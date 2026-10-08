Nagy átalakulás előtt a magyar gyógyszeripar: új hatóságot, több pénzt és gyorsabb engedélyezést ígérnek

November 1-jén megalakul az önálló Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI), amely megerősített kapacitásokkal és többletforrásokkal gyorsítaná a gyógyszer-engedélyezési eljárásokat. Erről is szó volt a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) éves konferenciáján, ahol a hazai gyógyszeripar stratégiai szerepét, a K+F-források bővítését, az egészségügyi finanszírozás reformját és az innovációs ökoszisztéma jövőjét vitatták meg – számolt be a Pharmaonline.

Megalakul az önálló Országos Gyógyszerészeti Intézet/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A magyar gyógyszeripar stratégiai jelentőségű

Orbán Gábor, a MAGYOSZ elnöke szerint a magyar gyógyszeripar több mint egy évszázad alatt felépített tudásbázisa az ellátásbiztonság és a versenyképesség szempontjából is stratégiai jelentőségű. A pandémia óta Európában felértékelődött a stratégiai autonómia, amelyhez nem elég új gyárakat építeni:

a szaktudás,

a beszállítói kapcsolatok,

a szabályozási tapasztalat

és a képzett munkaerő kialakulása évtizedeket vesz igénybe.

Az ellátásbiztonság többletköltségeit – például a tartalékkapacitások, készletek és párhuzamos beszállítók fenntartását – a finanszírozásnak is követnie kellene. Az ágazat közel 14 ezer embernek ad munkát, termelésének több mint 80 százaléka exportra megy. A MAGYOSZ célja, hogy 2030-ra a Magyarországon előállított gyógyszerek hazai piaci súlya volumenben és értékben is növekedjen.

Három év alatt több mint kétszeres K+F-forrás

Horváth Péter, a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikai és innovációs államtitkára szerint a kormány a kutatás-fejlesztési ráfordítás GDP-arányát a jelenlegi mintegy 1,33 százalékról 2030-ra 3 százalékra emelné. Az alapkutatásra és innovációra szánt, jelenleg mintegy 100 milliárd forintos támogatási keretet három év alatt 225 milliárd forintra növelnék. EU-s forrásokat és jelentős kutatási infrastruktúra-fejlesztést is terveznek, konkrét összegek nélkül.

Az új stratégia az alapkutatástól a piaci hasznosításig erősítené a teljes fejlesztési láncot. Kiemelt cél a kiválósági infrastruktúra-központok létrehozása, új egyetem-ipar együttműködési támogatások bevezetése, a vállalati K+F-központok magyarországi letelepedésének ösztönzése, valamint a biotechnológiai és gyógyszeripari vállalkozások együttműködésének erősítése. A kormány az elszigetelt fejlesztések helyett tartós innovációs ökoszisztémát kíván létrehozni.