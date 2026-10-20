Váratlan bejelentés érkezett: bezárják a nagy magyarországi gyárat, Ausztriába és Németországba költöztetik a teljes üzemet – ez már a sokadik pofon a gazdaságnak
A semmiből érkezett a hír, hogy újabb, immár a sokadik gyárat zárják be Magyarországon. Ezúttal egy osztrák üzemről van szó, ami hivatalos döntés hozott a haza üzemének felszámolásáról.
A fejlemény önmagában is aggasztó és rossz hír a magyar gazdaságnak. Azonban a képet rontja, hogy nem egyedi esetről van szó, hanem az elmúlt hónapokban már a sokadik gyárbezárás derül ki.
- A japán Nippon Paper szeptember végén jelentette be, hogy 2026. december 31-én felfüggeszti magyarországi leányvállalatának működését.
- Közvetlenül előtte hangzott el a parlamentben Pócs jános részéről, hogy a jászfényszarui Sangjin Micron Hungary Kft. közel 20 éves termelést követően bezárhatja az üzemének az egyik fő részlege.
- Szeptember elején a győri WKW autóipari gyár hirdette ki, hogy befejezi a magyarországi tevékenységét.
- Augusztus végén felszámolást jelentettek be a 115 éves bonyhádi EMA-LION zománcgyárnál,
- augusztus elején pedig a tószegi Accell Hunland kerékpárgyár bezárása látott napvilágot, igaz, azóta kiderült, hogy ez részlegesen megmenekülhet.
- Júliusban pedig a Nestlé jelentette be diósgyőri csokoládégyárának bezárását – az üzemet eladta –, azóta viszont a Nestlé bővített is idehaza.
Ez a lista bővült most egy újabb gyárbezárással.
Újabb gyárbezárás rázza meg Magyarországot, most jelentették be: Nyugat-Európába költöztetik
Október 16-án jelent meg a hír, arról, hogy a Rath Csoport megállapodást kötött fő pénzügyi hitelezőivel az átalakítása feltételeiről, illetve az átalakítási programot megindításáról. Ez az információ az EQS News oldalon jelent meg.
A Rath Csoport ebben jelezte, hogy a szóban forgó átalakítási program termelési helyszínek bezárásával és áthelyezésével jár. Az intézkedés a Rath Aktiengesellschaft és négy leányvállalalatát érinti. Az egyezség lényege, hogy a meglévő finanszírozását módisítják és meghosszabbítják 2029. december 31-ig. Ennek ára van: magasabb kamatlábak és díjak, valamint átfogó biztosítékok nyújtása.
A felek továbbá felfüggesztik a tőketörlesztéseket 2029. december 31-ig. Az esetleges előtörlesztéseket a többletlikviditásból és a rendkívüli készpénzbevételekből kell teljesíteni. A megállapodás rögzatette, hogy a jutalom- és osztalékfizetésekről le kell mondania a cégnek.
Ezen a ponton derült ki, hogy az átalakítást Magyarország sem ússza meg. A Rath Csoportnál ugyanis a folyamat részeként az európai gyártási hálózatot 2028. december 31-ig átszervezik.
A németországi Meißenben található termelési telephelyet megszüntetik, a termelést pedig az osztrák Krummnußbaumban és az amerikai Owensville-ben található meglévő telephelyekre helyezik át. A meißen-i telephely munkavállalóinak legalább továbbfoglalkoztatást ajánlottak fel a németországi Bennewitz telephelyén.
Ennél rosszabb a helyzet Magyarországon, merthogy a budapesti gyárat és telephelyet 2028. december 31-ig bezárják.
Sőt, arról is döntés született, hogy az itt található termelési kapacitás nagy részét a krummnußbaumi (Ausztria) és a bennewitzi (Németország) üzemekbe helyezik át. "Az intézkedések célja a hatékonyság növelése és a Csoport költségszerkezetének javítása " – szólt a rövid indoklás.
Mit kell tudni a Rath AG magyarországi gyáráról?
A Rath AG magyarországi leányát Rath Hungária Kft. néven jegyezte be még 2008.06.09-én, vagyis egy csaknem 20 éves vállalatról beszélünk. A Rath egy bécsi székhelyű, nemzetközileg elismert osztrák cég, ami ipari tűzállóanyagok gyártásával foglalkozik.
A magyarországi üzem Budapesten X. kerületében (Kőbányán), a Porcelán utca 1. szám alatt található. A gyár eddig a Rath Csoport európai termelési hálózatának egyik fontos eleme volt. Árbevétele tavaly 6,3 milliárd forintot tett ki, ami 16 százaléknál is nagyobb mínusz éves alapon.
Az adózott eredménye a 820 millió forintos mínuszt is meghaladta, ami súlyos, 280 százalékos zuhanás 2024-hez képest. Ez azért is nagyfokú változás, mert 2023-ban még csaknem 1,3 milliárd forintot mutatott ki pluszban.
A kőbányai gyárban elsősorban ipari kemencékhez, kohászathoz, üvegiparhoz és energetikai berendezésekhez használt magas hőállóságú, specifikus tűzálló téglákat, formázott kerámiatermékeket és egyéb szigetelőanyagokat állítotanak elő.
Nem hivatalos információk szerint a cég átlagosan mintegy 100-110 munkavállalót foglalkoztatott Magyarországon.
A legutóbbi statisztikai adat szerint 80 fős volt az állomány, ami az elmúlt időszakban 120 fős csúcsot mutatott az Opten adatbázisa szerint.
A gyárbezárásra egyébként a Fidesz politikusa, Palóc André is felfigyelt. Rövid videójában arról számolt be, hogy a Rath Hungária Kft. bejelentette, hogy bezárja a gyárát. "Itt különböző tűzállóipari terméket gyártottak, de sajnos ennek most már vége, a X. kerületi gyár bezárja kapuit" – fogalmazott.