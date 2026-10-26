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Két fontos szlogenje is megtévesztő volt Magyarországon az egyik legnagyobb kiskerláncnak: gigabírságot kapott a GVH-tól az Aldi, de a Lidl sem úszta mg

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Megalapozatlanul alkalmazta az állításokat a boltlánc. A GVH Versenytanácsa 123 millió forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki.
VG
2026.10.26, 11:07
Frissítve: 2026.10.26, 11:08
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Megalapozatlanul alkalmazta az Aldi a „Legszélesebb választék!” és a „Legjobb akciók!” állításokat – tárta fel a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A Magyarországon közel 200 bolttal rendelkező kiskereskedelmi vállalkozás a szlogenekkel olyan piacelsőségi állításokat tett közzé a kereskedelmi kommunikációjában, amelyek nem voltak kellően alátámasztva. A GVH Versenytanácsa ennek következtében 123 millió forint bírságot szabott ki a cégre, amely az eljárás megindítását követően felhagyott a kifogásolt gyakorlattal.

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Megalapozatlanul állította piacelsőségét az Aldi a GVH szerint / Fotó: Shuttertstock

A Gazdasági Versenyhivatal hétfői közleményében felidézte, hogy még 2025 nyarán indított versenyfelügyeleti eljárást az Aldi Magyarország Élelmiszer Kereskedelmi Bt.-vel szemben, miután észlelte, hogy a kiskereskedelmi vállalkozás 2025. márciusától a „Legszélesebb választék!” és a „Legjobb akciók!” állításokat alkalmazta a kereskedelmi kommunikációjában és a GVH gyanúja szerint ezek az állítások valótlan tartalmúak voltak.

Az Aldi a fenti állításokat a Nők Lapja Food Awards 2024. pályázaton a Legjobb akciók! és Legszélesebb választék! alkategóriákban több hónappal korábban elnyert 1. helyezésére alapozta, ez azonban nem volt elegendő a piacelsőség objektív, tényszerű igazolására, figyelembe véve többek között, hogy az egy szubjektív közönségszavazáson alapult, illetve a marketing-kommunikáció időzítését is.

Megtévesztő volt az állítás

A GVH Versenytanácsa arra a megállapításra jutott, hogy a vizsgált reklámkampány üzenete az átlagfogyasztók értelmezésében azt jelentette, hogy az Aldi választéka objektíven a legszélesebb a versenytársakhoz képest, illetve, hogy neki vannak a legnagyobb kedvezményt nyújtó akciói, melyet még díjjal is elismertek. Ez az üzenet tartalmát tekintve piacelsőségi állítás – mutat rá a döntésében a GVH Versenytanácsa.

A piacvezető pozíció állítása az áruk és szolgáltatások árának, minőségi és megbízhatósági szintjének lényeges mutatójaként szolgál a fogyasztók számára, ilyet a GVH Versenytanácsának álláspontja és a bírósági gyakorlat értelmében csak abban az esetben szabad állítani, ha a vállalkozás a hirdetés közzétételekor rendelkezik olyan objektív és időszerű adatokkal, melyek ezt egyértelműen alátámasztják.

A versenyhatóság szerint önmagában már a Nők Lapja pályázatában is félrevezetőek voltak a „Legjobb akciók” és „Legszélesebb választék!” alkategória elnevezések, hiszen a pályázaton ezen alkategóriákban csak nagyon kevés vállalkozás indult és az elnyert díjak nem reprezentatív, hanem szubjektív véleményeken alapultak. Így ebben a kontextusban értelmezhetetlen volt a „legszélesebb” illetve a „legjobb” piacelsőségi jelzők használata, hiszen az Aldi választékát csak egy másik bolt választékához képest látták szélesebbnek a fogyasztók a szavazás szerint.

Nemcsak az Aldit büntette emiatt a GVH

A GVH Versenytanácsa a vonatkozó gyakorlatának megfelelően, azt állapította meg, hogy az Aldi által használt piacelsőségi állítások alkalmasak voltak a fogyasztók megtévesztésére, mert nem voltak megfelelően alátámasztva. Az Aldi a GVH eljárásának hatására egyébként abbahagyta a kifogásolt gyakorlatot és a reklámújságjait is módosította. Mindezek alapján

a GVH Versenytanácsa az Aldira a reklámkampány költségéből kiindulva 123 millió forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki.

A versenyhivatal egyúttal felhívta a vállalkozások figyelmét arra, hogy piacelsőségi állításokat csak abban az esetben szabad alkalmazni, ha a vállalkozás a hirdetés közzétételekor rendelkezik olyan objektív adatokkal, melyek ezt egyértelműen alátámasztják. A versenyhatóság egy másik, 2026 nyarán lezárult eljárásában a Lidl-t szintén nem körültekintően alkalmazott piacelsőségi állítások miatt bírságolta meg. A vállalkozások és a fogyasztók támogatása érdekében a GVH 2026 júliusában részletes tájékoztatót is közzé tett a piacelsőségi állítások jogszerű alkalmazásáról.

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