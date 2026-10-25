Belenyúlnak a kórházi étkeztetésbe: négyszeres különbség van, mennyiért eszik a beteg - 10 milliárdos változás jön, lecserélhetik a beszállítókat és a takarítócégeket is

A kórházi étkeztetés nem luxus, hanem a gyógyítás része – jelentette ki közösségi oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint a betegellátás minőségét nem kizárólag az orvosi kezelések határozzák meg, hanem az is, hogy a betegek milyen ételeket kapnak, és az étrend mennyire igazodik egészségi állapotukhoz.

Hegedűs Zsolt miniszter a kórházi étkeztetés reformjára jelentős összeget tervez költeni/Fotó: Hegedüs Róbert

A miniszter több olyan adatot is nyilvánosságra hozott, amelyek a magyar kórházi étkeztetés működési problémáira világítanak rá. A 2024-es felmérés szerint Budapesten hét kórházi főzőkonyha súlyosan leromlott műszaki állapotú besorolást kapott. Ennél is beszédesebb, hogy

a fővárosi kórházi konyhák összesen mintegy 31 300 adagos kapacitásából mindössze 12 100 adagot használtak ki.

Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló kapacitás több mint 60 százaléka kihasználatlan maradt a felmérés szerint.



Négyszeres különbség is lehet a betegek étkeztetési költségei között

A miniszter által ismertetett 2025-ös adatok szerint az egy betegre jutó napi

nettó étkeztetési költség intézményenként 1300 és több mint 5000 forint között mozgott.

A jelentős eltérés felveti a finanszírozás és a működési hatékonyság kérdését, ugyanakkor önmagában nem bizonyít pazarlást, ugyanis az intézmények eltérő betegösszetétele, a speciális diéták és az étkeztetés megszervezésének módja is befolyásolhatja a költségeket. Hegedűs Zsolt is kiemelte, hogy egyes kórházaknak naponta akár 20-25 különböző speciális diétát is biztosítaniuk kell, ami tovább bonyolítja az étkeztetés megszervezését.



Nemcsak több pénzt, átalakítást is ígér Hegedűs Zsolt

A 2027-es költségvetésben legalább 10 milliárd forintos többletforrást terveznek a kórházi étkeztetésre. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a finanszírozás növelése önmagában nem elegendő. A tervek között szerepel

a kórházi konyhák korszerűsítése,

a dolgozók munkakörülményeinek javítása,

a beszerzések átláthatóbbá tétele

és az intézményi igényekhez igazodó működési megoldások kialakítása.

A tárcavezető szerint a betegek szempontjából nem az üzemeltető személye a meghatározó, hanem az, hogy megfelelő mennyiségű, minőségű és az egészségi állapotuknak megfelelő ételt kapjanak. A bejelentés ugyanakkor több kérdést is nyitva hagy. Egyelőre nem derült ki, hogyan osztanák el a tervezett 10 milliárd forintos többletforrást az intézmények között, mekkora részt fordítanának konyhafelújításra, illetve milyen intézkedésekkel csökkentenék a kihasználatlan kapacitásokat. A kórházi étkeztetés átalakításának egyik legfontosabb kérdése így az lehet, hogy a többletfinanszírozásból mennyi jelenik meg közvetlenül a betegek tányérján. Illetve az is kérdés, mennyire akarnak szabadulni a korábbi beszállítóktól, mert mind a kórházi, mind az iskolai menzarefom hátterében ez a szándék is állhat.