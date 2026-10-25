Deviza
EUR/HUF366,17 -0,18% USD/HUF326,16 -0,36% GBP/HUF436,49 -0,31% CHF/HUF395,57 -0,32% PLN/HUF83,23 -0,08% RON/HUF68,24 -0,36% CZK/HUF15,02 -0,36% EUR/HUF366,17 -0,18% USD/HUF326,16 -0,36% GBP/HUF436,49 -0,31% CHF/HUF395,57 -0,32% PLN/HUF83,23 -0,08% RON/HUF68,24 -0,36% CZK/HUF15,02 -0,36%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Belenyúlnak a kórházi étkeztetésbe: négyszeres különbség van, mennyiért eszik a beteg - 10 milliárdos változás jön, lecserélhetik a beszállítókat és a takarítócégeket is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Legalább 10 milliárd forinttal növelné a kórházi étkeztetés finanszírozását a kormány a 2027-es költségvetésben. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar kórházak konyháinak működésében jelentős különbségek és kihasználatlan kapacitások vannak. Egyes intézményekben napi 1300 forintból oldják meg egy beteg étkeztetését, máshol ugyanez több mint 5000 forintba kerül. A miniszter szerint a betegeket nem az érdekli, ki a beszállító, ez felveti annak a lehetőségét, hogy a kormányt sem fogja.
Lengyel Gabriella
2026.10.25, 18:20
Frissítve: 2026.10.25, 18:23
Szóljon hozzá!

A kórházi étkeztetés nem luxus, hanem a gyógyítás része – jelentette ki közösségi oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint a betegellátás minőségét nem kizárólag az orvosi kezelések határozzák meg, hanem az is, hogy a betegek milyen ételeket kapnak, és az étrend mennyire igazodik egészségi állapotukhoz.

Hegedűs Zsolt
Hegedűs Zsolt miniszter a kórházi étkeztetés reformjára jelentős összeget tervez költeni/Fotó: Hegedüs Róbert

A miniszter több olyan adatot is nyilvánosságra hozott, amelyek a magyar kórházi étkeztetés működési problémáira világítanak rá. A 2024-es felmérés szerint Budapesten hét kórházi főzőkonyha súlyosan leromlott műszaki állapotú besorolást kapott. Ennél is beszédesebb, hogy 

a fővárosi kórházi konyhák összesen mintegy 31 300 adagos kapacitásából mindössze 12 100 adagot használtak ki.

 Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló kapacitás több mint 60 százaléka kihasználatlan maradt a felmérés szerint.
 

Négyszeres különbség is lehet a betegek étkeztetési költségei között

A miniszter által ismertetett 2025-ös adatok szerint az egy betegre jutó napi 

nettó étkeztetési költség intézményenként 1300 és több mint 5000 forint között mozgott.

 A jelentős eltérés felveti a finanszírozás és a működési hatékonyság kérdését, ugyanakkor önmagában nem bizonyít pazarlást, ugyanis az intézmények eltérő betegösszetétele, a speciális diéták és az étkeztetés megszervezésének módja is befolyásolhatja a költségeket. Hegedűs Zsolt is kiemelte, hogy egyes kórházaknak naponta akár 20-25 különböző speciális diétát is biztosítaniuk kell, ami tovább bonyolítja az étkeztetés megszervezését.
 

Nemcsak több pénzt, átalakítást is ígér Hegedűs Zsolt

A 2027-es költségvetésben legalább 10 milliárd forintos többletforrást terveznek a kórházi étkeztetésre. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a finanszírozás növelése önmagában nem elegendő. A tervek között szerepel 

  • a kórházi konyhák korszerűsítése, 
  • a dolgozók munkakörülményeinek javítása, 
  • a beszerzések átláthatóbbá tétele 
  • és az intézményi igényekhez igazodó működési megoldások kialakítása.

A tárcavezető szerint a betegek szempontjából nem az üzemeltető személye a meghatározó, hanem az, hogy megfelelő mennyiségű, minőségű és az egészségi állapotuknak megfelelő ételt kapjanak. A bejelentés ugyanakkor több kérdést is nyitva hagy. Egyelőre nem derült ki, hogyan osztanák el a tervezett 10 milliárd forintos többletforrást az intézmények között, mekkora részt fordítanának konyhafelújításra, illetve milyen intézkedésekkel csökkentenék a kihasználatlan kapacitásokat. A kórházi étkeztetés átalakításának egyik legfontosabb kérdése így az lehet, hogy a többletfinanszírozásból mennyi jelenik meg közvetlenül a betegek tányérján. Illetve az is kérdés, mennyire akarnak szabadulni a korábbi beszállítóktól, mert mind a kórházi, mind az iskolai menzarefom hátterében ez a szándék is állhat. 

Hegedűs Zsolt egy másik posztban írt arról is írt, hogy: elengedhetetlen, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), valamint a feladatellátásban részt vevő vállalkozások, köztük a B+N, megfelelő ellenőrzés, számonkérhető elszámolás és tisztességes versenyfeltételek mellett működjenek. Úgy fogalmazott, hogy meggyőződése, hogy számos kórházüzemeltetési feladatot – így

  •  a takarítást, 
  • a mosatást 
  • és bizonyos beszerzéseket – helyben, az adott kórház igényeihez igazodva kell megszervezni, nem pedig mindent központilag irányítani.  Mindez arra enged következtetni, hogy a szaktárca nem feltétlenül szerződik a korábbi kormányzat alatt dolgozó beszállítókkal, de erről még nem jelent meg konkrétum.

A betegek sokat várnak a nagyszabású ígéretektől

A Világgazdaság részletesen beszámolt róla, hogy megemeli az állami egészségügy finanszírozását 2027-ben a Tisza-kormány. A kiadások 4094 milliárdról 4604 milliárd forintra nőnek. A 2027-es egészségügyi költségvetés legfontosabb elemeit pontokba szedte az Egészségügyi Minisztérium. A kórházi körülmények átfogó javításának része a betegélelmezés korszerűsítése is: 10 milliárd forintos keretösszegből fejlesztik a kórházi étkeztetést. A program célja, hogy a betegek a gyógyulásukat szolgáló, változatosabb, táplálóbb és az egészségi állapotukhoz igazodó ételeket kapjanak. A fejlesztés különös figyelmet fordít az idősek, a legyengült szervezettel küzdők, a cukorbetegek és a speciális étrendet igénylők igényeire,  miközben jobb minőségű ételeket, kulturáltabb tálalást és emberibb kórházi környezetet biztosít. 

Szóljon hozzá!
kórházfinanszírozás
egészségügy
Hegedűs Zsolt
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu