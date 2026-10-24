Nincs gyógyszer: a beteg csak a patikában szembesül vele, pedig hónapokkal korábban eldőlhet a készlethiány

A gyógyszerhiány Magyarországon is létező probléma, ugyanakkor fontos pontosítani, mit értünk alatta. Általánosságban nem arról van szó, hogy ne lennének elérhetők a szükséges terápiák, hanem inkább arról, hogy egyes esetekben egy konkrét gyártó adott készítménye, vagy adott készítményének egy bizonyos kiszerelése hiányzik, miközben más gyártótól ugyanaz a hatóanyag elérhető. Tehát egy másik, azonos hatóanyagot tartalmazó termék jellemzően rendelkezésre áll a gyógyszertárakban – emelte ki a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének elnöke, Kaló Tamás.

A gyógyszerhiány Magyarországon is létező probléma/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A gyógyszerhiány a patikában válik láthatóvá, de nem ott kezdődik

Ugyanakkor az utóbbi időben globális ellátási problémák miatt valóban előfordult néhány kevés esetben az, hogy egyszerre több gyártó vagy akár egy teljes hatóanyag ellátása került nyomás alá. Ez már egy nehezebben kezelhető helyzet, mert a termék átmenetileg nem elérhető a világpiacon sem. Ilyen esetekben a terápián is szükséges lehet módosítani.

Az elmúlt években a hiányok száma Európában nőtt, különösen a COVID-járvány utáni időszakban. Ezen hiányok elsősorban antibiotikumok, gyermekgyógyászati készítmények és egyes krónikus betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek esetében voltak jellemzők.

A Világgazdaság kérdésére Kaló Tamás elmondta, a gyógyszerhiány a beteg számára a patikában válik láthatóvá, de jellemzően nem ott keletkezik, hanem több ezer kilométerrel távolabb és több hónappal korábban, valahol a globális gyártási és ellátási láncban. A problémák jelentős része tehát már jóval azelőtt kialakul, hogy a gyógyszer elérné a hazai nagykereskedőt és gyógyszertárakat.

A hiány kialakulásának okai jellemzően:

gyártókapacitási,

minőségbiztosítási vagy gyártástechnológiai problémák,

hatóanyag- vagy segédanyaghiány,

váratlan keresletnövekedés,

nemzetközi szállítási és logisztikai nehézség,

vagy valamilyen piaci megfontolás.

A legnagyobb kockázat ott van, ahol kevés a gyártó és kevés a helyettesítő készítmények száma. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján gyakoribbak voltak a hiányok például bizonyos antibiotikumok, vakcinák, gyermekgyógyászati készítmények, onkológiai gyógyszerek, idegrendszeri készítmények és egyes inzulinok esetében.