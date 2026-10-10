Újabb balhé alakul egy gyár körül: alig két hete jelentette be az amerikai multi a beruházását, máris akciózik a Budapest melletti Tisza sziget – korábban akkugyár épült volna a helyszínen

Magyarországra helyezi hollandiai gyártási tevékenységét a Belden. Az amerikai hálózati infrastruktúra-gyártó a HelloParks pátyi csarnokában alakítja ki új európai központját. A 42 ezer négyzetméteres létesítményben várhatóan 2028 elején indulhat el a termelés – jelentette be október elsején az amerikai multi, amely Európa legnagyobb kábelkorbácsgyárát tervezi megvalósítani. Ám máris megérkezett a helyiek reakciója.

Újabb balhé alakul egy gyár körül: alig két hete jelentett be az amerikai multi a beruházását, máris akciózik a Budapest melletti Tisza sziget - korábban akkugyár épült volna a helyszínen Fotó: Raktarkereso.hu

Újabb balhé alakul egy gyár körül: alig két hete jelentett be az amerikai multi a beruházását, máris akciózik a Budapest melletti Tisza sziget – korábban akkugyár épült volna a helyszínen

A Fenyves Tisza Sziget pénteken a Facebook-oldalán vonta kérdőre a település vezetésén a korábbi ígéreteit.

Fontos háttérinfó, hogy ebből a gyárból a biatorbágyiak nem kértek. A gyár megakadályozásában komoly szerepet vállalt a Greenpeace is, ez volt a második tiltakozó akciójuk Magyarországon

– írták pénteken, majd hozzátették, hogy első posztjuk után Bencze Gergő alpolgármester írt pár sort a Facebookon, ami számukra nem volt megnyugtató, főleg azok után, hogy 3 évvel ezelőtt még azt kommunikálta, hogy gyárakat nem lehet erre a területre telepíteni.

Mivel a kábelgyártás során szerintük vegyi anyagokat is felhasználnak az üzemben, közadatigényléssel fordultak a Pest Megyei Kormányhivatalhoz és településünk önkormányzatához. Továbbá felvették a kapcsolatot a gyár magyarországi és hollandiai egységével is.

"Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az ingatlanok értékére gyakorolt lehetséges hatásokat sem! Egy ilyen méretű ipari üzem közelsége negatívan befolyásolhatja a környező lakóingatlanok értékét, ami akár jelentős anyagi hátrányt is okozhat a pátyi családoknak. Fontosnak tartjuk, hogy ezt a lehetséges kockázatot is megvizsgálják, és a lakosság megfelelő tájékoztatást kapjon" – fogalmaznak a posztban.

Nem értesítették előzetesen a pátyi önkormányzatot

Bencze Gergő alpolgármester szeptember 30-án azt írta posztjában, az önkormányzatot eddig nem keresték meg, a bérleti szerződést nemrég írták alá, erről a HelloParkstól értesültek. "Mi viszont kezdeményeztük a közvetlen kapcsolatok felvételét, szeretnénk meggyőződni arról, hogy a beruházás Pátyra nézve környezeti ártalommal nem járhat. Látjuk az előnyeit, hiszen új munkahelyek jönnek létre egy nehéz gazdasági időszakban, jelentősen fog növekedni Páty adóbevétele, amiből sok hasznos fejlesztés megvalósulhat, amit joggal várnak a pátyiak. Azonban ahogy 2023-ban szembemenve az akkori HIPA vezetéssel elutasítottuk a pátyi akkumulátor alapanyag gyártás elméleti lehetőségét is, ugyanúgy most is megakadályozzuk a beruházást, ha nem tudják hitelt érdemlően bizonyítani, hogy megfelel a helyi szabályozásnak. Vitás esetben a kormányhivatalra és a környezetvédelmi hatóságra számíthatunk" – írta az alpolgármester.