Megmutatjuk az óriási gyógyszerraktárat, amit az Egis nyitott Fóton: 30 ezer raklap fér el az új központban – képgaléria

Új késztermék-elosztó központot helyezett üzembe Fóton az Egis Gyógyszergyár. A közel 20 ezer négyzetméteres gyógyszerraktár 30 ezer raklap befogadására alkalmas, és innen látják el a vállalat magyarországi, valamint több mint száz külföldi piacának egy részét. Az Egis közlése szerint ekkora egyterű gyártói gyógyszerkésztermék-raktár jelenleg nincs másik Magyarországon.

Óriási gyógyszerraktárt nyitott az Egis Fóton: 30 ezer raklap fér el az új központban / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A gyógyszerraktár a HelloParks fóti ipari parkjában alakították ki. A teljes területből mintegy ezer négyzetmétert foglalnak el az irodák, a napi működtetésben pedig közel hatvan Egis-munkatárs vesz részt. A központban a már legyártott gyógyszereket tárolják, majd innen történik a belföldi és az exportmegrendelések kiszolgálása is.

Az új kapacitásra a társaság szerint azért volt szükség, mert nőtt a termelés, ezzel együtt pedig a tárolási igény is. A beruházással az eddig különböző módon szervezett késztermék-logisztikát is egységesebbé kívánják tenni. A közlemény ugyanakkor a fejlesztés beruházási értékét nem közli.

Nem egyszerű raktárról van szó

A gyógyszerek tárolása a hagyományos ipari raktározásnál szigorúbb feltételeket kíván. A fóti épületben ezért különböző hőmérsékleti tartományokat alakítottak ki: bizonyos készítményeket 2–8 Celsius-fok, másokat 15-25 Celsius-fok között kell tartani.

A létesítmény saját hőmérséklet-szabályozási rendszerrel működik, és az Egis saját informatikai rendszerét, eszközeit, valamint dolgozóit használja.

A vállalat szerint az épület kialakításánál a gyógyszeripari hatósági, környezetvédelmi és tűzvédelmi követelményeket is figyelembe vették.

Ennek azért van jelentősége, mert a gyógyszerellátásban nemcsak maga a gyártás kritikus pont. A kész termékeket megfelelő körülmények között kell tárolni, nyomon követni, majd időben eljuttatni a piacokra. Az elmúlt évek ellátási zavarai miatt Európában is nagyobb figyelem került arra, mennyire ellenállók a gyógyszeripari ellátási láncok. Ezt maga az Egis is hangsúlyozta a beruházás indoklásakor.

Több mint száz országot szolgál ki az Egis

Az Egis termékeit három magyarországi gyártóhelyen, Budapest X. és XVI. kerületében, valamint Körmenden állítja elő. A vállalatnak 17 országban van saját leányvállalata vagy képviselete, az általa gyártott hatóanyagok és késztermékek pedig 105 országba jutnak el.