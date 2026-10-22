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Ne induljon el feleslegesen a gyógyszertárba: változik a nyitvatartás, erre számíthat a hosszú hétvégén

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A hosszú hétvége miatt érdemes időben gondoskodni a szükséges gyógyszerekről: az ünnepnapokon ugyanis változik a patikák nyitvatartási rendje. Mutatjuk, mire érdemes figyelni, és hol lehet ellenőrizni, melyik gyógyszertár lesz elérhető.
Gorzsás Anita
2026.10.22, 18:32
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Az október 23-i ünnepnap miatt a megszokottól eltérően alakul a gyógyszertárak működése, ezért nem árt előre felkészülni. Akinek rendszeresen szedett gyógyszerre van szüksége, annak érdemes még időben ellenőriznie az otthoni készleteket is.

Gyógyszertárak nyitvatartása a hosszú hétvégén
Gyógyszertárak nyitvatartása a hosszú hétvégén/Fotó:  Shutterstock

Így alakul a gyógyszertárak nyitvatartása a hosszú hétvégén

Nemzeti ünnepünkön, október 23-án a gyógyszerellátást a legtöbb településen kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes és/vagy készenlétet tartó gyógyszertárak biztosítják. A nyitva tartó, az ügyeletes és készenlétet tartó patikák címe, telefonszáma településre vagy akár megyére keresve az NNGYK honlapján található gyógyszertár-adatbázisban elérhető. A nyitva tartó gyógyszertárak megtalálhatók az Egészségablak applikációban is.

Október 24-én a pihenőnapokon nyitva tartó gyógyszertárak nem a szokásos szombati/pihenőnapi munkarendjük szerint, hanem általában 12:00 óráig állnak rendelkezésre. Ezt követően az ügyeleti vagy készenléti szolgálat érhető el.

Minden gyógyszertárnak jól látható helyen és jól olvasható módon jeleznie kell a hozzá legközelebbi folyamatosan nyitva tartó vagy ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyeleti, illetve a készenléti szolgálat kezdő és befejező időpontját. Emellett fel kell tüntetnie a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát.

Az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról (az adott településre vagy megyénként kilistázva) pontos és hiteles információt az alábbi linken találnak.

Érdemes felkészülni a váratlan helyzetekre is

„Kérjük, fordítsanak fokozott figyelmet a kiemelt fontosságú, rendszeresen alkalmazott készítmények időben történő beszerzésére, és érdemes felkészülni a váratlan helyzetekre is!" – írják.  A gyermekes családok mindenképpen gondoskodjanak láz- és fájdalomcsillapító szerekről, és hasznos ellenőrizni 

  • a torokfertőtlenítő, 
  • orrcsepp, 
  • köptető készleteket is.

Felnőttek esetében is fontos, hogy a „házipatika” tartalmazzon megfázásos tüneteket enyhítő, láz- és köhögéscsillapító szereket. Az idősebbek és a rendszeres gyógyszerszedők különösen ügyeljenek arra, hogy megfelelő mennyiségű gyógyszer álljon rendelkezésükre. A házipatika felülvizsgálatában és összeállításában vegyék igénybe gyógyszerészük segítségét.

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hosszú hétvége
gyógyszertári ügyelet
gyógyszertár
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