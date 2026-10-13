Betelt a pohár a kis benzinkutasoknál: kérnek a Mol háborús extraprofitjából és ezért tüntetni is kivonulnak

Három követelése van a Független Benzinkutasok Szövetéségnek (FBSZ) a Világgazdasághoz eljuttatott tájékoztatás szerint. Ezek érvényesítése érdekében péntekre tiltakozó megmozdulást szervez. Azt szeretné elérni, hogy a listáján szereplő elvárásairól érdemi tárgyalások induljanak a döntéshozókkal. Fókusza a Mol háborús extraprofitján van.

A háborús extraprofitból a mezőgazdasági termekőknek is kellene pénzt juttatni az FBSZ szerint/Fotó: Németh András Péter

Az FBSZ követelései lényegében támogatások és üzemanyagár-kompenzációk, a forrásuk pedig a Mol említett, háborús extraprofitjára kivetett különadó lenne. Ebből a magyar vállalkozásokat, a tömegközlekedést, a mezőgazdasági termelőket és fuvarcégeket kellene megsegíteni. Részletezve:

Az említett célzott különadóból a tömegközlekedést igénybe vevőket kellene támogatni. (A szövetség nem részletezi, de a támogatás feltehetően a személyautóról tömegközlekedésre való váltást segíthetné.)

Támogatni kell az alapvető élelmiszereket előállító magyar mezőgazdasági termelőket, továbbá az e termékeket fuvarozó cégeket. Szintén e forrásból kell kompenzálni a mezőgazdasági termelők üzemanyagköltségét, különösen (ismét) az alapvető élelmiszerek előállítóit, és a fuvarozóit.

Támogatni kell a magyar tulajdonú üzemanyagkereskedő kkv-kat is évi 25 milliárd forintos átbevételig.

Orlen-vezetők ütötték meg a bokájukat

Az FBSZ 2026. október 16-i megmozdulásán kiemelt figyelmet kíván fordítani a lengyel kormánynak és igazságszolgáltatásnak az Orlen olajvállalattal kapcsolatos intézkedéseire, valamint a háborús extraprofit társadalmi célú felhasználására.

A lengyelországi események rámutatnak, milyen súlyos következményekkel járhat, ha egy meghatározó olajipari vállalat árpolitikája elszakad a piaci viszonyoktól, és felmerül a politikai célú befolyásolás gyanúja

– olvasható. Az történt ugyanis, hogy október 5-én a társaság öt jelenlegi és korábbi vezetőjét őrizetbe vették egy 4,1 milliárd zlotysra becsült károkozás miatt. Voltak köztük üzemanyag-nagykereskedelemért és árképzéséért felelős személyek is.

A lengyel ügyészség szerint a vállalat 2023-as parlamenti választások előtti üzemanyagárai elszakadtak a piaci realitásoktól. Az ügyészség szerint ezzel több mint 4,1 milliárd lengyel zloty vagyoni kárt okoztak saját vállalatuknak. Október 8-án a lengyel bíróság elrendelte négy gyanúsított feltételes előzetes letartóztatását.