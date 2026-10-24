Nincs gyógyszer: a beteg csak a patikában szembesül vele, pedig hónapokkal korábban eldőlhet a készlethiány
A gyógyszerhiány Magyarországon is létező probléma, ugyanakkor fontos pontosítani, mit értünk alatta. Általánosságban nem arról van szó, hogy ne lennének elérhetők a szükséges terápiák, hanem inkább arról, hogy egyes esetekben egy konkrét gyártó adott készítménye, vagy adott készítményének egy bizonyos kiszerelése hiányzik, miközben más gyártótól ugyanaz a hatóanyag elérhető. Tehát egy másik, azonos hatóanyagot tartalmazó termék jellemzően rendelkezésre áll a gyógyszertárakban – emelte ki a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének elnöke, Kaló Tamás.
A gyógyszerhiány a patikában válik láthatóvá, de nem ott kezdődik
Ugyanakkor az utóbbi időben globális ellátási problémák miatt valóban előfordult néhány kevés esetben az, hogy egyszerre több gyártó vagy akár egy teljes hatóanyag ellátása került nyomás alá. Ez már egy nehezebben kezelhető helyzet, mert a termék átmenetileg nem elérhető a világpiacon sem. Ilyen esetekben a terápián is szükséges lehet módosítani.
Az elmúlt években a hiányok száma Európában nőtt, különösen a COVID-járvány utáni időszakban. Ezen hiányok elsősorban antibiotikumok, gyermekgyógyászati készítmények és egyes krónikus betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek esetében voltak jellemzők.
A Világgazdaság kérdésére Kaló Tamás elmondta, a gyógyszerhiány a beteg számára a patikában válik láthatóvá, de jellemzően nem ott keletkezik, hanem több ezer kilométerrel távolabb és több hónappal korábban, valahol a globális gyártási és ellátási láncban. A problémák jelentős része tehát már jóval azelőtt kialakul, hogy a gyógyszer elérné a hazai nagykereskedőt és gyógyszertárakat.
A hiány kialakulásának okai jellemzően:
- gyártókapacitási,
- minőségbiztosítási vagy gyártástechnológiai problémák,
- hatóanyag- vagy segédanyaghiány,
- váratlan keresletnövekedés,
- nemzetközi szállítási és logisztikai nehézség,
- vagy valamilyen piaci megfontolás.
A legnagyobb kockázat ott van, ahol kevés a gyártó és kevés a helyettesítő készítmények száma. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján gyakoribbak voltak a hiányok például bizonyos antibiotikumok, vakcinák, gyermekgyógyászati készítmények, onkológiai gyógyszerek, idegrendszeri készítmények és egyes inzulinok esetében.
A közös pont sokszor nem maga a terápiás terület, hanem az ellátási lánc sérülékenysége. Ha egy hatóanyagot vagy készítményt csak kevés gyártó állít elő, kevés az alternatív gyártókapacitás, akkor egyetlen üzem kiesése vagy minőségi problémája is komoly következményekkel járhat. Emellett a szezonális kereslet hirtelen megugrása is okozhat átmeneti hiányokat.
A gyógyszerhiány nem egyetlen állapot
Nagyon más a helyzet, ha egy adott márka vagy kiszerelés nincs, de ugyanazzal a hatóanyaggal más készítmény elérhető, és más, amikor maga a hatóanyag válik nehezen hozzáférhetővé. Ennél még súlyosabb az, amikor már megfelelő terápiás alternatíva sincs, és az orvosnak módosítania kell a kezelést.
- Termékszintű hiány: egy konkrét készítmény vagy kiszerelés nem érhető el, de azonos hatóanyagú helyettesítő termék igen
- Hatóanyag-szintű hiány: az adott hatóanyagból több gyártó készítménye sem elérhető. Ez gyakran segédanyaghiányból ered, hiszen a segédanyagok beszerzési forrása különböző gyártóknál azonos lehet, mely így több gyártó késztermék-előállítását korlátozza
- Terápiás hiány: nem elérhető semmilyen azonos terápiás hatású helyettesítő termék sem, ezért a beteg kezelését módosítani kell. Ez jellemzően olyan globális ellátási zavar esetén keletkezik, amikor több készítmény több országban egyszerre válik hiánycikké.
Ezért önmagában az, hogy hány termék szerepel egy hiánylistán, nem feltétlenül mutatja meg, hogy hány beteg terápiája van ténylegesen veszélyben. A valódi kérdés mindig az, hogy elérhető-e megfelelő és biztonságos terápiás alternatíva. A magyar hatóság a bejelentett hiányokat kivizsgálja, nyilvántartásba veszi, kockázatelemzést végez és szükség esetén intézkedik.
A globális gyártási problémáknak, geopolitikai feszültségeknek, a magas energiaáraknak és a szállítási zavaroknak Kaló Tamás szerint kiemelkedő szerepük volt és van. A COVID-járvány alatt és után egyértelművé vált, hogy a globális gyógyszeripari ellátási lánc sérülékeny. Ekkor egyszerre jelent meg
- a munkaerőhiány,
- a szállítási kapacitáshiány,
- az energiaár-emelkedés,
- az infláció,
- az ukrajnai háború és az alap/segédanyagok gyártási koncentrációja.
Nem az a cél, hogy Európa mindent maga állítson elő
Európa és ezen belül Magyarország gyógyszerellátása is globális ellátási láncokra épül, és bizonyos kritikus gyógyszerek, hatóanyagok vagy alapanyagok esetében jelentős harmadik országbeli függőség alakult ki. A probléma nem önmagában az import, hanem a túlzott koncentráció: ha egy kritikus termékből csak egy-két Európán kívüli régióban vagy néhány üzemben van jelentős gyártókapacitás, akkor egy helyi probléma nagyon gyorsan európai problémává válhat.
Az EU-ban nemrégiben elfogadott Critical Medicines Act céljai között szerepel ezért az uniós gyártási kapacitás erősítése, a beszerzésekben az ellátásbiztonság szempontjainak növelése és a túlzott egyforrású függőség csökkentése.
Nem az a cél, hogy Európa mindent maga állítson elő, hanem hogy a kritikus gyógyszereknél több lábon álló, diverzifikált és ellenállóbb ellátási láncokat hozzon létre.
A nagy gyógyszerhiányok jelentős része nem magyar, hanem nemzetközi eredetű. Ha egy globális gyártó kiesik vagy egy hatóanyagból nem áll rendelkezésre elegendő mennyiség, az jellemzően több európai országot érint egyszerre.
Magyarországnak vannak saját piaci adottságai
Egyrészt kedvező, hogy jelentős hazai gyógyszergyártási kapacitásunk van, így sok fontos készítmény előállítása itthon történik. Másrészt sajnos a nagy, globális gyártók számára viszonylag kis méretű, és a támogatott gyógyszerek tekintetében a nyugati országokhoz képest alacsonyabb árszínvonalú piac vagyunk. Ez adott esetben azt jelentheti, hogy előfordulhat, hogy egy-egy korlátozottan elérhető termékek esetében először a magasabb árszínvonalú országokba történő szállítást preferálják.
Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy Magyarországon léteznek működő hiánykezelési eszközök. Az NNGYK, a gyártók és a nagykereskedők együttműködésével például külföldi készítmények behozatalával is kezelhetők egyes kritikus helyzetek. A magyar hatóság hivatalosan is több ilyen eszközt alkalmaz: többek között egyedi import vagy kontingensengedélyt bocsát ki, amely kritikus helyzetekben javítja a betegellátást – fogalmazott Kaló Tamás.