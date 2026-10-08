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Nagy átalakulás előtt a magyar gyógyszeripar: új hatóságot, több pénzt és gyorsabb engedélyezést ígérnek

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Hamarosan létrejön az Országos Gyógyszerészeti Intézet, amely megerősített kapacitásokkal és többletforrásokkal gyorsítaná a gyógyszer-engedélyezést. A MAGYOSZ konferenciáján emellett a hazai gyógyszeripar stratégiai szerepéről, a K+F-források jelentős bővítéséről, az egészségügyi finanszírozás átalakításáról és a gyógyszertámogatási rendszer reformjáról is szó volt.
VG
2026.10.08, 09:46
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November 1-jén megalakul az önálló Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI), amely megerősített kapacitásokkal és többletforrásokkal gyorsítaná a gyógyszer-engedélyezési eljárásokat. Erről is szó volt a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) éves konferenciáján, ahol a hazai gyógyszeripar stratégiai szerepét, a K+F-források bővítését, az egészségügyi finanszírozás reformját és az innovációs ökoszisztéma jövőjét vitatták meg – számolt be a Pharmaonline.

Medication - Pharmacy gyógyszer
Megalakul az önálló Országos Gyógyszerészeti Intézet/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A magyar gyógyszeripar stratégiai jelentőségű

Orbán Gábor, a MAGYOSZ elnöke szerint a magyar gyógyszeripar több mint egy évszázad alatt felépített tudásbázisa az ellátásbiztonság és a versenyképesség szempontjából is stratégiai jelentőségű. A pandémia óta Európában felértékelődött a stratégiai autonómia, amelyhez nem elég új gyárakat építeni:

  • a szaktudás, 
  • a beszállítói kapcsolatok, 
  • a szabályozási tapasztalat 
  • és a képzett munkaerő kialakulása évtizedeket vesz igénybe. 

Az ellátásbiztonság többletköltségeit – például a tartalékkapacitások, készletek és párhuzamos beszállítók fenntartását – a finanszírozásnak is követnie kellene. Az ágazat közel 14 ezer embernek ad munkát, termelésének több mint 80 százaléka exportra megy. A MAGYOSZ célja, hogy 2030-ra a Magyarországon előállított gyógyszerek hazai piaci súlya volumenben és értékben is növekedjen.

Három év alatt több mint kétszeres K+F-forrás

Horváth Péter, a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikai és innovációs államtitkára szerint a kormány a kutatás-fejlesztési ráfordítás GDP-arányát a jelenlegi mintegy 1,33 százalékról 2030-ra 3 százalékra emelné. Az alapkutatásra és innovációra szánt, jelenleg mintegy 100 milliárd forintos támogatási keretet három év alatt 225 milliárd forintra növelnék. EU-s forrásokat és jelentős kutatási infrastruktúra-fejlesztést is terveznek, konkrét összegek nélkül.

Az új stratégia az alapkutatástól a piaci hasznosításig erősítené a teljes fejlesztési láncot. Kiemelt cél a kiválósági infrastruktúra-központok létrehozása, új egyetem-ipar együttműködési támogatások bevezetése, a vállalati K+F-központok magyarországi letelepedésének ösztönzése, valamint a biotechnológiai és gyógyszeripari vállalkozások együttműködésének erősítése. A kormány az elszigetelt fejlesztések helyett tartós innovációs ökoszisztémát kíván létrehozni.

Átalakulhat a gyógyszertámogatás és a NEAK működése

Kaló Zoltán, a NEAK főigazgatója szerint a szervezetet egyszerű kifizetőhelyből értékalapú, betegközpontú szolgáltatásvásárlóvá kell alakítani. A NEAK a közfinanszírozási források mindössze 0,2-0,3 százalékát fordítja saját működésére, ami nemzetközileg is rendkívül alacsony. Elavult informatikai rendszer és elégtelen személyi kapacitások mellett az adatelemzés újjáépítését és új szervezeti egységek létrehozását tervezik. Elsőként az egyedi méltányossági gyógyszerfinanszírozást alakítanák át.

A kormány 2027-től évente további 500 milliárd forintot ígért az egészségügynek. Az emelések eredményeként 2027-ben 500, 2028-ban 1000, 2029-ben 1500, 2030-ban pedig 2000 milliárd forinttal lenne magasabb az éves többlet a 2026-os szinthez képest, összesen 5000 milliárd forinttal. Kaló szerint azonban a több pénz önmagában nem garantál jobb ellátást.

A finanszírozási reformban nagyobb szerepet kapna a terápiák tényleges eredményességének mérése. A gyógyszereknél először kísérleti jelleggel eredményalapú, kockázatmegosztó konstrukciókat vezetnének be, később a kórházi és alapellátási finanszírozásban is ösztönöznék a jobb teljesítményt. A hazai gazdasági szempontokat az európai klinikai értékelés mellett is figyelembe kell venni. A betegek tapasztalata, életminősége és a családokra háruló teher szintén bekerülne az értékelésbe, ezért a NEAK betegképviseleti koordinátort is kijelölt.

Novemberben önállósodik az OGYI

Ilku Lívia, az Egészségügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára bejelentette, hogy november 1-jén megalakul az önálló Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI), amely kiválik a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Intézetből (NNGYK). Az előterjesztés már kétszer került a kormány elé. Az új hatóság többletforrásokat és megerősített kapacitásokat kap, cél a forgalomba hozatali engedélyezések felgyorsítása, az adminisztratív terhek csökkentése és a gyógyszer-hozzáférés javítása. A közel 2000 fős NNGYK-ból való kiválás hosszadalmas lesz, és a korábbi lemaradások felszámolása is időt igényel.

Greskovits Dávid, a MAGYOSZ alelnöke szerint a beruházásokhoz kiszámítható, hosszú távú árazási, támogatási és szabályozási környezet szükséges. Kaló Zoltán egyetértett azzal, hogy a finanszírozási döntésekben iparpolitikai szempontok is megjelenjenek, de ezeknek igazolható betegellátási előnyökkel kell párosulniuk. Ilku Lívia szerint nyitott a lehetőség a korábbi gyógyszerpiaci szabályok felülvizsgálatára, az OTC-készítmények hozzáférését és a kereskedelmi szabályozását is beleértve.

A gyógyszeripar a tudásalapú gazdaság egyik pillére

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a gyógyszeripar a tudásalapú gazdaság egyik mintapéldája: stratégiai jelentőségű, exportképes és magas hozzáadott értéket termel. A hazai gyógyszeripari vállalatok évente több mint 100 milliárd forintot fordítanak fejlesztésekre, termékeik több mint 100 országba jutnak el. Magyarország az egy főre jutó gyógyszerexportban a világon a 12., abszolút értékben a 20. helyen áll.

A kormány a gazdaság diverzifikációját is ösztönözné, a külföldi beruházásoktól nagyobb hozzáadott értéket, tudástranszfert, egyetemi és szakképzési kapcsolatokat, valamint hazai beszállítói fejlesztéseket vár. A támogatásokat mérhető gazdasági teljesítményhez kötnék, miközben fontosnak tartják a tisztességes versenyt és a korrupció visszaszorítását.

A gyógyszeripar megerősítése egyben ellátásbiztonsági kérdés is, mivel az Európába érkező hatóanyagok jelentős része Ázsiából származik. Ez stratégiai kiszolgáltatottságot jelent, ezért erősíteni kell az európai és a hazai gyógyszergyártási kapacitásokat.

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egészségügy
NEAK
gyógyszergyártás
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