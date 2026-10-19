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Kartellező napelembizniszre csapott le a versenyhatóság – sokakat érintő felhívást is közölt a GVH

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Napelemes kartell tárt fel a versenyhatóság, az Integritás Hatóság bejelentése alapján. Összesen öt vállalatra szabtak ki bírságot. A GVH fontos felhívást is közzétett a kartellek kapcsán.
VG
2026.10.19, 11:07
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Tanyák villamos energia fejlesztési pályázata során megvalósított összejátszás miatt marasztalt el a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) összesen öt napelem kivitelezéssel foglalkozó vállalkozást. A versenyhatóság a vizsgálat során feltárta, hogy összesen 27 egyedi pályázat esetében tanúsítottak versenykorlátozó magatartást a vállalkozások. Az öt cégre összesen közel 9 millió forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki a GVH Versenytanácsa.

Napelemek-10 napelem, GVH, kartell, vizsgálat
Napelemes kartellt tárt fel a GVH az Integritás Hatóság bejelentése alapján / Fotó: Németh András Péter

A versenyhatóság hétfői közleményében emlékeztetett, hogy még 2023-ban indított eljárást hét napelem kivitelezéssel foglalkozó vállalkozással szemben az Integritás Hatóság (IH) bejelentése alapján. Az akkori gyanú szerint a cégek versenykorlátozó egyeztetéseket folytattak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap finanszírozásából megvalósuló, „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” elnevezésű pályázati projektek kapcsán.

Az eljárás során a GVH feltárta, hogy a hétből öt vállalkozás a projekt keretében 27 egyedi pályázat során valósított meg versenykorlátozó magatartást – kért, illetve nyújtott támogató ajánlatot egymástól és egymásnak. A vállalkozások közül csak az egy élt érdemi védekezéssel, mely során azt hangsúlyozta, hogy a cégvezető nem tudott alkalmazottjának tevékenységéről, így a vállalkozás maga nem vonható felelősségre az összejátszásért. Ennek kapcsán a GVH felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy a versenyjogi jogalkalmazás tekintetében a vállalkozás egy önálló gazdasági egységet képez így nincs szerepe annak, hogy egy jogsértő magatartást a cég formális képviselője, vagy annak munkavállalója tanúsította.

  • A versenykorlátozó egyeztetésekkel érintett ajánlati árak összesen nagyjából 80 millió forintot tettek ki,
  • azonban végül ténylegesen csupán 7 millió forint értékben valósultak meg érintett pályázatok.

A megállapodás korlátozott gazdasági hatására is tekintettel a GVH Versenytanácsa összesen mintegy 8 millió 949 ezer forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki az öt vállalkozásra (Greentechnic Kft., Technosolar Kft., Első Magyar Solar Kft., AZE Zero Hungary Kft., Rivil Klíma Kft.).

Folytatja a kartellek elleni harcot a GVH

A közlemény kiemelte, hogy az ügy az Integritás Hatóság bejelentése alapján indult. A versenyhatóság korábban is jelezte, hogy az IH minden bejelentését megvizsgálja, döntő többségük esetében pedig eljárásokat is indított. A GVH ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a hasonlóan alacsony kiterjedtségű ügyek vizsgálatának társadalmi haszna kétséges lehet, mivel az eljárás során felhasznált erőforrások akár az eljárás eredményeként kiszabott versenyfelügyeleti bírságok értékével is vetekedhetnek.

Ráadásul a kisebb értékű ügyek a jelentősebb kartellek feltárásától vonhatják el a versenyhatóság erőforrásait. Ez olyan esetekben is fennállhat, amikor a GVH felkészült társhatóságaitól, vagy tényfeltáró, jogvédő szervezetektől kap részletesen dokumentált bejelentéseket, hisz a vizsgálati munkát ezekben az esetekben is el kell végeznie.

Ennek megfelelően a Gazdasági Versenyhivatal hangsúlyozza, hogy a lehető legnagyobb társadalmi haszon elérése érdekében a jövőben is fenntartja lehetőségét, hogy erőforrásait a jelentősebb kartell ügyek feltárására és felszámolására koncentrálja. A priorizálás ilyen formájú lehetőségét a vonatkozó Európai Uniós irányelv, valamint a magyar Versenytörvény is biztosítja a GVH számára.

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