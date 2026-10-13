Megmutatjuk az óriási gyógyszerraktárat, amit az Egis nyitott Fóton: 30 ezer raklap fér el az új központban – képgaléria
Új késztermék-elosztó központot helyezett üzembe Fóton az Egis Gyógyszergyár. A közel 20 ezer négyzetméteres gyógyszerraktár 30 ezer raklap befogadására alkalmas, és innen látják el a vállalat magyarországi, valamint több mint száz külföldi piacának egy részét. Az Egis közlése szerint ekkora egyterű gyártói gyógyszerkésztermék-raktár jelenleg nincs másik Magyarországon.
A gyógyszerraktár a HelloParks fóti ipari parkjában alakították ki. A teljes területből mintegy ezer négyzetmétert foglalnak el az irodák, a napi működtetésben pedig közel hatvan Egis-munkatárs vesz részt. A központban a már legyártott gyógyszereket tárolják, majd innen történik a belföldi és az exportmegrendelések kiszolgálása is.
Az új kapacitásra a társaság szerint azért volt szükség, mert nőtt a termelés, ezzel együtt pedig a tárolási igény is. A beruházással az eddig különböző módon szervezett késztermék-logisztikát is egységesebbé kívánják tenni. A közlemény ugyanakkor a fejlesztés beruházási értékét nem közli.
Nem egyszerű raktárról van szó
A gyógyszerek tárolása a hagyományos ipari raktározásnál szigorúbb feltételeket kíván. A fóti épületben ezért különböző hőmérsékleti tartományokat alakítottak ki: bizonyos készítményeket 2–8 Celsius-fok, másokat 15-25 Celsius-fok között kell tartani.
A létesítmény saját hőmérséklet-szabályozási rendszerrel működik, és az Egis saját informatikai rendszerét, eszközeit, valamint dolgozóit használja.
A vállalat szerint az épület kialakításánál a gyógyszeripari hatósági, környezetvédelmi és tűzvédelmi követelményeket is figyelembe vették.
Ennek azért van jelentősége, mert a gyógyszerellátásban nemcsak maga a gyártás kritikus pont. A kész termékeket megfelelő körülmények között kell tárolni, nyomon követni, majd időben eljuttatni a piacokra. Az elmúlt évek ellátási zavarai miatt Európában is nagyobb figyelem került arra, mennyire ellenállók a gyógyszeripari ellátási láncok. Ezt maga az Egis is hangsúlyozta a beruházás indoklásakor.
Több mint száz országot szolgál ki az Egis
Az Egis termékeit három magyarországi gyártóhelyen, Budapest X. és XVI. kerületében, valamint Körmenden állítja elő. A vállalatnak 17 országban van saját leányvállalata vagy képviselete, az általa gyártott hatóanyagok és késztermékek pedig 105 országba jutnak el.
A gyógyszergyártó a 2024/2025-ös üzleti évben mintegy 312 milliárd forintos nettó árbevételt ért el. Saját közlése szerint az elmúlt tíz évben 179 milliárd forintot fordított magyarországi telephelyeinek modernizálására, míg csak a legutóbbi üzleti évben közel 23 milliárd forint jutott kutatás-fejlesztésre.
A társaság 4800 embert foglalkoztat 18 országban, közülük 3750-en Magyarországon dolgoznak.
A fóti központ tehát az Egis már működő hazai termelésének logisztikai hátterét bővíti. A 30 ezer raklapos kapacitás elsősorban azt teszi lehetővé, hogy a növekvő termelés mellett nagyobb mennyiségű készterméket tudjanak egy helyen tárolni és innen eljuttatni a magyar, illetve külföldi vevőkhöz.
Nem ez az Egis első nagy beruházása
A fóti logisztikai központ egy hosszabb fejlesztési sorozat újabb eleme: az Egis tavaly novemberben Budapesten adott át egy 30 milliárd forintból, teljes egészében saját forrásból megvalósított hatóanyaggyártó üzemet. A kőbányai beruházás egy globálisan piacvezető gyógyszer hatóanyagának előállítását bővítette, és a vállalat közlése szerint gyakorlatilag megduplázta az ehhez kapcsolódó termelési kapacitást.
A projekt különlegessége, hogy az üzem technológiai „ikerpárját” Normandiában is felépítették, a két létesítmény együtt szolgálja a Servier-csoport egyik vénás megbetegedések kezelésére használt gyógyszerének ellátását. Az Egis akkor azt hangsúlyozta, hogy ezzel tudatosan szembe megy az európai hatóanyaggyártás visszaszorulásának trendjével, és több termelést tart Európában.
Körmenden is több mint 14 milliárd forintos új beruházást jelentettek be, miközben 2018 óta közel 29 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg a telephelyen. A mostani fóti raktár ezekhez képest már nem a gyártási, hanem a logisztikai oldalt erősíti, vagyis azt a kapacitást, amely a Magyarországon előállított gyógyszerek tárolását és több mint száz országba történő eljuttatását biztosítja.