmeztet az ágazat helyzetére. Az elemzés szerint az európai gumiabroncsgyártást egyszerre szorítja az egyre nagyobb késztermékimport, illetve az, hogy a kontinens gyárai az alapanyagok jelentős részét is külföldről kénytelenek beszerezni.
A legnagyobb veszélyt az európai gyártók számára az olcsó ázsiai, azon belül is elsősorban kínai termékek térnyerése jelenti. Az Európai Bizottság adatai szerint 2021 és 2024 között a vizsgált kínai személyautó- és könnyűhaszongépjármű-abroncsok behozatala 57,3 millióról csaknem 93 millió darabra ugrott. Ezzel párhuzamosan a kínai termékek uniós piaci részesedése 18-ról 28 százalékra emelkedett, míg az európai gyártók részesedése ugyanezen időszakban 60-ról 53 százalékra csökkent.
Az Európai Bizottság vizsgálata szerint az uniós gyártók 2021 és 2024 között
- mintegy 20 millió abroncsnyi termelést veszítettek,
- értékesítésük hétmillió darabbal csökkent,
- az ágazatban pedig körülbelül 4500 teljes munkaidős állás szűnt meg.
Brüsszel arra jutott, hogy a kínai import dömpingáron érkezett az uniós piacra és kárt okozott az európai iparnak. Júliusban ezért 4,3 és 45,3 százalék közötti végleges dömpingellenes vámokat vetettek ki a kínai személyautó- és könnyűteherautó-abroncsokra.
Az uniós intézmények számításai szerint Kína 2010-ben még az EU-n kívülről érkező személyautó-abroncsok értékének 29 százalékát adta, 2024-re ez az arány 58 százalékra nőtt. Az európai gyártás költségei ráadásul gyorsabban emelkedtek, mint az importárak, ami tovább rontotta az uniós üzemek versenyképességét.
Már tízből négy abroncs külföldről érkezik
Az Oxford Economics most közzétett tanulmánya szerint 2024-ben az EU-ban újonnan felszerelt mintegy 398 millió gumiabroncs 40 százaléka már az unión kívül készült. A haszongépjárműveknél ennél is súlyosabb a helyzet: minden második újonnan felszerelt abroncs importból származott.
Az ágazat közben az értéklánc másik végén is erősen függ a külvilágtól. Az importált köztes termékek az uniós gumiabroncsgyártás értékének 11,9 százalékát adják, szemben az EU gazdaságának 7 százalékos átlagával. Gumiból pedig az Európai Unió természetesen teljes egészében behozatalra szorul.
Adam McCarthy, a Tyres Europe főtitkára szerint a gumiabroncs technológiaintenzív, a közlekedés biztonsága szempontjából kritikus termék, ezért Európának stratégiai érdeke a fejlett gyártókapacitások megtartása. Érvelése szerint az erős uniós gyártóbázis mérsékli a külső beszállítóktól való függőséget, egyúttal ellenállóbbá teszi az egész európai autóipari értékláncot.
Magyarországon különösen nagy a tét
A folyamat Magyarországot közvetlenül érinti, mivel az elmúlt két évtizedben az ország az európai gumiabroncsgyártás egyik meghatározó helyszínévé vált.
- Rácalmáson a Hankook,
- Tatabányán a Bridgestone,
- Gyöngyöshalászon az Apollo Tyres,
- Nyíregyházán pedig a Michelin
rendelkezik termelőüzemmel. A Hankook rácalmási gyára évi mintegy 17 millió személyautó-, SUV- és könnyűteherautó-abroncs gyártására képes, a vállalat pedig újabb 540 millió eurót fektetett be a telephelyen. Az idén októberben induló új teherautó- és buszabroncs-gyártás éves kapacitása meghaladja a 800 ezer darabot.
A Michelin nyíregyházi üzemében prémium és nagyteljesítményű személyautó-abroncsok készülnek, többek között európai autógyártók számára. A társaság magyarországi érdekeltségei összesen mintegy 1400 embert foglalkoztatnak.
Az Oxford Economics szerint az európai abroncsgyártás jelentősége messze meghaladja magának az iparágnak a méretét. Az EU-ban gyártott abroncsokra épülő ágazatok – többek között a közúti áruszállítás, a mezőgazdaság és a személyszállítás – 1,5 ezermilliárd eurónyi GDP-t termelnek és 30,5 millió embert foglalkoztatnak. Szűkebben számolva az uniós gyártású abroncsok 2024-ben mintegy 572 milliárd eurónyi gazdasági teljesítményt és 6,1 millió munkahelyet támogattak az érintett ügyfélszektorokban és értékláncokban.