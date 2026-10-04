Megszólalt Hatvanpuszta építésze: leleplezte, mi is az „atombunker,” meg a titkos helyiségek – Orbán Viktor nem is hagyta szó nélkül
Taraczky Dániel arra is reagált, mi található a korábban atombunkerként emlegetett helyiségben Hatvanpusztán. A birtokról Orbán Győző korábban nem publikált felvételeket is rendelkezésre bocsátott – írja a Demokrata.
Tavaly nyáron a Világgazdaság is megírta, hogy Orbán Győző elmesélte Hatvanpuszta történetét, mi vezette arra, hogy a birtokot rendbe tegye. Akkor így fogalmazott Orbán Viktor édesapja: „Apám is, és én is dolgoztunk ott, sőt, a fiam is, nyári diákmunkában. Nagyon sok emlék fűz ide, mondhatni a fél életem, biztos ezért lett a szívügyem. A rendszerváltás után tönkrement, lerohadt. Szomorú történet. Végül megvásároltam, vigasztalan állapotok uralkodtak, majdnem romokban minden. Lassan tíz éve dolgozom rajta, hogy helyrehozzam – mondta el. Hatvanpuszta, József nádor egykori mintagazdasága az elmúlt években komoly politikai viták tárgyává vált.
A Demokratának most a tervezésben részt vevő Taraczky Dániel beszélt részletesen a beruházás hátteréről, a felújításról és a birtok rendeltetéséről. A most bemutatott fényképek között több olyan felvétel is található, amely a gazdasági épületeket a rekonstrukció előtti állapotukban mutatja.
Romos épületekből építették újjá a majorságot
Taraczky Dániel elmondása szerint a tervezés 2009-ben kezdődött, amikor a 13 hektáros területen álló épületek jelentős része erősen leromlott állapotban volt. Az egykori mintagazdaság épületeit a szocializmus idején többször átalakították, helyenként nem megfelelő építőanyagokat használtak, a tetők és a falak állapota pedig jelentősen leromlott. Az építész szerint a felújítás nélkül az egykori gazdasági épületek mára akár teljesen el is pusztulhattak volna. A rekonstrukció célja ugyanakkor nem pusztán az épületek megmentése volt. Taraczky szerint olyan működő gazdaságot kívántak létrehozni, amely zöldség- és gyümölcstermeléssel akár száz ember ellátásához is hozzájárulhat, miközben családi és lakhatási funkciókat is betölt.
Hatvanpuszta egy majorság, nem épült a birtokon atombunker
Az egyik egykori juhakolból például feldolgozóüzemet alakítottak ki. Itt kapott helyet a gyümölcstároló, a lekvárfőzéshez szükséges berendezés és a hűtőkamra is. Taraczky szerint az „atombunker” valójában hűtőkamra. Az építész szerint a titkos helyiségekről és föld alatti létesítményekről szóló történetek sem felelnek meg a valóságnak. A birtok méretéről ugyanakkor maga is azt mondta, hogy jelentős területről és nagy épületegyüttesről van szó. Taraczky álláspontja szerint azonban ebből önmagában nem következik, hogy Hatvanpuszta luxuslétesítmény lenne. A vendégház kialakítását a család méretével és a családi használattal indokolta.
Az építész arról is beszélt, hogy a beruházás Orbán Győző projektje. Elmondása szerint a tulajdonos egy olyan majorságot akart létrehozni, amely a család számára önellátó gazdaságként is működhet. Taraczky Dániel szerint a birtok mára lényegében elkészült. Úgy fogalmazott, arra különösen büszke, hogy sikerült az egész épületegyüttest egységesen kezelni, és Hatvanpusztán rendezett környezet, kert és működő gazdaság jött létre. Az építész azt is szeretné, ha a későbbiekben Hatvanpuszta megnyílhatna a közönség előtt. Szerinte így az érdeklődők személyesen is meggyőződhetnének arról, mi található a birtokon.
Taraczky Dániel a beszélgetés végén a Budai Vár rekonstrukciójáról és a Karmelita kolostorról is beszélt. Szerinte a történelmi épületek helyreállítása a kulturális örökség megőrzésének része, és fontosnak tartja, hogy az épített környezet hosszabb távon is megmaradjon.
A cikkre és az új felvételekre Orbán Viktor is reagált. A miniszterelnök azt írt a Facebookon, hogy „elpukkant egy újabb lufi” Hatvanpuszta körül.