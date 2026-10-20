Váratlan bejelentés érkezett: bezárják a nagy magyarországi gyárat, Ausztriába és Németországba költöztetik a teljes üzemet – ez már a sokadik pofon a gazdaságnak

A semmiből érkezett a hír, hogy újabb, immár a sokadik gyárat zárják be Magyarországon. Ezúttal egy osztrák üzemről van szó, ami hivatalos döntés hozott a haza üzemének felszámolásáról.

Újabb gyárbezárás rázza meg Magyarországot, most jelentették be: az egész üzemet Nyugat-Európába költöztetik / Fotó: Rath AG

A fejlemény önmagában is aggasztó és rossz hír a magyar gazdaságnak. Azonban a képet rontja, hogy nem egyedi esetről van szó, hanem az elmúlt hónapokban már a sokadik gyárbezárás derül ki.

A japán Nippon Paper szeptember végén jelentette be, hogy 2026. december 31-én felfüggeszti magyarországi leányvállalatának működését.

Közvetlenül előtte hangzott el a parlamentben Pócs jános részéről, hogy a jászfényszarui Sangjin Micron Hungary Kft. közel 20 éves termelést követően bezárhatja az üzemének az egyik fő részlege.

Szeptember elején a győri WKW autóipari gyár hirdette ki, hogy befejezi a magyarországi tevékenységét.

Augusztus végén felszámolást jelentettek be a 115 éves bonyhádi EMA-LION zománcgyárnál,

augusztus elején pedig a tószegi Accell Hunland kerékpárgyár bezárása látott napvilágot, igaz, azóta kiderült, hogy ez részlegesen megmenekülhet.

Júliusban pedig a Nestlé jelentette be diósgyőri csokoládégyárának bezárását – az üzemet eladta –, azóta viszont a Nestlé bővített is idehaza.

Ez a lista bővült most egy újabb gyárbezárással.

Újabb gyárbezárás rázza meg Magyarországot, most jelentették be: Nyugat-Európába költöztetik

Október 16-án jelent meg a hír, arról, hogy a Rath Csoport megállapodást kötött fő pénzügyi hitelezőivel az átalakítása feltételeiről, illetve az átalakítási programot megindításáról. Ez az információ az EQS News oldalon jelent meg.

A Rath Csoport ebben jelezte, hogy a szóban forgó átalakítási program termelési helyszínek bezárásával és áthelyezésével jár. Az intézkedés a Rath Aktiengesellschaft és négy leányvállalalatát érinti. Az egyezség lényege, hogy a meglévő finanszírozását módisítják és meghosszabbítják 2029. december 31-ig. Ennek ára van: magasabb kamatlábak és díjak, valamint átfogó biztosítékok nyújtása.

A felek továbbá felfüggesztik a tőketörlesztéseket 2029. december 31-ig. Az esetleges előtörlesztéseket a többletlikviditásból és a rendkívüli készpénzbevételekből kell teljesíteni. A megállapodás rögzatette, hogy a jutalom- és osztalékfizetésekről le kell mondania a cégnek.