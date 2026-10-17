Bejutottunk egy speciális magyar élelmiszergyárba: különös dolgokat láttunk a falak mögött – az alapanyagok először karanténba kerülnek
Egyetlen szennyezett alapanyag is komoly problémát okozhat egy gluténmentes élelmiszereket gyártó üzemben. A kockázat ráadásul nem feltétlenül a gyártósoron jelentkezik: már a betakarítás, a szállítás vagy az alapanyagok feldolgozása során is előfordulhat keresztszennyeződés. Éppen ezért a gluténmentes élelmiszerek előállítása különösen szigorú ellenőrzést igényel.
A Világgazdaság október 16-án, a kenyér világnapján látogatott el a Szafi budapesti, Jászberényi úti üzemébe, ahol Ipsits Anita, a Szafi Products Kft. ügyvezetője és a márka tulajdonosa mutatta be a vállalat működését. A gyárlátogatáson nemcsak az élelmiszerbiztonsági folyamatokat ismerhettük meg, hanem a cég növekedési terveiről, a hazai kereskedelmi jelenlétéről és az exportlehetőségekről is beszélgettünk.
Karanténba kerülnek az alapanyagok, mielőtt beléphetnének a gyárba
A Szafinál az alapanyagok beérkezése még korántsem jelenti azt, hogy azok azonnal felhasználhatók a gyártásban. A vállalat egy 2500 négyzetméteres gluténmentes, vegán lisztüzemmel rendelkezik, emellett saját péküzemet is működtet. Az élelmiszerbiztonsági ellenőrzések már azelőtt megkezdődnek, hogy az alapanyagok bekerülnének ezekbe az üzemekbe. Ipsits Anita a Világgazdaságnak elmondta, hogy minden beérkező alapanyagot kétféle laboratóriumi vizsgálatnak vetnek alá.
Hiába mondja azt a saját laborunk, hogy az alapanyag mentes, nekünk az akkreditált labor eredményére is szükségünk van
– magyarázta az ügyvezető. Amíg az ellenőrzések nem igazolják az alapanyag megfelelőségét, az a karanténraktárban marad. Ha a vizsgálatok szennyeződést mutatnak ki, a szállítmányt visszautasítják. Ez különösen fontos a gluténmentes termékek esetében, hiszen a keresztszennyeződés számos ponton bekövetkezhet.
Az ügyvezető példaként említette, hogy már a mezőgazdasági betakarítás során, illetve egy olyan őrlőgép használatakor is előfordulhat szennyeződés, amelyben korábban gluténtartalmú gabonát dolgoztak fel. A veszély azonban nem ér véget a gyártással: egy gluténmentes péksütemény is szennyeződhet, ha például egy cukrászdában olyan tálcára helyezik, amelyen korábban hagyományos, gluténtartalmú termék volt.
Még a laborvizsgálat után sem indulhat azonnal a termelés
A gyárban azt is megtudtuk, hogy a megfelelő laboreredmények önmagukban még nem elegendők a sorozatgyártás megkezdéséhez. A beérkező alapanyagok tulajdonságai ugyanis szállítmányonként változhatnak. Ipsits Anita szerint például az időjárási körülmények miatt egy adott alapanyag vízfelvevő képessége eltérhet a korábban megszokottól, ami befolyásolhatja a késztermék minőségét. Éppen ezért a Szafinál próbagyártásokat is végeznek. Az ügyvezető kollégáival együtt ellenőrzi a legfontosabb lisztkeverékekből készülő termékeket. Ilyenkor
- kenyereket,
- zsemléket
- és különböző péksüteményeket
készítenek, majd dokumentálják az eredményeket. A folyamat része a fényképes ellenőrzés és az értékelőlapok kitöltése is. Csak akkor indulhat meg a nagyobb mennyiségű gyártás, ha a tesztek megfelelő eredménnyel zárulnak. A péküzemben további óvintézkedéseket alkalmaznak: az eltérő allergéntartalmú termékek gyártása között teljes takarítást végeznek, hogy csökkentsék a keresztszennyeződés kockázatát.
Több mint 600 termék, több tucat dolgozó – a gyár akár a bővülésre is készen áll
A gyárlátogatás során a vállalat gazdasági működéséről is kérdeztük Ipsits Anitát. A Szafi eredetileg gluténmentes lisztkeverékekkel jelent meg a magyar piacon, mára azonban jelentősen kibővítette tevékenységét. A lisztkeverékek és pékáruk mellett funkcionális élelmiszereket, vitaminokat, snackeket és édességeket is forgalmaznak. A teljes termékkínálat már meghaladja a 600 különböző árucikket – emelte ki az ügyvezető.
A vállalat termékei a kisebb bioboltokban és a nagy országos áruházláncokban egyaránt megtalálhatók. Az ügyvezető szerint gyakorlatilag az ország szinte valamennyi településén jelen vannak valamilyen formában, bár a teljes választék természetesen nem minden üzletben érhető el. A cégcsoport jelenleg mintegy 60–70 munkavállalót foglalkoztat, a pontos létszámot a szezonális megrendelések is befolyásolják. A növekedéshez ugyanakkor már most rendelkezésre áll bizonyos kapacitástartalék.
Jelenleg még csak egy műszakban dolgozunk a lisztüzemben és a péküzemben is, úgyhogy a kapacitásaink bőven bővíthetők
– mondta Ipsits Anita. Az ügyvezető szerint a későbbiekben akár két-három műszakos működésre is átállhatnak, amennyiben a megrendelések indokolják.
