Bejutottunk egy speciális magyar élelmiszergyárba: különös dolgokat láttunk a falak mögött – az alapanyagok először karanténba kerülnek

Egyetlen szennyezett alapanyag is komoly problémát okozhat egy gluténmentes élelmiszereket gyártó üzemben. A kockázat ráadásul nem feltétlenül a gyártósoron jelentkezik: már a betakarítás, a szállítás vagy az alapanyagok feldolgozása során is előfordulhat keresztszennyeződés. Éppen ezért a gluténmentes élelmiszerek előállítása különösen szigorú ellenőrzést igényel.

A gyárlátogatáson láthattuk, hogy készülenek a gluténmentes élelmiszerek / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A Világgazdaság október 16-án, a kenyér világnapján látogatott el a Szafi budapesti, Jászberényi úti üzemébe, ahol Ipsits Anita, a Szafi Products Kft. ügyvezetője és a márka tulajdonosa mutatta be a vállalat működését. A gyárlátogatáson nemcsak az élelmiszerbiztonsági folyamatokat ismerhettük meg, hanem a cég növekedési terveiről, a hazai kereskedelmi jelenlétéről és az exportlehetőségekről is beszélgettünk.

Karanténba kerülnek az alapanyagok, mielőtt beléphetnének a gyárba

A Szafinál az alapanyagok beérkezése még korántsem jelenti azt, hogy azok azonnal felhasználhatók a gyártásban. A vállalat egy 2500 négyzetméteres gluténmentes, vegán lisztüzemmel rendelkezik, emellett saját péküzemet is működtet. Az élelmiszerbiztonsági ellenőrzések már azelőtt megkezdődnek, hogy az alapanyagok bekerülnének ezekbe az üzemekbe. Ipsits Anita a Világgazdaságnak elmondta, hogy minden beérkező alapanyagot kétféle laboratóriumi vizsgálatnak vetnek alá.

Hiába mondja azt a saját laborunk, hogy az alapanyag mentes, nekünk az akkreditált labor eredményére is szükségünk van

– magyarázta az ügyvezető. Amíg az ellenőrzések nem igazolják az alapanyag megfelelőségét, az a karanténraktárban marad. Ha a vizsgálatok szennyeződést mutatnak ki, a szállítmányt visszautasítják. Ez különösen fontos a gluténmentes termékek esetében, hiszen a keresztszennyeződés számos ponton bekövetkezhet.

Az ügyvezető példaként említette, hogy már a mezőgazdasági betakarítás során, illetve egy olyan őrlőgép használatakor is előfordulhat szennyeződés, amelyben korábban gluténtartalmú gabonát dolgoztak fel. A veszély azonban nem ér véget a gyártással: egy gluténmentes péksütemény is szennyeződhet, ha például egy cukrászdában olyan tálcára helyezik, amelyen korábban hagyományos, gluténtartalmú termék volt.