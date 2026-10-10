Újabb balhé alakul egy gyár körül: alig két hete jelentette be az amerikai multi a beruházását, máris akciózik a Budapest melletti Tisza sziget – korábban akkugyár épült volna a helyszínen
Magyarországra helyezi hollandiai gyártási tevékenységét a Belden. Az amerikai hálózati infrastruktúra-gyártó a HelloParks pátyi csarnokában alakítja ki új európai központját. A 42 ezer négyzetméteres létesítményben várhatóan 2028 elején indulhat el a termelés – jelentette be október elsején az amerikai multi, amely Európa legnagyobb kábelkorbácsgyárát tervezi megvalósítani. Ám máris megérkezett a helyiek reakciója.
Újabb balhé alakul egy gyár körül: alig két hete jelentett be az amerikai multi a beruházását, máris akciózik a Budapest melletti Tisza sziget – korábban akkugyár épült volna a helyszínen
A Fenyves Tisza Sziget pénteken a Facebook-oldalán vonta kérdőre a település vezetésén a korábbi ígéreteit.
Fontos háttérinfó, hogy ebből a gyárból a biatorbágyiak nem kértek. A gyár megakadályozásában komoly szerepet vállalt a Greenpeace is, ez volt a második tiltakozó akciójuk Magyarországon
– írták pénteken, majd hozzátették, hogy első posztjuk után Bencze Gergő alpolgármester írt pár sort a Facebookon, ami számukra nem volt megnyugtató, főleg azok után, hogy 3 évvel ezelőtt még azt kommunikálta, hogy gyárakat nem lehet erre a területre telepíteni.
Mivel a kábelgyártás során szerintük vegyi anyagokat is felhasználnak az üzemben, közadatigényléssel fordultak a Pest Megyei Kormányhivatalhoz és településünk önkormányzatához. Továbbá felvették a kapcsolatot a gyár magyarországi és hollandiai egységével is.
"Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az ingatlanok értékére gyakorolt lehetséges hatásokat sem! Egy ilyen méretű ipari üzem közelsége negatívan befolyásolhatja a környező lakóingatlanok értékét, ami akár jelentős anyagi hátrányt is okozhat a pátyi családoknak. Fontosnak tartjuk, hogy ezt a lehetséges kockázatot is megvizsgálják, és a lakosság megfelelő tájékoztatást kapjon" – fogalmaznak a posztban.
Nem értesítették előzetesen a pátyi önkormányzatot
Bencze Gergő alpolgármester szeptember 30-án azt írta posztjában, az önkormányzatot eddig nem keresték meg, a bérleti szerződést nemrég írták alá, erről a HelloParkstól értesültek. "Mi viszont kezdeményeztük a közvetlen kapcsolatok felvételét, szeretnénk meggyőződni arról, hogy a beruházás Pátyra nézve környezeti ártalommal nem járhat. Látjuk az előnyeit, hiszen új munkahelyek jönnek létre egy nehéz gazdasági időszakban, jelentősen fog növekedni Páty adóbevétele, amiből sok hasznos fejlesztés megvalósulhat, amit joggal várnak a pátyiak. Azonban ahogy 2023-ban szembemenve az akkori HIPA vezetéssel elutasítottuk a pátyi akkumulátor alapanyag gyártás elméleti lehetőségét is, ugyanúgy most is megakadályozzuk a beruházást, ha nem tudják hitelt érdemlően bizonyítani, hogy megfelel a helyi szabályozásnak. Vitás esetben a kormányhivatalra és a környezetvédelmi hatóságra számíthatunk" – írta az alpolgármester.
2023-ban merült fel, hogy akkumulátoripari beruházás érkezhet Pátyra, ami aggodalmat váltott ki a településen. A beruházás lehetőségéről a Nemzeti Befektetési Ügynökség 2024-ben hivatalosan is megkereste az önkormányzatot, a befektető kilétét azonban nem hozták nyilvánosságra. A tervezett fejlesztés végül nem valósult meg. Ebben fontos szerepet játszhatott, hogy a Pátyi Ipari Park övezeti besorolása nem tette lehetővé akkumulátorgyár létesítését, amit a település vezetése is hangsúlyozott.
A Belden a logisztikai park legnagyobb bérlője lesz
A megállapodás több mint 40 ezer négyzetméter ipari és raktárterületre, valamint 2000 négyzetméter irodahelyiségre terjed ki, ezzel a társaság a HelloParks legnagyobb bérlőjévé válik. A hollandiai és magyarországi tevékenységek összevonásával a hazai egység a korábbinál hangsúlyosabb szerepet kap a vállalat globális termelési hálózatában.
„Az új pátyi gyártóközpontban egyesítjük hollandiai és magyarországi kapacitásainkat. Olyan, kíváló adottságú helyszínt kerestünk, ahol az épület műszaki kialakítása és a bérleti konstrukció egyaránt a gyártási folyamatainkhoz és hosszú távú terveinkhez igazítható. A HelloParks csapatával szoros és konstruktív együttműködésben készítettük elő a projektet, az összevonás pedig nagyobb termelési volument és hatékonyabb működést tesz lehetővé számunkra” – mondta Guilherme Hoppe, a Belden EMEA-régióért felelős gyártási alelnöke.
A több mint 120 éves múltra visszatekintő, St. Louis-i központú Belden ipari és vállalati hálózati infrastruktúrákhoz gyárt adatátviteli kábeleket, emellett hálózati és csatlakozási megoldásokat kínál ügyfeleinek. A társaság európai, közel-keleti és afrikai régiós központja a hollandiai Venlóban működik, Magyarországon pedig jelenleg a budapesti Duna-Kábel Kft.-n keresztül van jelen.