Visszatért a cég a Tescóba, az exportban is látják a növekedés lehetőségét
Lapunk kérdésére Ipsits Anita arról is beszélt, hogy a vállalat ismét megjelent a Tesco kínálatában. A Szafi korábban már szállított a kereskedelmi láncnak, később azonban gazdasági megfontolásokból megszüntették az együttműködést. Most újra bekerültek a termékeik az áruházakba. Az ügyvezető szerint amennyiben a Tesco felől érkező megrendelések jelentősen növekednek, a péküzemben további munkavállalók felvételére is szükség lehet. A cég emellett az exportlehetőségek bővítésével is számol. A Szafi termékei már jelen vannak több európai ország piacán, a további terjeszkedésnél azonban fontos szempont, hogy a gyártás lépést tudjon tartani a kereslettel. Ipsits Anita hangsúlyozta:
nem szeretnének úgy új piacokra belépni, hogy később kapacitáshiány miatt ne tudják teljesíteni a megrendeléseket.
A vállalat ezért a gyártás bővítésének lehetőségét is előre megtervezi. A növekedés másik területe a készételek kiszállítása lehet. Az ügyvezető tájékoztatása szerint a Szafi országos ételkiszállítási szolgáltatása már közel 400 települést ér el.
Egy beszorult hajó is megnehezítheti egy magyar élelmiszergyár működését
A Szafi működésében nemcsak a gyártási kapacitás, hanem az alapanyag-ellátás biztonsága is kulcskérdés. Ipsits Anita érdeklődésünkre elmondta, hogy egyes alapanyagokat nagy mennyiségben, külföldről, akár a Távol-Keletről szereznek be. Ez különösen fontossá teszi a megfelelő készletezést. Az ügyvezető felidézte
a Szuezi-csatornánál történt korábbi hajóelakadást, amely a nemzetközi áruszállításban is jelentős fennakadásokat okozott.
Az ilyen események a magyar élelmiszergyártók számára is problémát jelenthetnek, hiszen az alapanyagok késedelmes érkezése akár a termelést is veszélyeztetheti. A vállalat ezért jelentős készlettartalékokat tart fenn. A gyár területén található tárolókonténerekben nagy mennyiségű alapanyagot raktároznak, hogy egy esetleges szállítási fennakadás vagy visszautasított szállítmány miatt ne kelljen leállítani a gyártást.
A márkanévnél is fontosabb lehet, mi van a kenyérben
A gyárlátogatás második felében a Szafi egy friss, több mint tízezer válaszon alapuló kutatás eredményeit is bemutatta. A felmérés a hagyományosan és a mentesen étkező fogyasztók vásárlási szokásait, preferenciáit vizsgálta. Az eredmények szerint egy ismeretlen élelmiszer megvásárlásakor a válaszadók 44,6 százaléka először az összetevőlistát ellenőrzi. Az árat 14,9 százalékuk, míg a márkanevet mindössze 3,2 százalékuk nézi meg elsőként. A termékek összetételének átláthatósága ráadásul közvetlenül a vásárlási döntésekre is hatással lehet.
A megkérdezettek 53,7 százalékával előfordult az elmúlt három hónapban, hogy azért nem vásárolt meg egy élelmiszert, mert nem találta megfelelőnek
- az összetevőkre
- vagy allergénekre
vonatkozó tájékoztatást. A mentesen étkezők körében ez az arány 66,2 százalék volt. A kutatás másik érdekes megállapítása, hogy a speciális étrendet követők nem feltétlenül egészségügyi diagnózis miatt mondanak le bizonyos összetevőkről. A válaszadók 65,3 százaléka tudatosan kizár valamit az étrendjéből, leggyakrabban a hozzáadott cukrot. A glutén és a laktóz csak ezután következik. A mentesen étkezőknek mindössze 34,3 százaléka jelölt meg diagnosztizált allergiát, intoleranciát vagy más orvosi okot.
Többet fizetnének a jó kenyérért, de van egy határ
A felmérés egyik legérdekesebb eredménye a fogyasztók fizetési hajlandóságára vonatkozik: a válaszadók 63,2 százaléka hajlandó lenne többet fizetni egy olyan kenyérért, amely minden étkezési igényét kielégíti, és ízében, állagában is megfelelő.
A többletfizetési hajlandóság azonban korlátozott: a legnagyobb válaszadói csoport legfeljebb tízszázalékos felárat vállalna.
A kutatás arra is rámutatott, hogy a mentes élelmiszerek iránti érdeklődés már nem kizárólag a speciális étrendet követőkre korlátozódik. A hagyományosan étkező válaszadók 46,7 százaléka is vásárolt mentes jelölésű terméket az elmúlt három hónapban, miközben a megkérdezettek 71,3 százaléka szerint egy megfelelő ízű és állagú gluténmentes kenyeret a speciális étrendet nem követő családtagok is szívesen elfogyasztanának. Ipsits Anita kiemelte: látható tendencia, hogy az élelmiszergyártóknak egyre nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az összetevők kiválasztására és az egyértelmű tájékoztatásra.
Sok pénzbe kerül a gluténmentes élet: kevesen tudják, de van megoldás: akár 175 ezer forintot is visszaigényelhetnek évente – mutatjuk, mit kell tudni a betegségről
Magyarországon akár 150–200 ezer embert is érinthet a cöliákia, mégis sokan csak akkor szembesülnek vele, mennyibe kerül együtt élni a betegséggel, amikor a kasszánál állnak. A gluténmentes élelmiszerek ára többszöröse a hagyományos termékekének, az éttermi étkezés gyakran feláras. A diagnosztizált érintettek számára ugyanakkor hazánkban is elérhető állami támogatás, elsősorban személyijövedelemadó-kedvezmény formájában, amely részben mérsékli a többletköltségeket.