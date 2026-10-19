Kartellező napelembizniszre csapott le a versenyhatóság – sokakat érintő felhívást is közölt a GVH

Tanyák villamos energia fejlesztési pályázata során megvalósított összejátszás miatt marasztalt el a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) összesen öt napelem kivitelezéssel foglalkozó vállalkozást. A versenyhatóság a vizsgálat során feltárta, hogy összesen 27 egyedi pályázat esetében tanúsítottak versenykorlátozó magatartást a vállalkozások. Az öt cégre összesen közel 9 millió forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki a GVH Versenytanácsa.

Napelemes kartellt tárt fel a GVH az Integritás Hatóság bejelentése alapján / Fotó: Németh András Péter

A versenyhatóság hétfői közleményében emlékeztetett, hogy még 2023-ban indított eljárást hét napelem kivitelezéssel foglalkozó vállalkozással szemben az Integritás Hatóság (IH) bejelentése alapján. Az akkori gyanú szerint a cégek versenykorlátozó egyeztetéseket folytattak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap finanszírozásából megvalósuló, „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” elnevezésű pályázati projektek kapcsán.

Az eljárás során a GVH feltárta, hogy a hétből öt vállalkozás a projekt keretében 27 egyedi pályázat során valósított meg versenykorlátozó magatartást – kért, illetve nyújtott támogató ajánlatot egymástól és egymásnak. A vállalkozások közül csak az egy élt érdemi védekezéssel, mely során azt hangsúlyozta, hogy a cégvezető nem tudott alkalmazottjának tevékenységéről, így a vállalkozás maga nem vonható felelősségre az összejátszásért. Ennek kapcsán a GVH felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy a versenyjogi jogalkalmazás tekintetében a vállalkozás egy önálló gazdasági egységet képez így nincs szerepe annak, hogy egy jogsértő magatartást a cég formális képviselője, vagy annak munkavállalója tanúsította.

A versenykorlátozó egyeztetésekkel érintett ajánlati árak összesen nagyjából 80 millió forintot tettek ki,

azonban végül ténylegesen csupán 7 millió forint értékben valósultak meg érintett pályázatok.

A megállapodás korlátozott gazdasági hatására is tekintettel a GVH Versenytanácsa összesen mintegy 8 millió 949 ezer forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki az öt vállalkozásra (Greentechnic Kft., Technosolar Kft., Első Magyar Solar Kft., AZE Zero Hungary Kft., Rivil Klíma Kft.).