Megszólalt Hatvanpuszta építésze: leleplezte, mi is az „atombunker,” meg a titkos helyiségek – Orbán Viktor nem is hagyta szó nélkül

Taraczky Dániel arra is reagált, mi található a korábban atombunkerként emlegetett helyiségben Hatvanpusztán. A birtokról Orbán Győző korábban nem publikált felvételeket is rendelkezésre bocsátott – írja a Demokrata.

Hatvanpuszta főbejárata/Fotó: AFP

Tavaly nyáron a Világgazdaság is megírta, hogy Orbán Győző elmesélte Hatvanpuszta történetét, mi vezette arra, hogy a birtokot rendbe tegye. Akkor így fogalmazott Orbán Viktor édesapja: „Apám is, és én is dolgoztunk ott, sőt, a fiam is, nyári diákmunkában. Nagyon sok emlék fűz ide, mondhatni a fél életem, biztos ezért lett a szívügyem. A rendszerváltás után tönkrement, lerohadt. Szomorú történet. Végül megvásároltam, vigasztalan állapotok uralkodtak, majdnem romokban minden. Lassan tíz éve dolgozom rajta, hogy helyrehozzam – mondta el. Hatvanpuszta, József nádor egykori mintagazdasága az elmúlt években komoly politikai viták tárgyává vált.

A Demokratának most a tervezésben részt vevő Taraczky Dániel beszélt részletesen a beruházás hátteréről, a felújításról és a birtok rendeltetéséről. A most bemutatott fényképek között több olyan felvétel is található, amely a gazdasági épületeket a rekonstrukció előtti állapotukban mutatja.

Az épület a helyreállítás előtt, a fotót Orbán Győző adta a Demokratának/Fotó: Demokrata

Romos épületekből építették újjá a majorságot

Taraczky Dániel elmondása szerint a tervezés 2009-ben kezdődött, amikor a 13 hektáros területen álló épületek jelentős része erősen leromlott állapotban volt. Az egykori mintagazdaság épületeit a szocializmus idején többször átalakították, helyenként nem megfelelő építőanyagokat használtak, a tetők és a falak állapota pedig jelentősen leromlott. Az építész szerint a felújítás nélkül az egykori gazdasági épületek mára akár teljesen el is pusztulhattak volna. A rekonstrukció célja ugyanakkor nem pusztán az épületek megmentése volt. Taraczky szerint olyan működő gazdaságot kívántak létrehozni, amely zöldség- és gyümölcstermeléssel akár száz ember ellátásához is hozzájárulhat, miközben családi és lakhatási funkciókat is betölt.

Hatvanpuszta egy majorság, nem épült a birtokon atombunker

Az egyik egykori juhakolból például feldolgozóüzemet alakítottak ki. Itt kapott helyet a gyümölcstároló, a lekvárfőzéshez szükséges berendezés és a hűtőkamra is. Taraczky szerint az „atombunker” valójában hűtőkamra. Az építész szerint a titkos helyiségekről és föld alatti létesítményekről szóló történetek sem felelnek meg a valóságnak. A birtok méretéről ugyanakkor maga is azt mondta, hogy jelentős területről és nagy épületegyüttesről van szó. Taraczky álláspontja szerint azonban ebből önmagában nem következik, hogy Hatvanpuszta luxuslétesítmény lenne. A vendégház kialakítását a család méretével és a családi használattal indokolta.